Presiden Real Madrid, Florentino Perez, membantah bahwa merekrut Xabi Alonso merupakan sebuah kesalahan dan menanggapi ketidakpastian kontrak Vinicius Jr
Perez memecah keheningan
Perez tampil di acara El Chiringuito de Jugones untuk wawancara penting berdurasi 40 menit menyusul pengumuman terbarunya mengenai pemilihan presiden darurat. Presiden tersebut kembali menyoroti pemecatan Alonso di tengah musim, yang dicopot dari jabatannya setelah kekalahan 3-2 di final Piala Super Spanyol melawan Barcelona. Meskipun Alonso mencatatkan kesuksesan bersejarah di Bayer Leverkusen, masa jabatannya di Madrid terkendala oleh kurangnya persiapan pramusim dan kelelahan fisik yang semakin parah di skuad tim utama.
Keadaan di atas kesalahan
Selama perbincangan dengan Josep Pedrerol, Perez tetap teguh pada pendiriannya bahwa keputusan untuk merekrut mantan gelandang Real Madrid, Alonso, adalah tepat pada saat itu. Ia mengatakan: "Tidak. Itu semata-mata karena keadaan. Semuanya berawal dari Piala Dunia Antarklub; kami tidak menjalani pramusim. Ketika tidak ada pramusim, kondisi fisik tim akan terganggu. Kami mengira perubahan (pemecatan) itu akan membantu, tapi hal itu hanya efektif sebentar sebelum tim kembali hancur berantakan."
Vini tak perlu terburu-buru
Perez juga memberikan kejelasan mengenai Vinicius, yang kontraknya di Bernabeu saat ini berlaku hingga Juni 2027. Meskipun pemain berusia 25 tahun itu mencatatkan performa mengesankan dengan 21 gol dan 14 assist musim ini, sang presiden mengatakan: “Saya pikir Vinicius adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki Real Madrid. Dia telah memenangkan dua gelar Liga Champions terakhir. Tidak perlu terburu-buru untuk memperpanjang kontraknya; kami punya waktu sepanjang musim untuk membicarakannya. Anda mengira saya yang mengurus semuanya. Itu tugas direktur olahraga.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Penunjukan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih sementara ternoda oleh akhir musim yang mengecewakan. Klub ini finis di bawah rival abadinya, Barcelona, dalam perebutan gelar Liga, dan harus tersingkir secara menyakitkan dari Liga Champions di babak perempat final setelah dikalahkan Bayern Munich. Dengan pemilihan presiden yang semakin dekat, jajaran petinggi klub harus memutuskan apakah akan mendukung Arbeloa atau mencari pengganti permanen yang ternama untuk memimpin tim musim depan, sekaligus menangani masalah kontrak Vinicius.