Promise David mulai menonjol saat kelengahan di lini pertahanan berakibat fatal, kekhawatiran terhadap Alphonso Davies semakin meningkat, dan perjalanan Kanada di Piala Dunia di kandang sendiri berakhir - Pemenang dan pecundang dari laga Kanada vs Swiss

VANCOUVER - Di hadapan hampir 53.000 penonton di BC Place, harapan Kanada untuk kembali menggelar pertandingan kandang di Piala Dunia 2026 pupus akibat dua kesalahan pertahanan dalam kekalahan 2-1 dari Swiss pada Rabu.

BC Place akan menjadi tuan rumah tiga pertandingan lagi, termasuk pertandingan babak 32 besar Swiss dan kemungkinan pertandingan babak 16 besar, namun perjalanan Kanada di kandang sendiri telah berakhir. Meskipun Les Rouges menunjukkan perlawanan yang luar biasa, kesalahan-kesalahan kecil dan kualitas Swiss yang jauh lebih unggul pada akhirnya menentukan hasil pertandingan krusial ini.

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Ruben Vargas membuka skor melalui peluang emas di tiang jauh pada menit ke-46, sebelum bintang muda berusia 20 tahun, Johan Manzambi, mencetak gol ketiganya di turnamen ini, yang terbukti cukup untuk menahan serangan Kanada di akhir pertandingan dan satu-satunya gol dari Promise David.

Di sini, GOAL menyoroti para pemenang dan pecundang dari pertandingan tersebut, saat timnas Kanada bersiap bertolak ke Amerika Serikat untuk pertandingan babak 32 besar di Los Angeles, kemungkinan besar melawan Korea Selatan.