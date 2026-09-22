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Presiden La Liga Javier Tebas mengecam tekanan 'kejam' Real Madrid terhadap wasit setelah derby Madrid yang kontroversial
Tebas mengkritik metode Real Madrid
Ketegangan setelah derbi Madrid terbaru antara Atletico dan Real belum mereda, dengan Tebas kini ikut masuk ke dalam kontroversi tersebut. Pertandingan itu, yang diwarnai beberapa keputusan kontroversial dari wasit Ortiz Arias, memicu keluhan besar dari kubu Real Madrid dan manajer mereka, Jose Mourinho. Tebas menegaskan bahwa meski ia mengakui hak untuk merasa tidak puas dengan kepemimpinan wasit, ia tidak bisa membenarkan kampanye publik yang dilancarkan klub tersebut.
Ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap retorika yang kian memanas, dengan berkata: “Saya memahami keluhannya, tetapi bukan cara penyampaiannya.” Menepis gagasan bahwa para ofisial sepenuhnya bertanggung jawab atas hasil pertandingan, Tebas memberikan penilaian tegas soal akhir laga itu dengan mengatakan: “Real Madrid tidak kalah karena momen-momen itu.”
- Getty Images Sport
Perang kata-kata dengan Real Madrid TV
Ketegangan telah meluas melampaui lapangan dan masuk ke ranah digital, dengan Atletico mengunggah pesan di media sosial yang berbunyi 'Hentikan pelecehan terhadap wasit sekarang.' Ketika ditanya mengenai pernyataan publik ini, Tebas mengungkapkan bahwa ia belum melihat unggahan spesifik tersebut, tetapi memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali menegaskan pertarungan hukum dan etika La Liga yang sedang berlangsung dengan saluran televisi resmi Real Madrid. Liga sebelumnya telah melaporkan klub itu atas segmen siarannya yang menyoroti wasit sebelum dan sesudah pertandingan, sebuah praktik yang menurut Tebas semakin bermasalah bagi integritas kompetisi.
"Tweet itu belum saya lihat. Kami mengecam tindakan Real Madrid Television beberapa waktu lalu dan, setelah kemarin, kami harus terus berpegang pada etika. Itu adalah cara yang tidak adil dan kejam untuk menekan wasit," katanya.
Ketika ditanya mengenai fakta bahwa wasit telah menjadi sosok sentral dalam pembahasan pascapertandingan, Tebas memilih untuk menjauh dari kritik individual lebih lanjut, hanya mencatat: "Pihak yang menjadi protagonis adalah mereka yang membuat komentar, karena itu saya tidak akan memberikan pendapat saya."
Analisis momen-momen krusial dalam derby
Pertandingan itu menampilkan beberapa insiden yang memerlukan intervensi VAR atau langsung memicu perdebatan di lapangan. Salah satu momen paling signifikan melibatkan kartu merah untuk Huijsen, sebuah keputusan yang menurut Tebas sepenuhnya tepat berdasarkan Laws of the Game. Ia menunjukkan sangat sedikit simpati terhadap protes seputar insiden tersebut, dengan mengatakan: "Kartu merah yang jelas merupakan kartu merah, yaitu untuk Huijsen."
Namun, Tebas kurang yakin dengan klaim lain yang dibuat tim tamu selama laga tersebut. Sebuah tekel yang melibatkan Cuti Romero dan Jude Bellingham menjadi bahan pembicaraan besar lainnya, dengan para pemain dan staf Madrid menuntut kartu merah untuk bek Argentina itu. Tebas tidak sependapat dengan penilaian mereka, seraya menjelaskan pandangannya terhadap kejadian langsung dan tayangan ulang. "Yang satu lagi bukan kartu merah. Anda bisa melihat dia lebih dulu menyentuh bola," katanya.
- Getty Images Sport
Insiden Kang-in Lee dan Valverde
Momen lain yang memicu sorotan besar adalah tekel keras Kang-in Lee terhadap Federico Valverde. Pemain internasional Korea Selatan itu tampak mengenai pergelangan kaki gelandang Uruguay tersebut dengan pul sepatu, tetapi Ortiz Arias memilih untuk tidak mengeluarkan kartu, dan tim VAR tidak menyarankan tinjauan di lapangan.
Merefleksikan kecepatan dan kompleksitas tekel tersebut, Tebas mengakui bahwa hukuman yang lebih berat bisa dibenarkan. “Kartu merah bisa diberikan, itu bisa terlihat seperti kartu merah, dan jika Anda memberikannya, tidak akan terjadi apa-apa. Dan jika tidak, permainan berlangsung begitu cepat sehingga saya memahami apa yang terjadi dan hanya itu,” jelasnya.
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