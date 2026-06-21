‘Pria paling menyebalkan di dunia sepak bola’ menjadi penyebab Declan Rice mengambil alih tugas mengeksekusi tendangan sudut - dengan Arsenal, juara Liga Premier, dan timnas Inggris yang berpeluang lolos ke Piala Dunia, sama-sama diuntungkan dari keputusan besar tersebut

Munculnya Rice sebagai eksekutor tendangan sudut andalan bukanlah kebetulan yang terjadi dalam semalam, melainkan langkah yang diperhitungkan dengan matang oleh staf pelatih Arsenal, terutama Nico Jover. Pemain berusia 27 tahun ini mengapresiasi spesialis tendangan mati klub tersebut karena telah melihat bakat yang selama ini belum tergali di sebagian besar awal kariernya. Transformasi ini telah mengubah The Gunners menjadi tim yang sangat tangguh dalam situasi bola mati, sebuah keunggulan yang membantu mereka meraih gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade. Penyesuaian taktis ini bahkan membuat Gary Neville menyebut Jover sebagai orang paling menjengkelkan di dunia sepak bola karena seberapa sering taktiknya membuat frustrasi barisan pertahanan lawan. "Semua orang menikmati [tendangan bebas] sekarang, bukan?" kata Rice. "Semua orang menikmatinya sekarang."

Berbicara tentang perubahan perannya, Rice menjelaskan: “Dulu saya tidak pernah mengambil tendangan sudut atau tendangan bebas, tetapi Nico Jover dan manajer di Arsenal melihat sesuatu dalam diri saya yang tidak dilihat orang lain. Mereka mengatakan bahwa saya bisa mengarahkan bola ke area-area tertentu dari situasi bola mati yang tidak bisa dilakukan oleh siapa pun di tim Arsenal selain Bukayo Saka. Sejak saat itu, saya benar-benar menerima hal itu dan mempercayainya.”