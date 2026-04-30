Presiden La Liga memberikan penilaian jujur mengenai kemungkinan kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid

Tebas mengakui bahwa ia akan sangat senang melihat Mourinho kembali ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Di tengah beredarnya kabar bahwa manajer legendaris itu bisa jadi orang yang akan membawa Real Madrid memasuki era baru, Tebas menyatakan bahwa langkah tersebut akan bermanfaat bagi citra liga secara keseluruhan.

Berbicara mengenai kemungkinan kembalinya 'The Special One' ke Madrid, Tebas mengatakan: "Jika itu yang diputuskan oleh Real Madrid dan manajemennya, hal itu akan baik bagi Real Madrid dalam hal ini. Dan Mourinho selalu menjadi tontonan, sebuah pertunjukan, dan itu baik bagi LaLiga."