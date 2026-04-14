Presiden Napoli mengatakan Antonio Conte akan 'mengorbankan buah hatinya' jika ia hengkang ke tim nasional Italia

Terlepas dari rumor yang terus beredar, De Laurentiis tetap yakin bahwa Conte tidak akan meninggalkan proyek Napoli. Pelatih asal Italia itu tiba di Stadio Diego Armando Maradona pada tahun 2024 dengan tugas membangun kembali skuad, dan berhasil meraih gelar Serie A musim lalu. Presiden klub tersebut memandang kekuatan tim saat ini sebagai hasil dari visi jangka panjang Conte sendiri.

“Antonio Conte adalah orang yang sangat serius. Dia memiliki kontrak dengan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya di menit-menit terakhir,” kata De Laurentiis, seperti dikutip The Athletic. “Karena itu akan menimbulkan masalah besar bagi Napoli. Jika dia mengorbankan dirinya sendiri setelah dua tahun membangun Napoli yang sangat kuat… itu juga merupakan ciptaannya. Jadi dia akan 'membunuh bayinya', meninggalkannya tepat di menit-menit terakhir.”