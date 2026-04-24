Prestasi Mariona Caldentey yang layak meraih Ballon d'Or belum banyak diperhatikan - namun, sebagai runner-up tahun 2025, ia bisa membuktikan kemampuannya dengan membawa Arsenal kembali ke final Liga Champions Wanita

Setelah bergabung secara gratis dari Barcelona menjelang musim 2024-25, pemain internasional Spanyol ini menonjol sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini berkat penampilan debutnya yang luar biasa di Inggris, menempati peringkat kedua di Liga Super Wanita dan ketiga di Liga Champions dalam hal keterlibatan langsung dalam gol, yang membawanya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini di liga domestik sebelum finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or, hanya di belakang pemenang tiga kali Aitana Bonmati.

Bagi mereka yang telah menyaksikan penampilan Caldentey selama satu dekade di Barcelona, penampilannya tidaklah mengejutkan. Meskipun namanya belum begitu dikenal saat itu, hal itu lebih disebabkan oleh banyaknya bintang di Catalunya yang terkadang membuat pemain berusia 30 tahun ini terkesan tersembunyi. Kecerdasan, keunggulan teknis, dan kemampuannya untuk memengaruhi setiap pertandingan selalu menonjol bagi penonton setia dan rekan-rekannya, semua kualitas yang ia bawa ke Arsenal dengan cara yang akhirnya memberinya pujian yang sudah lama ia pantas dapatkan.

Namun, saat Caldentey mendekati akhir musim keduanya di London Utara, ia belum begitu sering menjadi sorotan media kali ini. Namun, hal itu lebih disebabkan oleh peran yang lebih dalam yang ia emban di tim Slegers kali ini, daripada penurunan performa yang drastis.

Kini, saat The Gunners memasuki fase krusial dalam upaya mempertahankan gelar Liga Champions, panggung telah siap bagi Caldentey untuk menunjukkan hal itu dan mengingatkan semua orang mengapa begitu banyak orang percaya bahwa ia layak mendapatkan Golden Ball tahun lalu.