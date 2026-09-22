Situasi penuh gejolak di Old Trafford memicu kritik pedas dari Lineker. Berbicara di podcast The Rest is Football, mantan pemain internasional Inggris itu mengarahkan kritiknya kepada petinggi klub. "Saya melihat Man United dan saya melihat masalah datang dari atas," ujarnya.

Dia kemudian melontarkan sindiran sarkastis kepada pemilik mayoritas klub. "Saya harus memberi selamat kepada keluarga Glazer karena menemukan seseorang yang bahkan lebih buruk daripada mereka untuk disalahkan, lalu menempatkannya di sana agar menerima semua kecaman: Jim Ratcliffe," lanjut Lineker. "Saya tidak berpikir dia orang yang terlalu menyenangkan dan klub sepakbola ini agak kacau dalam cara pengelolaannya saat ini. Jadi, bagus sekali untuk keluarga Glazer dalam hal itu, mengalihkan semuanya menjauh dari mereka!"

Lineker juga menyoroti masalah sistemik yang membelit Manchester United, dengan menunjuk pada infrastruktur yang memburuk dan kurangnya kemajuan yang berkelanjutan. "Klub itu memang agak berantakan. Anda punya stadion yang mulai rusak, segala macam keluhan tentang berbagai hal," tambahnya. "Hasil pertandingan, inkonsistensinya tampaknya kembali muncul. Mereka sudah berkali-kali mendukung manajer dan itu tidak berhasil bagi mereka, tetapi pasti ada sesuatu yang menetes dari atas."



