Penyerang asal Jerman Nick Woltemade tampil gemilang saat Juventus bangkit pada babak kedua untuk mengalahkan Celta Vigo 2-1 di Liga Europa. Woltemade menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Hugo Alvarez lewat tendangan voli kaki kanan yang mengarah ke sudut bawah gawang pada menit ke-58.

Penyelesaian akhirnya yang tajam memanfaatkan umpan silang Teun Koopmeiners yang berbelok arah, membawa Juventus menyamakan kedudukan setelah menjalani babak pertama yang sulit di Galicia.

Randal Kolo Muani kemudian mencetak gol lewat sundulan pada masa tambahan waktu untuk memastikan kemenangan comeback bagi tim asuhan Luciano Spalletti.