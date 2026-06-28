"Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa bermain bersamanya," kata Bellingham membuka pembicaraan, lalu menambahkan: "Bagi saya, dia adalah pemain Inggris terbaik sepanjang masa. Dia telah menunjukkan lebih banyak hal daripada siapa pun." Bellingham membawa Inggris unggul atas Panama pada menit ke-62 setelah babak pertama yang berlangsung sengit, sebelum kemudian memberikan umpan silang yang berujung pada gol bersejarah Kane (menit ke-67).
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Prestasi bersejarah setelah mencetak rekor terendah: Jude Bellingham menyampaikan kata-kata yang mengesankan tentang kapten timnas Inggris, Harry Kane
Penyerang FC Bayern berusia 32 tahun itu mencetak gol kesebelasnya untuk Inggris di Piala Dunia, dan dengan demikian melampaui Gary Lineker (sepuluh) dalam daftar pencetak gol terbanyak tim nasional. Pemegang rekor dunia saat ini adalah Lionel Messi (18), yang pada Piala Dunia ini telah menggantikan pemegang rekor sebelumnya, Miroslav Klose (16). Kylian Mbappé kini juga telah mencetak 16 gol.
Harry Kane sudah lama menjadi pencetak gol terbanyak Inggris
Kane mengawali turnamen ini dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia, sebelum kapten Inggris itu tampil mengecewakan dalam laga imbang 0-0 melawan Ghana. Dengan hanya 19 sentuhan bola, ia mencatatkan rekor terendah pribadinya dalam sebuah pertandingan turnamen. "Kami tidak meragukannya, terlepas dari seberapa besar keterlibatannya dalam pertandingan," kata Bellingham menanggapi penampilannya tersebut. "Ia membuat perbedaan dan hari ini ia melakukannya lagi."
Dengan menobatkan Kane sebagai pemain terbaik timnas Inggris, gelandang Real Madrid ini menempatkannya di atas semua pahlawan dalam satu-satunya gelar Piala Dunia Inggris hingga saat ini pada tahun 1966, seperti kapten saat itu Bobby Moore atau penyerang Bobby Charlton. Dengan 82 gol, Kane telah lama menjadi pencetak gol terbanyak Inggris yang tak tertandingi, diikuti oleh Wayne Rooney (53), Charlton (49), dan Lineker (48).
Berkat kemenangan atas Panama, Inggris lolos sebagai juara grup ke babak 16 besar. Di sana, mereka akan menghadapi tim peringkat ketiga di grup lain, kemungkinan besar Senegal, pada hari Rabu. Di akhir turnamen ini, setelah dua kali kalah di final Kejuaraan Eropa (2021 dan 2024), Kane diharapkan meraih gelar besar pertamanya bersama tim nasional.