Perez juga memberikan kejelasan mengenai Vinicius, yang kontraknya di Bernabeu saat ini berlaku hingga Juni 2027. Meskipun pemain berusia 25 tahun itu mencatatkan performa mengesankan dengan 21 gol dan 14 assist musim ini, sang presiden mengatakan: “Saya pikir Vinicius adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki Real Madrid. Dia telah memenangkan dua gelar Liga Champions terakhir. Tidak perlu terburu-buru untuk memperpanjang kontraknya; kami punya waktu sepanjang musim untuk membicarakannya. Anda mengira saya yang mengurus semuanya. Itu tugas direktur olahraga.”