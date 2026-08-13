Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi buka suara soal masa depan Bradley Barcola di tengah rumor transfer dengan Liverpool & Arsenal

Perburuan untuk mendapatkan tanda tangan Barcola datang pada saat Liverpool dan Arsenal sama-sama sangat ingin memperkuat lini serang mereka. Liverpool, yang kini dipimpin pelatih kepala Andoni Iraola, telah mengidentifikasi winger itu sebagai suksesor ideal bagi Mohamed Salah setelah pemain Mesir legendaris itu hengkang ke klub Turki, Trabzonspor. Sementara itu, Arsenal tengah menyisir pasar untuk mencari talenta sayap elite setelah upaya mereka selama enam bulan untuk merekrut Vinicius Junior dari Real Madrid pada akhirnya berakhir gagal.

Terlepas dari valuasi yang tinggi, Barcola masih belum berkomitmen soal masa depannya dalam jangka panjang bersama juara Ligue 1 itu. Kontraknya saat ini akan berakhir pada 2028, dan penolakannya yang dilaporkan untuk menandatangani perpanjangan kontrak telah menempatkan raksasa Paris itu dalam posisi yang sulit. Ketika didesak untuk memberikan kejelasan lebih lanjut soal apakah pemain berusia 23 tahun itu masih akan menjadi pemain PSG saat bursa transfer ditutup, Al-Khelaifi tetap tidak memberikan kepastian. “Saya tidak bisa mengatakannya hari ini. Yang bisa saya katakan hari ini adalah dia pemain PSG,” tambah presiden klub itu.