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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Promise David mulai menonjol saat kelengahan di lini pertahanan berakibat fatal, kekhawatiran terhadap Alphonso Davies semakin meningkat, dan perjalanan Kanada di Piala Dunia di kandang sendiri berakhir - Pemenang dan pecundang dalam laga Kanada vs Swiss

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Switzerland vs Canada
Switzerland
Canada
World Cup
P. David
A. Davies
J. Marsch

Kanada berhasil lolos ke babak gugur, namun kekalahan yang merugikan dari Swiss mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia di kandang sendiri, di mana Promise David tampil mengesankan sementara kekhawatiran seputar Alphonso Davies semakin meningkat.

VANCOUVER - Di hadapan hampir 53.000 penonton di BC Place, harapan Kanada untuk kembali menggelar pertandingan kandang di Piala Dunia 2026 pupus akibat dua kesalahan pertahanan dalam kekalahan 2-1 dari Swiss pada Rabu.

BC Place akan menjadi tuan rumah tiga pertandingan lagi, termasuk pertandingan babak 32 besar Swiss dan kemungkinan pertandingan babak 16 besar, namun perjalanan Kanada di kandang sendiri telah berakhir. Meskipun Les Rouges menunjukkan perlawanan yang gigih, kesalahan-kesalahan kecil dan kualitas Swiss yang luar biasa pada akhirnya menentukan hasil pertandingan krusial ini. 

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Ruben Vargas membuka skor melalui peluang emas di tiang jauh pada menit ke-46, sebelum bintang muda berusia 20 tahun, Johan Manzambi, mencetak gol ketiganya di turnamen ini, yang terbukti cukup untuk menahan serangan Kanada di akhir pertandingan dan satu-satunya gol dari Promise David. 

Di sini, GOAL menyoroti para pemenang dan pecundang dari pertandingan tersebut, saat timnas Kanada bersiap bertolak ke Amerika Serikat untuk pertandingan babak 32 besar di Los Angeles, kemungkinan besar melawan Korea Selatan. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Promise David

    Cyle Larin dan Joanthan David tampil begitu mengesankan saat melawan Qatar sehingga gagasan untuk mencoret mereka dari susunan pemain inti hampir tak terbayangkan—namun, penyerang Kanada yang paling tajam adalah Promise David, dan ia membuktikannya setelah masuk menggantikan Tajon Buchanan pada menit ke-74. 

    Penyerang Royale Union Saint-Gilloise ini, yang mengalami cedera pinggul parah dan menjalani operasi pada Februari, bergegas kembali untuk pulih tepat waktu menjelang Piala Dunia, dan mencetak gol pada sentuhan pertamanya di pertandingan tersebut bahkan sebelum penyiar stadion sempat mengumumkan pergantian pemainnya. 

    Kehadirannya dan postur tubuhnya yang menjulang setinggi enam kaki lima memberikan Kanada elemen serangan yang sama sekali berbeda, dan kebugarannya terus membaik sepanjang babak penyisihan grup. Jika ia benar-benar fit untuk bermain selama 90 menit, gol dan dampak langsungnya bisa membuatnya mendapatkan tempat di starting lineup, kemungkinan besar berdampingan dengan Jonathan David, di babak gugur. 

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Para Penggemar Kanada

    Adegan-adegan yang terjadi di Vancouver selama dua pertandingan terakhir merupakan salah satu yang terbaik di seluruh turnamen ini, dengan ribuan penggemar memadati jalan-jalan di sekitar BC Place dalam pawai ikonik menuju pertandingan. Di dalam stadion, gemuruh sorak-sorai begitu memekakkan telinga setiap kali Kanada mencatatkan momen gemilang. 

    Rasanya seolah-olah BC Place benar-benar seperti benteng, dan tribun berlapis dua mengelilingi lapangan dalam lautan suara, terutama saat atap yang dapat dibuka-tutup ditutup. Sayangnya bagi Kanada, pemandangan-pemandangan itu telah berlalu. 

    Ya, akan ada kerumunan yang ramai di bar dan acara nonton bareng saat mereka bertolak ke Los Angeles untuk menghadapi kemungkinan lawan Korea Selatan, tetapi momentum yang sedang dibangun tim di komunitas lokal—serta kemungkinan penampilan gemilang di Piala Dunia di kandang sendiri—kini telah sirna. 

    Bagi Vancouver, ada kekhawatiran juga. Vancouver Whitecaps masih mencari solusi jangka panjang di kota ini untuk menghindari relokasi, dan kemungkinan Piala Dunia, Copa America, atau bahkan Gold Cup digelar di kota ini tampak sangat tidak mungkin. Meski Vancouver telah menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap Piala Dunia musim panas ini, para penggemar kini harus puas menonton pertandingan melawan Swiss di babak 32 besar — dan mungkin juga di babak 16 besar. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Suspensi Kanada

    Cedera tetap menjadi kekhawatiran utama bagi Kanada, namun Les Rouges tidak perlu khawatir akan kehilangan pemain mana pun di babak 32 besar akibat akumulasi kartu kuning atau skorsing akibat kartu merah. 

    Menjelang pertandingan Rabu, tiga dari empat pemain belakang inti telah menerima kartu kuning sebelumnya, baik saat melawan Qatar maupun Bosnia dan Herzegovina, yang berarti jika mereka menerima kartu kuning lagi, mereka akan diskors untuk pertandingan berikutnya. 

    Kanada tidak membiarkan hal itu memengaruhi tekel mereka, dan kesalahan yang berujung pada gol-gol Swiss sebagian besar disebabkan oleh posisi yang kurang tepat. Kini, pasukan Marsch akan memulai perjalanan babak gugur pertama negara tersebut dengan catatan bersih. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Derek Cornelius

    Derek Cornelius tidak sepenuhnya bersalah atas kedua gol tersebut, namun posisinya tidak membantu. Pada gol pertama, ia terlalu fokus pada pemain yang dijaganya, sehingga Alistair Johnston harus menutupi penyerang tengah di tiang dekat. Dengan Vargas yang tak terkawal di sisi kanan, itu menjadi penyelesaian yang mudah di mana Crépeau hampir tidak punya kesempatan untuk bersiap, apalagi menahannya. 

    Beberapa saat kemudian, kesalahan komunikasi antara Cornelius dan Luc De Fougerolles memungkinkan Johan Manzambi menerobos bersama Breel Embolo, sebelum melepaskan tembakan yang terlalu cepat untuk ditangani Crépeau. Setelah babak pertama yang mengesankan, awal babak kedua ini bukanlah yang dibayangkan Kanada, dan Swiss memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Johan Manzambi

    Bintang muda Swiss, Johan Manzambi, menunjukkan potensi terbaiknya dalam laga yang harus dimenangkan ini, tampil gemilang dalam penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan melanjutkan performa cemerlangnya setelah mencetak dua gol dalam 19 menit saat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina. 

    Biasanya bermain sebagai gelandang bertahan, ia ditugaskan untuk bermain lebih menyerang dan berhasil mencetak satu gol serta memberikan satu assist, sekaligus menciptakan dua peluang dan membuat lini tengah Kanada kewalahan. Mengingat kesempatan yang diberikan kepadanya dan penampilannya yang memuaskan, diharapkan ia akan kembali menjadi starter pada pertandingan berikutnya saat Swiss kembali ke BC Place untuk babak 32 besar. 

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Istirahat tim Kanada dan Alphonso Davies

    Masih ada peluang bagi Kanada untuk membuat kejutan di Piala Dunia ini, dan mereka akan bertanding di babak gugur untuk pertama kalinya, meski tidak di kandang sendiri. Namun, kapten sekaligus bintang Bayern Munich, Alphonso Davies, mungkin sama sekali tidak akan turun bermain. Dua puluh empat jam setelah Marsch mengatakan bahwa pemain berusia 25 tahun itu kemungkinan besar akan bermain, ia bahkan tidak melakukan pemanasan saat Kanada mempersiapkan bangku cadangan di babak kedua. 

    Seandainya Kanada berhasil meraih satu poin, mereka akan menikmati tujuh hari libur dan kesempatan untuk beristirahat serta memulihkan diri, sekaligus memberi Davies kesempatan lebih lanjut untuk kembali ke performa terbaiknya. Sebaliknya, mereka hanya memiliki tiga hari istirahat sebelum pertandingan babak 32 besar pada hari Minggu, di mana mereka harus menghadapi masalah ketegangan otot yang dialami Eustaquio—yang membuatnya absen dari susunan pemain inti pada Rabu lalu—serta waktu istirahat yang lebih sedikit bagi seluruh tim. 