AFP
Diterjemahkan oleh
Presiden PSG akan absen dalam laga Liga Champions melawan Chelsea karena konflik di Timur Tengah membuatnya terjebak di Qatar
Nasser Al-Khelaifi mendarat di Doha
Ketua klub terpaksa terjebak di Qatar akibat konflik yang semakin memanas di Timur Tengah yang terus mengganggu perjalanan internasional, seperti dilaporkan oleh The Associated Press. Al-Khelaifi, yang merupakan tokoh kunci di lingkaran kekuasaan di Parc des Princes, belum berhasil mendapatkan penerbangan keluar dari Doha selama lebih dari seminggu.
Situasi ini membuat kehadirannya di pertandingan-pertandingan mendatang menjadi sangat diragukan. Masalah logistik ini berkembang dengan cepat setelah dimulainya serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari, yang menyebabkan pengetatan signifikan ruang udara di seluruh wilayah. Dengan perang Iran yang semakin memanas, Al-Khelaifi termasuk di antara beberapa tokoh terkemuka yang tidak dapat mengatasi gangguan yang saat ini mempengaruhi salah satu hub penerbangan terpenting di dunia.
- AFP
Rencana Liga Champions terancam gagal
Al-Khelaifi berusaha kembali ke Paris sebelum pertandingan babak 16 besar Liga Champions PSG melawan Chelsea pada Rabu. Sebagai juara Eropa bertahan, tekanan besar ada pada PSG untuk menampilkan performa yang mengesankan melawan tim Premier League tersebut.
Seorang sumber yang dekat dengan situasi tersebut kepada AP, yang berbicara dengan syarat anonimitas, mengonfirmasi bahwa presiden klub berusaha mendapatkan penerbangan dari Doha pada Selasa malam atau Rabu pagi. Namun, dengan ketersediaan penerbangan komersial yang semakin menipis dan prioritas diberikan hanya kepada penumpang yang disetujui pada saat-saat terakhir sebelum keberangkatan, kedatangannya tepat waktu untuk kick-off tetap sangat tidak mungkin.
Dampak yang lebih luas dari konflik regional
Dampak berantai perang telah menyebar ke seluruh Timur Tengah dan beyond, dengan Iran melancarkan serangan balasan di negara-negara Teluk. Hal ini telah mengacaukan perjalanan di kawasan tersebut, meninggalkan ratusan ribu orang yang bergantung pada bandara-bandara utama Teluk sebagai titik transit antara Eropa, Afrika, dan Asia. Maskapai penerbangan nasional terpaksa menghentikan layanan sepenuhnya atau beralih ke rute yang jauh lebih panjang dan mahal.
Meskipun para pemimpin global dan warga sipil sama-sama mengeluhkan frustrasi dan ketakutan yang semakin meningkat, ada tanda-tanda kecil bahwa penumpukan lalu lintas mulai berkurang di beberapa koridor. Pemerintah Inggris baru-baru ini menyarankan bahwa penerbangan komersial dari Uni Emirat Arab ke Inggris mulai kembali ke tingkat normal, tetapi Doha tetap menjadi zona yang rumit bagi mereka yang ingin bepergian ke barat.
- AFP
Pimpinan PSG dalam perlombaan melawan waktu
Meskipun upaya diplomatik dan penerbangan charter telah diorganisir oleh berbagai negara, kemacetan logistik di Bandara Internasional Hamad tetap menjadi tantangan yang serius. Juara bertahan akan menjadi tuan rumah leg pertama pertandingan yang sangat dinantikan ini di Paris, dengan leg kedua dijadwalkan di London minggu depan, meninggalkan Al-Khelaifi dengan jendela waktu yang sangat sempit untuk mendukung timnya secara langsung.
Untuk saat ini, tim Luis Enrique harus fokus pada tugas di depan tanpa kehadiran presiden mereka di tribun kehormatan. Sebagai salah satu pertandingan paling dinanti di putaran ini, ketidakhadiran figur ternama seperti Al-Khelaifi menjadi pengingat yang jelas tentang bagaimana peristiwa global dapat secara tak terduga bersinggungan dengan sepak bola di level tertinggi.
Iklan