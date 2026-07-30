Presiden PSG menolak tekanan UEFA untuk menantang Gianni Infantino dalam pemilihan FIFA sebagai respons atas rencana Piala Dunia

Terlepas dari lobi besar dari asosiasi-asosiasi sepak bola Eropa, presiden PSG itu tidak berniat masuk ke dalam persaingan. Sumber yang dekat dengan pejabat Qatar tersebut menjelaskan posisinya dengan mengatakan kepada RMC Sport: "Nasser sama sekali tidak memiliki ambisi, niat, ataupun ketertarikan terhadap peran ini di FIFA. Dia akan terus mendukung dengan tenang semua institusi sepak bola global dan Eropa."

European Football Clubs (EFC), yang saat ini dipimpin Al-Khelaifi sebagai ketua, telah menjadi penentang vokal terhadap usulan penjualan saham komersial FIFA. Mengingat perlawanan kuat EFC terhadap rencana tersebut, para pejabat kontinental melihat figur utamanya sebagai kandidat alami untuk membawa momentum itu ke dalam persaingan pemilihan presiden. Profilnya akan menjadikannya kandidat yang tangguh, mengingat kendalinya atas PSG dan perannya yang berpengaruh di BeIN Media Group. Namun, orang-orang dekatnya menepis rumor tersebut sebagai "gembar-gembor media", seraya menegaskan bahwa prioritasnya ada di tempat lain.



