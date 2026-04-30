Presiden La Liga memberikan penilaian jujur mengenai kemungkinan kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid

Presiden La Liga, Javier Tebas, angkat bicara terkait spekulasi yang semakin menguat mengenai kemungkinan kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid. Pelatih asal Portugal tersebut, yang saat ini menangani Benfica, santer dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Santiago Bernabeu saat Los Blancos berupaya melakukan pembenahan setelah musim yang sulit.

  • Tebas mendukung 'pertunjukan' Mourinho

    Tebas mengakui bahwa ia akan sangat senang melihat Mourinho kembali ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Di tengah beredarnya kabar bahwa manajer legendaris itu bisa jadi orang yang akan membawa Real Madrid memasuki era baru, Tebas menyatakan bahwa langkah tersebut akan bermanfaat bagi citra liga secara keseluruhan.

    Berbicara mengenai kemungkinan kembalinya 'The Special One' ke Madrid, Tebas mengatakan: "Jika itu yang diputuskan oleh Real Madrid dan manajemennya, hal itu akan baik bagi Real Madrid dalam hal ini. Dan Mourinho selalu menjadi tontonan, sebuah pertunjukan, dan itu baik bagi LaLiga."

    Perez mengincar perubahan di musim panas

    Pihak manajemen di Santiago Bernabeu dilaporkan siap melakukan perombakan di bangku cadangan menyusul performa yang mengecewakan. Pelatih kepala saat ini, Alvaro Arbeloa, yang mengambil alih jabatan tersebut setelah klub berpisah dengan Xabi Alonso pada Januari lalu, diperkirakan akan digantikan pada akhir musim ini karena Madrid menghadapi kemungkinan tidak meraih trofi besar untuk tahun kedua berturut-turut.

    Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dikabarkan menganggap manajer Benfica saat ini, Mourinho, sebagai target utamanya untuk menstabilkan tim. Mourinho tetap menjalin hubungan yang baik dengan Perez meskipun ia hengkang pada 2013, dan rekam jejaknya dalam meraih kesuksesan di bawah tekanan menjadikannya kandidat yang menarik bagi klub yang sedang dalam masa transisi.

  • Situasi Mourinho saat ini di Benfica

    Pria berusia 63 tahun itu kini kembali ke tanah airnya bersama Benfica, klub yang ia bergabung kembali pada bulan September setelah menghabiskan lebih dari dua dekade melatih di Inggris, Italia, dan Spanyol. Meskipun secara resmi ia terikat kontrak dengan klub raksasa Portugal tersebut hingga Juni 2027, terdapat beberapa celah hukum yang signifikan yang dapat memfasilitasi kepindahannya kembali ke ibu kota Spanyol.

    Diketahui bahwa perjanjian Mourinho dengan Benfica memuat klausul khusus yang memungkinkan baik manajer maupun klub untuk mengakhiri kontrak pada akhir musim ini.

    Mourinho meredam spekulasi tentang kembalinya ke Real Madrid

    Selama tiga musim masa jabatannya antara tahun 2010 dan 2013, Jose Mourinho berhasil mematahkan dominasi Barcelona di kancah domestik, membawa Real Madrid meraih gelar La Liga bersejarah dengan raihan 100 poin, serta menjuarai Copa del Rey dan Piala Super Spanyol.

    Namun, ia berusaha meredam spekulasi yang semakin menguat mengenai kembalinya ia ke Bernabeu untuk menggantikan Arbeloa. "Tujuan saya selanjutnya adalah membawa Benfica kembali ke Liga Champions," kata Mourinho kepada Il Giornale.

