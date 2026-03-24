Prestasi putra Rooney: ia bermain satu babak bersama tim U-16 dan satu babak lagi bersama tim U-18 Manchester United, mencetak 5 gol dan 2 assist

Garis tipis yang memisahkan kerendahan hati dari keinginan untuk menonjol ditunjukkan oleh Kai Rooney, putra dari penyerang legendaris Manchester United dan Tim Nasional Inggris, Wayne: ketika ditanya apakah ia sehebat ayahnya, ia tidak menjawab "tidak", melainkan hanya mengatakan bahwa ia adalah "pemain yang berbeda". Dan memang demikianlah adanya, mengingat posisinya sebagai pemain sayap kanan yang menggunakan kaki non-dominan. Di tim U-18 Manchester United, di mana usianya masih satu tahun lebih muda dari batas usia, ia telah bermain dalam tujuh pertandingan dan mencetak dua gol dalam 140 menit, debutnya di Old Trafford dalam ajang FA Youth Cup.