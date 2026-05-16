Presiden Real Madrid terancam sanksi berat akibat pernyataan kerasnya soal 'pencurian atau korupsi', sementara para wasit mengajukan keluhan ke Asosiasi Sepak Bola Spanyol

Serikat wasit AESAF secara resmi telah mengajukan pengaduan kepada Komite Disiplin RFEF menyusul pernyataan yang dilontarkan Florentino Perez dalam konferensi pers pada Selasa lalu. Presiden Real Madrid itu tidak segan-segan dalam menilai standar wasit di Spanyol, dengan menggunakan istilah-istilah yang memicu reaksi keras dari pihak institusi.

Dalam pernyataannya, serikat tersebut berpendapat bahwa retorika Perez telah melewati batas yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan kebebasan berbicara. Serikat tersebut menganggap bahwa pernyataan-pernyataan tersebut "tidak dapat dibenarkan di bawah pelaksanaan sah kebebasan berekspresi maupun kritik olahraga, mengingat bahwa Tuan Perez tidak hanya menyoroti kesalahan-kesalahan wasit tertentu, tetapi juga menuduh badan wasit melakukan kejahatan korupsi yang berkelanjutan selama dua dekade."