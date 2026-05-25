Presiden Meksiko mengonfirmasi kepindahan Iran dari AS menjelang Piala Dunia di tengah berlanjutnya konflik di Timur Tengah
Sheinbaum memfasilitasi langkah Iran
Tim nasional Iran terpaksa melakukan perubahan besar dalam hal logistik hanya beberapa minggu sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Di tengah konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah dan meningkatnya ketegangan politik, tim tersebut tidak lagi akan menggunakan Arizona sebagai markas mereka selama turnamen, dan memilih kota perbatasan Meksiko, Tijuana, sebagai gantinya.
Presiden Meksiko Sheinbaum mengonfirmasi pada hari Senin bahwa pemerintahannya telah turun tangan untuk memfasilitasi pemindahan tersebut setelah pemerintah Amerika Serikat menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak ingin delegasi Iran tinggal di dalam wilayah mereka. Sheinbaum mengungkapkan bahwa pejabat FIFA telah menghubungi Meksiko untuk mencari solusi atas kebuntuan terkait tuan rumah.
Sikap resmi dari Meksiko
"Kami tidak punya alasan untuk menolak kemungkinan mereka tinggal di Meksiko," kata Sheinbaum dalam konferensi pers hariannya. Keputusan ini menjadi penyelamat bagi Tim Melli, yang partisipasinya dalam turnamen tersebut sempat dirundung ketidakpastian akibat eskalasi militer yang melibatkan AS dan Israel pada Februari lalu.
Meskipun Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri belum memberikan komentar resmi mengenai penolakan untuk menampung tim tersebut, langkah pindah ke Meksiko tampaknya menjadi solusi pragmatis untuk masalah diplomatik yang kompleks. Dengan tinggal di Tijuana, skuad Iran tetap berada di dekat lokasi pertandingan mereka sekaligus menghindari gesekan politik yang mungkin timbul jika mereka berlatih di AS.
Tantangan logistik dan kendala visa
Mehdi Taj, ketua Federasi Sepak Bola Iran, menjelaskan bahwa keputusan untuk pindah ke Meksiko juga didorong oleh kebutuhan untuk menghindari potensi hambatan administratif. Pada hari Sabtu, Taj mencatat bahwa langkah tersebut akan membantu menghindari masalah terkait visa dan bahwa tim akan dapat terbang langsung ke Meksiko menggunakan penerbangan Iran Air.
Perubahan ini memastikan para pemain dapat fokus pada persiapan mereka tanpa ancaman larangan perjalanan atau penolakan visa yang mengintai. Meskipun ada perubahan dalam penginapan mereka, jadwal pertandingan tetap tidak berubah, karena tim masih harus melintasi perbatasan untuk pertandingan yang dijadwalkan di California dan Washington.
Jadwal Iran di Grup G
Iran menghadapi tugas berat di lapangan saat mereka berjuang di Grup G yang penuh tantangan. Perjalanan mereka dimulai di Los Angeles, di mana mereka dijadwalkan menghadapi Selandia Baru pada 15 Juni. Pertandingan ini akan dilanjutkan dengan laga yang sangat dinanti melawan Belgia pada 21 Juni, yang juga akan berlangsung di jantung California Selatan.
Pertandingan terakhir di fase grup akan membawa tim ini melakukan perjalanan lebih jauh ke utara menuju Seattle, di mana mereka akan menghadapi Mesir pada 26 Juni. FIFA kini bertugas memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan delegasi Iran saat mereka berpindah-pindah antara markas baru mereka di Meksiko dan tiga lokasi pertandingan di Amerika Serikat.