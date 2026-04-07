Antonio Conte Verona Napoli
Presiden Napoli memberikan tanggapan tegas terkait spekulasi keterlibatan Antonio Conte dalam jabatan pelatih tim nasional Italia

Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, secara mengejutkan menyatakan bahwa ia akan mengizinkan Antonio Conte untuk memimpin tim nasional Italia jika diminta. Namun, pemilik Napoli itu mengiringi pernyataan tersebut dengan kritik tajam terhadap kondisi tata kelola sepak bola Italia saat ini.

  • De Laurentiis bersedia berbagi posisi pelatih kepala

    De Laurentiis berbicara kepada media saat pemutaran film dokumenter Napoli berjudul 'AG4IN' di Los Angeles, di mana ia ditanya mengenai kemungkinan Conte pindah ke klub Azzurri. Meskipun Conte merupakan tokoh sentral dalam proyek olahraga Napoli saat ini, De Laurentiis mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menjadi pihak yang menghalangi langkah tersebut.

    "Aku akan meminjamkannya"

    De Laurentiis telah memberi sinyal bahwa meskipun ia menghargai kepemimpinan Conte di Napoli, ia menyadari daya tarik tersendiri yang dimiliki tim nasional. Ia mengatakan, seperti dikutip oleh Gianluca DiMarzio: "Conte ke tim nasional? Ya, saya rasa saya akan meminjamkannya jika ia memintanya."

    Presiden klub tersebut, bagaimanapun, mengungkapkan keraguan besar terhadap struktur saat ini dari Federasi Sepak Bola Italia (FIGC): "Sampai ada mitra yang serius, saya pikir ia akan menahan diri untuk membayangkan dirinya memimpin sesuatu yang benar-benar tidak terorganisir."

  • Dukungan untuk Malago

    Pembicaraan mengenai tim nasional ini muncul di tengah masa transisi sepak bola Italia pasca pengunduran diri Gabriele Gravina. De Laurentiis tak membuang waktu untuk menunjuk sosok yang menurutnya layak memimpin federasi memasuki era baru, dengan memberikan dukungan penuh kepada mantan presiden CONI, Giovanni Malago.

    "Dia akan sangat cocok untuk menjadi komisioner terlebih dahulu, lalu presiden federasi baru," jelas De Laurentiis. 

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Rumor bahwa Conte akan kembali menangani tim nasional Italia tampaknya akan terus menjadi bahan perbincangan untuk beberapa waktu ke depan. Namun, yang jelas adalah bahwa ia akan terus berupaya agar Napoli tetap bersaing memperebutkan gelar Serie A hingga akhir musim. Partenopei saat ini berada di peringkat kedua Serie A, tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Inter Milan, dan mereka akan menghadapi Parma pada hari Minggu mendatang.

