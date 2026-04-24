Mariona Caldentey Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Prestasi Mariona Caldentey yang layak meraih Ballon d'Or belum banyak diperhatikan - namun, sebagai runner-up tahun 2025, ia bisa membuktikan kemampuannya dengan membawa Arsenal kembali ke final Liga Champions Wanita

Ketika Arsenal mengejutkan Barcelona dan menjuarai Liga Champions Wanita tahun lalu, ada begitu banyak individu yang pantas mendapat pujian khusus. Baik itu kebangkitan luar biasa yang dipimpin oleh pelatih sementara yang kemudian menjadi pelatih tetap, Renee Slegers, aksi mencetak gol yang gemilang dari Alessia Russo, maupun kelas abadi Kim Little di lini tengah, ada begitu banyak faktor di balik kesuksesan tersebut. Namun, sulit untuk tidak terpesona khususnya oleh dampak yang ditimbulkan oleh Mariona Caldentey.

Setelah bergabung secara gratis dari Barcelona menjelang musim 2024-25, pemain internasional Spanyol ini menonjol sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini berkat penampilan debutnya yang luar biasa di Inggris, menempati peringkat kedua di Liga Super Wanita dan ketiga di Liga Champions dalam hal keterlibatan langsung dalam gol, yang membawanya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini di liga domestik sebelum finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or, hanya di belakang pemenang tiga kali Aitana Bonmati.

Bagi mereka yang telah menyaksikan penampilan Caldentey selama satu dekade di Barcelona, penampilannya tidaklah mengejutkan. Meskipun namanya belum begitu dikenal saat itu, hal itu lebih disebabkan oleh banyaknya bintang di Catalunya yang terkadang membuat pemain berusia 30 tahun ini terkesan tersembunyi. Kecerdasan, keunggulan teknis, dan kemampuannya untuk memengaruhi setiap pertandingan selalu menonjol bagi penonton setia dan rekan-rekannya, semua kualitas yang ia bawa ke Arsenal dengan cara yang akhirnya memberinya pujian yang sudah lama ia pantas dapatkan.

Namun, saat Caldentey mendekati akhir musim keduanya di London Utara, ia belum begitu sering menjadi sorotan media kali ini. Namun, hal itu lebih disebabkan oleh peran yang lebih dalam yang ia emban di tim Slegers kali ini, daripada penurunan performa yang drastis.

Kini, saat The Gunners memasuki fase krusial dalam upaya mempertahankan gelar Liga Champions, panggung telah siap bagi Caldentey untuk menunjukkan hal itu dan mengingatkan semua orang mengapa begitu banyak orang percaya bahwa ia layak mendapatkan Golden Ball tahun lalu.

    Pemain pengatur serangan

    Sepanjang paruh pertama musim perdananya di Arsenal, Caldentey tampil gemilang dalam peran yang lebih ke depan. Di Barca, ia sering bermain di sayap kiri, dengan kebebasan untuk bergerak ke dalam alih-alih harus bermain sebagai pemain sayap yang terus menempel di garis tepi lapangan. Hal serupa juga terjadi di Arsenal, terutama pada awal-awal musim, namun ia sering bermain lebih sebagai gelandang serang (No. 10), di depan duo gelandang bertahan Lia Walti dan Little.

    Cedera terkadang memaksanya untuk turun ke salah satu peran yang lebih dalam, tetapi Jonas Eidevall dan, setelah kepergiannya, Slegers sering menempatkan pemain Spanyol yang kreatif ini sebagai playmaker yang lebih maju.

    Ditempatkan lebih dalam

    Kemudian, saat musim dingin berganti menjadi musim semi, terjadi sebuah perubahan. Meskipun Little, Walti, dan Kyra Cooney-Cross—tiga opsi utama untuk posisi gelandang bertahan Arsenal—tersedia, Slegers memilih untuk menempatkan Caldentey berdampingan dengan Little dalam formasi double pivot. Strategi ini berhasil saat The Gunners menghancurkan Liverpool 4-0. Strategi ini juga berhasil dalam kemenangan telak 3-0 atas Real Madrid beberapa hari kemudian. Sejak saat itu, formasi ini menjadi andalan.

    Mirip dengan transisi Steph Catley dari bek kiri ke bek tengah kiri, itu adalah penyesuaian yang sangat sukses, meski halus, yang dilakukan Slegers untuk membalikkan musim Arsenal setelah awal yang buruk yang menyebabkan kepergian Eidevall. Caldentey memberi tim lebih banyak kelancaran dan kreativitas di area tengah lapangan yang lebih dalam, sambil juga berhasil meningkatkan pertahanan mereka. Sisi permainannya itu tentu saja layak mendapatkan lebih banyak pujian daripada yang didapatnya.

    Sorotan yang berkurang

    Namun, perubahan posisi Caldentey juga membuatnya sedikit tersingkir dari sorotan. Mendapatkan pujian dari luar tidak akan pernah menjadi prioritasnya, begitu pula bagi Slegers, karena keduanya fokus pada kesuksesan tim. Namun, antusiasme dan kegembiraan seputar penampilan Caldentey musim ini jelas lebih rendah dibandingkan tahun lalu, meskipun pemain berusia 30 tahun itu terus tampil dengan kontribusi yang sangat besar.

    Sungguh disayangkan, karena Caldentey sekali lagi menjadi alasan utama mengapa Arsenal menikmati kesuksesan di Eropa, akan menghadapi Lyon di semifinal Liga Champions pada Minggu, sekaligus berada di jalur untuk finis di posisi kedua di WSL, yang akan memberikan akses langsung ke fase grup Liga Eropa musim depan, menghindari babak kualifikasi.

    Tidak ada pemain di WSL yang melakukan umpan sukses lebih banyak di sepertiga akhir lapangan daripada Caldentey, yang totalnya mencapai 427, sekitar 120 lebih banyak daripada pemain lain di divisi tersebut. Hal ini terjadi meskipun Arsenal telah memainkan setidaknya satu pertandingan lebih sedikit daripada setiap tim di WSL, dan dua pertandingan lebih sedikit daripada lima tim teratas lainnya. Sementara itu, di Liga Champions, hanya Alexia Putellas yang mengungguli Caldentey dalam kategori tersebut.

    Aset defensif

    Dampak yang ia berikan saat tidak menguasai bola juga sangat luar biasa, sehingga membantu Arsenal mencatatkan rekor pertahanan terbaik di WSL dengan selisih yang cukup jauh. Dalam 17 pertandingan, The Gunners hanya kebobolan 12 kali, dengan rata-rata 0,59 gol per 90 menit, sebuah rasio yang jauh lebih baik daripada tim-tim lain di liga. Di Liga Champions, mereka juga menjadi salah satu dari empat tim yang kebobolan kurang dari satu gol per pertandingan, bersama Chelsea, Lyon, dan Barcelona.

    Terlepas dari keunggulan serangannya, peran Caldentey dalam soliditas pertahanan itu sangat besar. Tingkat kerjanya dan kemampuannya saat tidak menguasai bola adalah kelas dunia. Di antara para pemain Arsenal, tidak ada yang menempati peringkat lebih tinggi dalam hal intersepsi, penguasaan bola, atau duel darat yang dimenangkan daripada Caldentey di WSL, sementara ia juga menempati peringkat teratas untuk intersepsi dan tekel bagi The Gunners di Liga Champions.

    Output serangan

    Perbedaan besar dibandingkan musim lalu, dalam hal pujian yang diterima dan tidak diterima Caldentey, terletak pada jumlah gol dan assist. Musim lalu, ia mencetak 23 gol dan 18 assist untuk klub dan tim nasional, di semua kompetisi. Kali ini, dengan memainkan peran yang lebih ke belakang, ia hanya mencatatkan enam gol dan empat assist.

    Sayangnya, di dunia saat ini, statistik tersebut sangat dipandang penting dan ketika tidak menonjol, hal itu dapat menyebabkan pemain terabaikan. Pemain sayap Barcelona Caroline Graham Hansen, misalnya, baru mendapatkan nominasi Ballon d'Or pertamanya pada tahun 2024, meskipun sudah layak mendapatkannya jauh sebelum itu. Ketika ditanya mengapa menurutnya ia mendapat sorotan begitu besar pada tahun itu dibandingkan tahun-tahun lain, Graham Hansen tidak percaya hal itu ada hubungannya dengan level permainannya yang sebenarnya.

    "Tidak ada yang berubah," katanya kepada La Vanguardia pada musim itu. "Saya pikir saya juga bermain sangat baik di tahun-tahun sebelumnya, tetapi karena orang-orang hanya melihat angka-angka, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Saya telah mencetak lebih banyak gol dan orang-orang menyadarinya."

    Kesempatan datang

    Bagi seorang pemain yang bermain di posisi yang lebih dalam seperti Caldentey saat ini untuk menarik perhatian, seringkali dibutuhkan penampilan gemilang di ajang-ajang besar. Lihatlah prestasi Jessie Fleming yang membawa Kanada meraih medali emas Olimpiade pada 2021, yang membuatnya menduduki peringkat kesembilan dalam pemungutan suara Ballon d'Or; penampilan luar biasa Lena Oberdorf di Euro 2022 yang mengantarkannya ke posisi lima besar dalam daftar tahun itu; atau dua gol Patri Guijarro di final Liga Champions yang membuatnya mendapatkan nominasi pertamanya pada 2023.

    Sekali lagi, seiring mendekati akhir musim, kejayaan Ballon d'Or tidak akan menjadi prioritas utama bagi Caldentey. Fokusnya akan tertuju pada laga-laga mendatang melawan Lyon, serta penutupan musim WSL yang kuat untuk memastikan Arsenal meraih posisi terbaik di liga.

    Namun, runner-up tahun lalu ini layak mendapatkan lebih banyak pujian daripada yang ia terima musim ini, dan tidak akan mengejutkan jika ia menampilkan performa-performa menentukan di tahap akhir kampanye Liga Champions ini yang mengubah hal tersebut, sekaligus menjaga pertahanan gelar The Gunners tetap di jalur yang tepat. Lagipula, ia bermain dengan luar biasa—hanya saja dalam peran yang sedikit kurang mendapat sorotan.

