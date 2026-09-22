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'Pribadi yang tidak menyenangkan!' - Gary Lineker melancarkan omelan sensasional terhadap Sir Jim Ratcliffe dan menyebut Manchester United sebagai 'kacau balau'
Masa bulan madu Ratcliffe berakhir
Ratcliffe awalnya membawa optimisme ke Old Trafford ketika ia mengakuisisi saham minoritas dan mengambil alih kendali operasional sepakbola pada Februari 2024. Namun, itikad baik itu dengan cepat memudar setelah serangkaian keputusan kontroversial di luar lapangan dan terus berlanjutnya kesulitan di atas lapangan. Kekecewaan suporter baru-baru ini memuncak saat kekalahan dalam derby Manchester pada September, dengan aksi protes yang secara langsung menargetkan pemilik klub.
Para pendukung semakin frustrasi dengan pemutusan hubungan kerja massal terhadap staf, kenaikan harga tiket pertandingan, dan relokasi tiket musiman yang dirancang untuk memperluas area tempat duduk hospitality. Selain itu, komentar terbaru tentang imigrasi telah mendorong beberapa kelompok suporter menuntut pengunduran diri Ratcliffe, sepenuhnya menutupi rencananya yang ambisius untuk membangun stadion baru berkapasitas 100.000 penonton.
- Getty Images Sport
Lineker kecam Ratcliffe
Situasi penuh gejolak di Old Trafford memicu kritik pedas dari Lineker. Berbicara di podcast The Rest is Football, mantan pemain internasional Inggris itu mengarahkan kritiknya kepada petinggi klub. "Saya melihat Man United dan saya melihat masalah datang dari atas," ujarnya.
Dia kemudian melontarkan sindiran sarkastis kepada pemilik mayoritas klub. "Saya harus memberi selamat kepada keluarga Glazer karena menemukan seseorang yang bahkan lebih buruk daripada mereka untuk disalahkan, lalu menempatkannya di sana agar menerima semua kecaman: Jim Ratcliffe," lanjut Lineker. "Saya tidak berpikir dia orang yang terlalu menyenangkan dan klub sepakbola ini agak kacau dalam cara pengelolaannya saat ini. Jadi, bagus sekali untuk keluarga Glazer dalam hal itu, mengalihkan semuanya menjauh dari mereka!"
Lineker juga menyoroti masalah sistemik yang membelit Manchester United, dengan menunjuk pada infrastruktur yang memburuk dan kurangnya kemajuan yang berkelanjutan. "Klub itu memang agak berantakan. Anda punya stadion yang mulai rusak, segala macam keluhan tentang berbagai hal," tambahnya. "Hasil pertandingan, inkonsistensinya tampaknya kembali muncul. Mereka sudah berkali-kali mendukung manajer dan itu tidak berhasil bagi mereka, tetapi pasti ada sesuatu yang menetes dari atas."
Sebuah klub dalam masa transisi dan gejolak
Ketidakstabilan Manchester United tercermin jelas dari pergantian manajer mereka, dengan Michael Carrick baru-baru ini menjadi pelatih permanen ketiga di era INEOS. Setelah Erik ten Hag dan Ruben Amorim sama-sama dipecat dalam rentang 15 bulan, Carrick mengamankan tiket ke Liga Champions sebagai manajer interim sebelum mengambil peran penuh pada musim panas ini. Namun, setelah itu jendela transfer yang mengecewakan menyusul, dengan klub gagal mendapatkan target-target utama Elliot Anderson dan Matheus Fernandes.
Disfungsi itu kini mengancam jalur akademi klub. Prospek muda berbakat tinggi JJ Gabriel dilaporkan telah meminta transfer, dengan keluarganya meyakini United telah tertinggal terlalu jauh dari raksasa-raksasa Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, dan Manchester City. Lineker menyinggung eksodus ini, dengan mengatakan: "Mereka kehilangan remaja-remaja muda, sepertinya itu akan terjadi."
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Tekanan meningkat selama jeda internasional
Manchester United memasuki jeda internasional saat ini dengan terpuruk di peringkat ke-12, setelah hanya mengumpulkan lima poin yang mengecewakan dari lima laga pembuka mereka di Premier League. Carrick menghadapi tugas berat untuk membalikkan performa domestik mereka ketika kompetisi klub kembali bergulir, sambil berusaha menavigasi atmosfer yang kian toksik di Old Trafford.
Ratcliffe sebelumnya memperingatkan pada Maret bahwa ia akan mundur jika menghadapi tingkat hujatan yang sama seperti yang diterima keluarga Glazer. Dengan hasil yang mandek, perdebatan soal infrastruktur yang terus memanas, dan protes suporter yang kian meningkat, petinggi INEOS itu dengan cepat mendekati titik krusial dalam masa jabatannya.
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