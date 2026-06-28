Prestasi bersejarah setelah mencetak rekor terendah: Jude Bellingham menyampaikan kata-kata yang mengesankan tentang kapten timnas Inggris, Harry Kane

Kane mengawali turnamen ini dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia, sebelum kapten Inggris itu tampil mengecewakan dalam laga imbang 0-0 melawan Ghana. Dengan hanya 19 sentuhan bola, ia mencatatkan rekor terendah pribadinya dalam sebuah pertandingan turnamen. "Kami tidak meragukannya, terlepas dari seberapa besar keterlibatannya dalam pertandingan," kata Bellingham menanggapi penampilannya tersebut. "Ia membuat perbedaan dan hari ini ia melakukannya lagi."

Dengan menobatkan Kane sebagai pemain terbaik timnas Inggris, gelandang Real Madrid ini menempatkannya di atas semua pahlawan dalam satu-satunya gelar Piala Dunia Inggris hingga saat ini pada tahun 1966, seperti kapten saat itu Bobby Moore atau penyerang Bobby Charlton. Dengan 82 gol, Kane telah lama menjadi pencetak gol terbanyak Inggris yang tak tertandingi, diikuti oleh Wayne Rooney (53), Charlton (49), dan Lineker (48).

Berkat kemenangan atas Panama, Inggris lolos sebagai juara grup ke babak 16 besar. Di sana, mereka akan menghadapi tim peringkat ketiga di grup lain, kemungkinan besar Senegal, pada hari Rabu. Di akhir turnamen ini, setelah dua kali kalah di final Kejuaraan Eropa (2021 dan 2024), Kane diharapkan meraih gelar besar pertamanya bersama tim nasional.