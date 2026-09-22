Presiden La Liga Javier Tebas mengecam tekanan 'kejam' Real Madrid terhadap wasit setelah derby Madrid yang kontroversial

Ketegangan telah meluas melampaui lapangan dan masuk ke ranah digital, dengan Atletico mengunggah pesan di media sosial yang berbunyi 'Hentikan pelecehan terhadap wasit sekarang.' Ketika ditanya mengenai pernyataan publik ini, Tebas mengungkapkan bahwa ia belum melihat unggahan spesifik tersebut, tetapi memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali menegaskan pertarungan hukum dan etika La Liga yang sedang berlangsung dengan saluran televisi resmi Real Madrid. Liga sebelumnya telah melaporkan klub itu atas segmen siarannya yang menyoroti wasit sebelum dan sesudah pertandingan, sebuah praktik yang menurut Tebas semakin bermasalah bagi integritas kompetisi.

"Tweet itu belum saya lihat. Kami mengecam tindakan Real Madrid Television beberapa waktu lalu dan, setelah kemarin, kami harus terus berpegang pada etika. Itu adalah cara yang tidak adil dan kejam untuk menekan wasit," katanya.

Ketika ditanya mengenai fakta bahwa wasit telah menjadi sosok sentral dalam pembahasan pascapertandingan, Tebas memilih untuk menjauh dari kritik individual lebih lanjut, hanya mencatat: "Pihak yang menjadi protagonis adalah mereka yang membuat komentar, karena itu saya tidak akan memberikan pendapat saya."