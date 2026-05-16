AFP
Presiden Real Madrid terancam sanksi berat akibat pernyataan kerasnya soal 'pencurian atau korupsi', sementara para wasit mengajukan keluhan ke Asosiasi Sepak Bola Spanyol
Serikat wasit membalas serangan Perez
Serikat wasit AESAF secara resmi telah mengajukan pengaduan kepada Komite Disiplin RFEF menyusul pernyataan yang dilontarkan Florentino Perez dalam konferensi pers pada Selasa lalu. Presiden Real Madrid itu tidak segan-segan dalam menilai standar wasit di Spanyol, dengan menggunakan istilah-istilah yang memicu reaksi keras dari pihak institusi.
Dalam pernyataannya, serikat tersebut berpendapat bahwa retorika Perez telah melewati batas yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan kebebasan berbicara. Serikat tersebut menganggap bahwa pernyataan-pernyataan tersebut "tidak dapat dibenarkan di bawah pelaksanaan sah kebebasan berekspresi maupun kritik olahraga, mengingat bahwa Tuan Perez tidak hanya menyoroti kesalahan-kesalahan wasit tertentu, tetapi juga menuduh badan wasit melakukan kejahatan korupsi yang berkelanjutan selama dua dekade."
Kemungkinan sanksi skorsing selama dua tahun
Menurut Mundo Deportivo, petinggi Real Madrid tersebut berpotensi menghadapi tindakan disiplin berdasarkan peraturan sepak bola Spanyol atas tuduhannya mengenai "pencurian atau korupsi" di La Liga. Kode Disiplin RFEF menjabarkan dua jalur sanksi yang mungkin, di mana salah satunya memiliki konsekuensi yang jauh lebih berat bagi jajaran pimpinan klub dibandingkan yang lain.
Dalam skenario disiplin terparah, Perez dapat menghadapi skorsing dari tugas-tugas terkait sepak bola selama satu bulan hingga dua tahun berdasarkan Pasal 94 Kode Disiplin RFEF. Namun, hasil yang paling mungkin adalah denda finansial berdasarkan Pasal 106, bukan skorsing.
Sanksi yang lebih ringan juga sedang dipertimbangkan
Meskipun ancaman skorsing selama dua tahun mengintai, para ahli berpendapat bahwa sanksi denda kemungkinan besar akan menjadi hasilnya. Pasal 106 dari kode etik tersebut secara khusus mengatur "Pernyataan melalui media apa pun mengenai anggota tim wasit atau anggota badan penjamin kepatuhan", yang memberikan kerangka kerja untuk menghukum mereka yang mempertanyakan integritas para pejabat.
Aturan tersebut menetapkan bahwa "setiap orang yang tunduk pada disiplin olahraga yang melakukan pernyataan melalui media apa pun yang mempertanyakan kejujuran dan imparsialitas anggota kolektif wasit atau badan RFEF, serta pernyataan yang menyiratkan ketidaksetujuan terhadap aktivitas anggota kolektif tersebut ketika dilakukan dengan nada menghina atau menggunakan bahasa yang menyinggung, menghina, merendahkan, atau kasar, akan dikenakan sanksi."
Bagi direktur klub, hal ini biasanya berakibat pada denda berkisar antara €601 hingga €3.005,06.
Pernyataan Perez sebelumnya mengenai Negreira
Ketegangan antara Real Madrid dan Barcelona meningkat tajam setelah Perez kembali memicu kontroversi seputar kasus Negreira, dengan mengklaim bahwa timnya telah dirugikan dari beberapa gelar liga. Dalam konferensi pers yang memanas, Perez menyatakan bahwa jumlah tujuh gelar La Liga yang dimilikinya seharusnya bisa berlipat ganda, dengan alasan bahwa sebanyak tujuh gelar juara tambahan secara efektif telah “dicuri” dari klub tersebut akibat apa yang ia gambarkan sebagai ketidakberesan yang telah berlangsung lama dan memengaruhi sepak bola Spanyol.
Perez kemudian menyebut kasus Negreira sebagai “skandal terbesar dalam sejarah sepak bola” dan mengungkapkan bahwa Real Madrid sedang menyiapkan berkas terperinci untuk diserahkan kepada UEFA. Barcelona merespons dengan cepat, mengonfirmasi bahwa departemen hukum klub sedang meninjau tuduhannya dan menilai kemungkinan tindakan hukum, sambil menegaskan kembali penolakan mereka yang telah berlangsung lama terhadap segala pelanggaran olahraga yang terkait dengan kasus tersebut. Pernyataan tersebut semakin memperparah ketegangan antara dua klub terbesar di Spanyol.