Presiden PSG akan absen dalam laga Liga Champions melawan Chelsea karena konflik di Timur Tengah membuatnya terjebak di Qatar

Ketua klub terpaksa terjebak di Qatar akibat konflik yang semakin memanas di Timur Tengah yang terus mengganggu perjalanan internasional, seperti dilaporkan oleh The Associated Press. Al-Khelaifi, yang merupakan tokoh kunci di lingkaran kekuasaan di Parc des Princes, belum berhasil mendapatkan penerbangan keluar dari Doha selama lebih dari seminggu.

Situasi ini membuat kehadirannya di pertandingan-pertandingan mendatang menjadi sangat diragukan. Masalah logistik ini berkembang dengan cepat setelah dimulainya serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari, yang menyebabkan pengetatan signifikan ruang udara di seluruh wilayah. Dengan perang Iran yang semakin memanas, Al-Khelaifi termasuk di antara beberapa tokoh terkemuka yang tidak dapat mengatasi gangguan yang saat ini mempengaruhi salah satu hub penerbangan terpenting di dunia.