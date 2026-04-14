Presiden Napoli mengatakan Antonio Conte akan 'mengorbankan buah hatinya' jika ia hengkang ke tim nasional Italia
Pemilik Napoli mendesak Conte untuk tetap bertahan dan menyelesaikan proyek tersebut
Conte menjadi bahan spekulasi yang mengaitkannya dengan posisi pelatih tim nasional sepak bola Italia. Mantan pelatih Chelsea ini akan segera memasuki tahun terakhir kontraknya di Napoli, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai masa depannya dalam jangka panjang. Namun, De Laurentiis berpendapat bahwa sang pelatih sebaiknya melanjutkan proyek yang telah ia bangun, alih-alih kembali menangani tim nasional Italia.
De Laurentiis mendukung profesionalisme Conte
Terlepas dari rumor yang terus beredar, De Laurentiis tetap yakin bahwa Conte tidak akan meninggalkan proyek Napoli. Pelatih asal Italia itu tiba di Stadio Diego Armando Maradona pada tahun 2024 dengan tugas membangun kembali skuad, dan berhasil meraih gelar Serie A musim lalu. Presiden klub tersebut memandang kekuatan tim saat ini sebagai hasil dari visi jangka panjang Conte sendiri.
“Antonio Conte adalah orang yang sangat serius. Dia memiliki kontrak dengan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya di menit-menit terakhir,” kata De Laurentiis, seperti dikutip The Athletic. “Karena itu akan menimbulkan masalah besar bagi Napoli. Jika dia mengorbankan dirinya sendiri setelah dua tahun membangun Napoli yang sangat kuat… itu juga merupakan ciptaannya. Jadi dia akan 'membunuh bayinya', meninggalkannya tepat di menit-menit terakhir.”
Jadwal untuk kemungkinan keluar
Meskipun De Laurentiis dengan tegas membela stabilitas klubnya, ia juga mengakui bahwa prestise melatih tim nasional mungkin sulit untuk diabaikan.
“Atau… dia memutuskan segera dan berkata ‘Saya ingin pergi’,” tambahnya. “Lalu saya punya waktu selama April dan Mei untuk mencari orang lain sebagai penggantinya. Jika tidak, saya rasa Tuan Conte tidak akan pernah meninggalkan Napoli. Dia adalah pria yang serius dan profesional. Jika saya seorang pelatih, sebelum menerima tawaran itu, saya akan memikirkannya seratus kali.”
Awal bulan ini, presiden klub tersebut juga menyatakan bahwa ia bersedia 'meminjamkan' Conte ke tim nasional Italia. Ia mengatakan dalam pemutaran perdana film dokumenter Napoli 'AG4IN' di Los Angeles: "Conte ke tim nasional? Ya, saya pikir saya akan meminjamkannya jika ia memintanya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Untuk saat ini, Conte tetap fokus sepenuhnya pada musim Napoli, sementara klub tersebut terus berjuang di papan atas Serie A. Napoli saat ini berada di peringkat kedua klasemen liga dengan 66 poin dari 32 pertandingan, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen, Inter Milan. Dengan enam pertandingan tersisa, juara bertahan ini akan berusaha memenangkan semua pertandingan yang tersisa untuk mendekati Inter sejauh mungkin. Lawan mereka berikutnya adalah Lazio pada hari Sabtu.