Gelandang Barcelona Gavi membuktikan bahwa ia menepati janjinya setelah memperlihatkan penampilan baru yang mencolok pekan ini. Pemain internasional Spanyol itu sebelumnya berjanji akan mewarnai rambutnya menjadi merah muda jika Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia.

Awalnya, hanya Marc Cucurella yang tampak akan menepati taruhannya terkait turnamen tersebut. Bek Chelsea itu menjadi sorotan lebih dari sepekan lalu ketika ia secara permanen menato wajah pelatih Spanyol Luis de la Fuente di tubuhnya. Namun, kini Gavi juga dengan bangga menepati janjinya sendiri sebelum turnamen dengan merampungkan nazarnya. Gelandang asal Andalusia itu memamerkan transformasi beraninya kepada jutaan pengikutnya di Instagram.