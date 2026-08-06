AFP
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'Pria yang menepati janjinya!' - Bintang Barcelona Gavi memamerkan rambut merah muda barunya yang MENGEJUTKAN setelah kejayaan Spanyol di Piala Dunia
Gavi menepati janjinya soal Piala Dunia
Gelandang Barcelona Gavi membuktikan bahwa ia menepati janjinya setelah memperlihatkan penampilan baru yang mencolok pekan ini. Pemain internasional Spanyol itu sebelumnya berjanji akan mewarnai rambutnya menjadi merah muda jika Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia.
Awalnya, hanya Marc Cucurella yang tampak akan menepati taruhannya terkait turnamen tersebut. Bek Chelsea itu menjadi sorotan lebih dari sepekan lalu ketika ia secara permanen menato wajah pelatih Spanyol Luis de la Fuente di tubuhnya. Namun, kini Gavi juga dengan bangga menepati janjinya sendiri sebelum turnamen dengan merampungkan nazarnya. Gelandang asal Andalusia itu memamerkan transformasi beraninya kepada jutaan pengikutnya di Instagram.
Perubahan radikal tertangkap kamera
Dengan mengunggah dua foto dengan rambut yang sepenuhnya berwarna merah muda, bintang Barcelona itu hanya memberi keterangan pada pembaruan media sosial tersebut: "Seorang pria yang menepati janjinya." Gaya mencolok ini akan menemaninya selama hari-hari terakhir liburan musim panasnya. Transformasi radikal itu juga didokumentasikan oleh barber langganannya, yang dengan senang hati membagikan video seluruh prosesnya. Klip daring itu memperlihatkan Gavi yang terus tersenyum, sepenuhnya menikmati penampilan barunya yang mencolok di kursi salon.
Perayaan ganda untuk gelandang itu
Perubahan penampilan dramatis itu datang pada momen yang sempurna untuk tonggak pribadi. Pemain internasional Spanyol itu secara resmi merayakan ulang tahunnya yang ke-22 pada hari Rabu, menandai momen spesial tersebut dengan gaya rambut merah muda yang unik. Pemain berusia 22 tahun itu kini menatap kampanye domestik yang akan datang dengan optimisme baru. Ia akan segera bepergian untuk bergabung dengan rekan-rekan setimnya di Barcelona untuk jadwal pramusim.
- Getty Images Sport
Mengincar tempat di bawah Flick
Di luar kesuksesannya di level internasional, Gavi mendapat dorongan besar terkait kondisinya setelah cedera. Kini ia sudah sepenuhnya pulih dari masalah fisik serius yang membuatnya menepi selama sebagian besar musim lalu. Tantangan terdekatnya adalah merebut tempat reguler di starting XI di bawah asuhan Hansi Flick.
Dengan kondisi fisik yang telah pulih sepenuhnya dan medali juara Piala Dunia yang berhasil diamankan, Gavi berada dalam posisi sempurna menyambut musim baru. Gelandang itu akan berharap bisa memainkan peran utama di Camp Nou.
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