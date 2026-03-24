Garis tipis yang memisahkan kerendahan hati dari keinginan untuk menonjol ditunjukkan oleh Kai Rooney, putra dari penyerang legendaris Manchester United dan Tim Nasional Inggris, Wayne: ketika ditanya apakah ia sehebat ayahnya, ia tidak menjawab "tidak", melainkan hanya mengatakan bahwa ia adalah "pemain yang berbeda". Dan memang demikianlah adanya, mengingat posisinya sebagai pemain sayap kanan yang menggunakan kaki non-dominan. Di tim U-18 Manchester United, di mana usianya masih satu tahun lebih muda dari batas usia, ia telah bermain dalam tujuh pertandingan dan mencetak dua gol dalam 140 menit, debutnya di Old Trafford dalam ajang FA Youth Cup.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Prestasi putra Rooney: ia bermain satu babak bersama tim U-16 dan satu babak lagi bersama tim U-18 Manchester United, mencetak 5 gol dan 2 assist
PRESTASI KAI
Beberapa hari yang lalu, Kai berhasil melakukan hal yang tidak mudah: pertama, ia turun ke lapangan bersama tim U-16 melawan Blackburn, bermain selama satu babak, mencetak dua gol, dan memberikan dua assist. Kemudian, ia juga diturunkan oleh tim U-18, masih melawan Blackburn, masuk pada menit ke-63 dan kembali mencetak gol.
JJ GABRIEL JUGA BERKILAU
Dalam pertandingan U-18, JJ Gabriel juga mencetak gol. Ia merupakan salah satu talenta yang masuk dalam daftar NXGN versi Goal, daftar 50 pemain muda terbaik di dunia yang untuk ketiga kalinya berturut-turut dipimpin oleh Lamine Yamal.