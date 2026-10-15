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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Presisi ala Jerman! Woltemade samakan kedudukan Juventus lewat tendangan voli, lalu puji duetnya dengan Kolo Muani, pencetak gol kemenangan

Juventus
N. Woltemade
Europa League
Celta Vigo
Celta Vigo vs Juventus

Nick Woltemade mengaku gembira setelah mencetak gol penyeimbang krusial dalam kemenangan 2-1 Juventus atas Celta Vigo di Liga Europa. Penyerang asal Jerman itu menyoroti kerja samanya yang semakin padu dengan Randal Kolo Muani, pencetak gol kemenangan, saat Juve meraih kemenangan tandang yang berharga.

  • Tendangan voli Woltemade memicu kebangkitan Juventus di Spanyol

    Penyerang asal Jerman Nick Woltemade tampil gemilang saat Juventus bangkit pada babak kedua untuk mengalahkan Celta Vigo 2-1 di Liga Europa. Woltemade menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Hugo Alvarez lewat tendangan voli kaki kanan yang mengarah ke sudut bawah gawang pada menit ke-58.

    Penyelesaian akhirnya yang tajam memanfaatkan umpan silang Teun Koopmeiners yang berbelok arah, membawa Juventus menyamakan kedudukan setelah menjalani babak pertama yang sulit di Galicia.

    Randal Kolo Muani kemudian mencetak gol lewat sundulan pada masa tambahan waktu untuk memastikan kemenangan comeback bagi tim asuhan Luciano Spalletti.

  • imago-sport-1084577099.jpgSportPix UK

    Penyerang akui kepercayaan diri meningkat sembari berupaya meraih lebih banyak lagi

    Berbicara kepada Movistar+ seusai pertandingan, Woltemade menekankan pentingnya kemenangan di pengujung laga itu bagi semangat skuad. "Ini kemenangan penting, terutama ketika Anda mencetak gol di akhir pertandingan. Kemenangan ini sangat penting bagi tim dan kepercayaan diri kami," kata Woltemade.

    "Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya melakukan beberapa hal dengan baik malam ini, meski tentu masih bisa tampil lebih baik."

    "Saya senang bisa mencetak gol. Itu jelas memberi kepercayaan diri kepada seorang penyerang, dan saya ingin terus berkembang agar bisa lebih membantu tim."

  • Woltemade puji kerja sama yang kian berkembang dengan Kolo Muani

    Woltemade juga mengungkapkan kegembiraannya atas gol rekan setimnya, Kolo Muani. Menurutnya, kehadiran fisik mereka berdua menyulitkan lini belakang lawan secara taktis. "Saya senang bermain bersama Kolo Muani," kata Woltemade.

    "Ketika kami berdua berada di kotak penalti, lawan lebih sulit bertahan. Saya juga senang dia mencetak gol."

    Kerja sama keduanya di lini serang terbukti menentukan saat Juventus terus menekan kotak 5,5 meter di depan gawang Celta menjelang akhir pertandingan.

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  • FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP

    Menatap tantangan di Eropa

    Setelah mencetak gol pertamanya di kompetisi Eropa untuk Juventus lewat tembakan meyakinkan, Woltemade ingin menjaga momentum positifnya.

    Juventus akan berusaha melanjutkan tren kemenangan saat menjamu Rennes pada pertandingan ketiga Liga Europa.

    Sementara itu, Celta Vigo harus kembali fokus saat bertandang ke markas Celtic untuk memburu poin pertama mereka di fase grup.

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