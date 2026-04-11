"Pria paling mematikan di dunia!" - Harry Kane dijagokan sebagai favorit Ballon d'Or berkat penampilan gemilangnya dalam mencetak gol bersama Bayern Munich
Kelas master di Santiago Bernabeu
Kane kembali mencetak gol di Liga Champions UEFA saat menghadapi Real Madrid di Bernabéu. Di bawah sorotan lampu yang sangat terang, striker andalan Bayern itu tampil gemilang, membungkam semua anggapan bahwa ia sering menghilang di laga-laga besar. Penampilannya itu semakin mengukuhkan statusnya sebagai penyerang tengah terbaik di dunia sepak bola, sekaligus membuktikan bahwa ia mampu tampil maksimal saat taruhannya sangat tinggi. Gol di Madrid itu lebih dari sekadar gol biasa; itu adalah pernyataan niat dalam perburuan gelar individu. Ia telah memperpanjang rekor mencetak golnya yang luar biasa musim ini menjadi 49 gol dalam hanya 40 penampilan bersama Bayern musim ini.
Prestasi Kane musim ini sungguh luar biasa
Prestasi Kane menuai pujian dari Crouch, dengan mantan striker Tottenham itu mengatakan kepada Paddy Power: “Tahun ini adalah salah satu tahun di mana tidak ada satu pun pemain yang benar-benar menonjol. Tapi Harry sudah mencetak sekitar 49 gol dalam 40 pertandingan. Itu luar biasa, bukan? Kamu bisa bilang Bundesliga tidak sekuat La Liga, tapi aku menonton seluruh pertandingan pada Selasa dan mereka menghancurkan Real Madrid. Skor 2-1 itu terlalu menguntungkan bagi Real Madrid.”
Piala Dunia memengaruhi penilaian
Penghargaan Ballon d'Or tahun ini bertepatan dengan Piala Dunia, yang tak diragukan lagi akan memengaruhi penilaian juri. Tahun ini, Kane telah mencetak enam gol untuk tim nasional Inggris. “Harry adalah pemain utama,” kata Crouch. “Dia adalah penentu gol yang pasti dan tidak peduli siapa lawannya. Dia adalah pemain paling mematikan di dunia saat ini dan mengapa dia tidak menjadi favorit untuk Ballon d’Or?
“Piala Dunia adalah faktor besar dan dia harus tampil bagus di sana. Jika Bayern juga lolos ke final Liga Champions, saya pikir dia punya peluang besar [untuk memenangkan Ballon d’Or].”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Kane?
Crouch menganggap Kane sebagai penyerang paling efektif saat ini dan menyoroti pentingnya kesuksesan Kane di Piala Dunia mendatang serta performa potensial Bayern Munich di Liga Champions sebagai faktor kunci bagi peluangnya meraih Ballon d’Or. Kane masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan performa impresifnya bersama Bayern dan menambah jumlah golnya, dengan enam pertandingan Bundesliga tersisa. Setelah menghadapi St. Pauli, Bayern akan menjamu Real Madrid dalam leg kedua Liga Champions di Allianz Arena pada pertengahan pekan ini, dengan target mengamankan tempat mereka di babak berikutnya setelah meraih kemenangan di leg pertama.