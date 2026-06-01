AFP
Diterjemahkan oleh
Presiden PSG menanggapi dengan santai keraguan seputar masa depan Luis Enrique, di tengah spekulasi perpanjangan kontrak besar-besaran yang semakin mendekat pasca kesuksesan di final Liga Champions
Keyakinan presiden di bangku cadangan
Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, tidak adanya pengumuman resmi mengenai perpanjangan kontrak Enrique telah memicu spekulasi di beberapa kalangan. Namun, keraguan tersebut segera diredam oleh Al-Khelaifi. Pimpinan PSG itu tampak bersemangat setelah timnya terus mendominasi panggung Eropa.
Pelatih asal Spanyol ini telah sepenuhnya merangkul era pasca-Kylian Mbappe, membangun tim yang kompak yang mengutamakan kerja sama tim daripada bintang-bintang individu. Setelah namanya terukir dalam buku rekor sebagai manajer tersukses dalam sejarah klub, petinggi klub di Paris sangat ingin memastikan mantan bos Barcelona ini tetap menjadi wajah proyek mereka selama bertahun-tahun mendatang.
- Getty Images Sport
Al-Khelaifi memberikan petunjuk yang cukup jelas
Ketika ditanya secara mendesak mengenai perkembangan negosiasi Enrique, Al-Khelaifi memilih untuk menjawab dengan pertanyaan retoris yang jenaka, bukan pernyataan resmi yang kaku. Dalam wawancara dengan ICI Paris Île-de-France, sang presiden dengan jelas mengungkapkan perasaannya mengenai sosok yang saat ini memimpin tim.
"Pelatih sangat senang bersama kami, sangat senang di Paris. Kami bangga padanya; dia adalah pelatih terbaik di dunia. Kami bangga padanya. Menurut Anda, apa artinya itu?" kata Al-Khelaifi, dengan senyuman yang mengisyaratkan bahwa kesepakatan mungkin sudah lebih dekat daripada yang dibayangkan banyak orang. Dukungan yang tegas ini menyoroti periode stabilitas dan saling percaya yang langka antara jajaran direksi PSG dan staf tim utama.
Proyek jangka panjang hingga tahun 2030
Gosip yang beredar di Parc des Princes saat ini mengisyaratkan bahwa perpanjangan kontrak standar selama dua tahun mungkin tidak cukup untuk memenuhi ambisi kedua belah pihak. Beredar laporan yang menyebutkan bahwa klub sedang menjajaki kemungkinan perpanjangan masa jabatan Enrique sebagai pelatih PSG hingga tahun 2030. Kesepakatan semacam itu akan menjadi bentuk kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam era modern klub ini.
Luis Enrique telah mengubah identitas tim, menjauh dari era 'Galactico' menuju kolektif yang lebih disiplin dan fleksibel secara taktis. Dengan kontraknya yang saat ini akan berakhir pada 2027, langkah untuk mengikatnya hingga akhir dekade ini menyoroti keinginan presiden untuk membangun dinasti, bukan sekadar kesuksesan sesaat.
- AFP
Memperkuat prestasi di Liga Champions
Waktu dilakukannya pembicaraan ini bukanlah kebetulan, mengingat hal ini terjadi tepat setelah kemenangan kedua berturut-turut di Liga Champions. Dengan merebut gelar juara di Budapest, Enrique telah mengukuhkan warisannya di klub, memenuhi tuntutan utama pihak manajemen, dan berhak menentukan syarat-syaratnya sendiri.
Dengan pemain bintang seperti Vitinha, Ousmane Dembele, dan Marquinhos yang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistemnya, fondasi untuk dominasi berkelanjutan telah terbentuk. Para penggemar PSG akan sangat menantikan pengumuman resmi dalam beberapa minggu mendatang, seiring upaya klub untuk memastikan masa depannya sebelum musim berikutnya dimulai.