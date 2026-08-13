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Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi buka suara soal masa depan Bradley Barcola di tengah rumor transfer dengan Liverpool & Arsenal
Presiden PSG memberikan kabar terbaru tentang Barcola
Al-Khelaifi mengambil sikap tenang terkait spekulasi intens seputar pemain internasional Prancis tersebut. Liverpool dan Arsenal sama-sama dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk merekrut mantan pemain Lyon itu, yang nilainya melonjak pesat sejak tiba di Parc des Princes pada 2023.
Presiden PSG itu menegaskan bahwa klub tidak akan terburu-buru mengambil keputusan atau terpengaruh oleh riuhnya pemberitaan dari media Inggris. “Kami bekerja dengan tenang,” kata Al-Khelaifi saat dimintai pembaruan soal situasi tersebut. “Kami tidak terlalu banyak bicara. Kami menyelesaikan semuanya. Semua pemain kami penting. Ketika mereka menandatangani kontrak dengan PSG, mereka menjadi penting bagi kami."
- Getty Images Sport
Liverpool dan Arsenal mengincar transfer bintang PSG
Perburuan untuk mendapatkan tanda tangan Barcola datang pada saat Liverpool dan Arsenal sama-sama sangat ingin memperkuat lini serang mereka. Liverpool, yang kini dipimpin pelatih kepala Andoni Iraola, telah mengidentifikasi winger itu sebagai suksesor ideal bagi Mohamed Salah setelah pemain Mesir legendaris itu hengkang ke klub Turki, Trabzonspor. Sementara itu, Arsenal tengah menyisir pasar untuk mencari talenta sayap elite setelah upaya mereka selama enam bulan untuk merekrut Vinicius Junior dari Real Madrid pada akhirnya berakhir gagal.
Terlepas dari valuasi yang tinggi, Barcola masih belum berkomitmen soal masa depannya dalam jangka panjang bersama juara Ligue 1 itu. Kontraknya saat ini akan berakhir pada 2028, dan penolakannya yang dilaporkan untuk menandatangani perpanjangan kontrak telah menempatkan raksasa Paris itu dalam posisi yang sulit. Ketika didesak untuk memberikan kejelasan lebih lanjut soal apakah pemain berusia 23 tahun itu masih akan menjadi pemain PSG saat bursa transfer ditutup, Al-Khelaifi tetap tidak memberikan kepastian. “Saya tidak bisa mengatakannya hari ini. Yang bisa saya katakan hari ini adalah dia pemain PSG,” tambah presiden klub itu.
Kenaikan meteoris Barcola dan raihan trofi
Sejak pindah dari Lyon ke Paris, Barcola telah memantapkan dirinya sebagai salah satu sosok paling klinis dan kreatif di sepakbola Eropa. Dalam 152 penampilan untuk klub, ia membukukan 39 gol dan 37 assist yang mengesankan, dan menjadi bagian vital dalam tim yang mendominasi kancah Prancis. Kontribusinya sangat berperan dalam keberhasilan PSG meraih 14 trofi, termasuk tiga gelar Ligue 1 secara beruntun. Yang paling menonjol, ia memainkan peran penting saat klub meraih gelar Liga Champions secara beruntun.
Kiprah sang winger di level internasional juga berkembang pesat. Barcola tampil dalam kedelapan pertandingan Prancis selama kampanye Piala Dunia yang melelahkan, mencetak gol melawan Senegal, Swedia, dan Inggris dalam laga perebutan medali perunggu. Meski tim asuhan Didier Deschamps akhirnya kalah dari Spanyol di semi-final, reputasi Barcola justru semakin terangkat. Namun, dampak fisik dari turnamen itu terlihat jelas saat Piala Super di Salzburg, ketika ia hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan. Ia masih berupaya kembali ke performa penuhnya, tetapi absennya ia dari lapangan justru semakin memanaskan pembicaraan soal masa depannya.
- AFP
Negosiasi terus berlanjut saat tenggat waktu mendekat
Saat jendela transfer memasuki tahap akhir, dialog antara PSG dan perwakilan Barcola masih terus berlangsung. Al-Khelaifi mengonfirmasi bahwa klub sedang aktif dalam pembicaraan, meski ia tidak sampai memastikan apakah ada tawaran resmi dari Premier League yang memenuhi ekspektasi tinggi mereka. Ketika ditanya apakah ini merupakan kasus Liverpool gagal memenuhi tuntutan PSG, sang presiden tetap enggan berterus terang. “Kita lihat saja. Ada diskusi, negosiasi, kita lihat saja,” ujarnya.
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