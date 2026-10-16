Presiden Getafe Angel Torres mengonfirmasi negosiasi mengejutkan untuk merekrut pemain sayap Inggris Jadon Sancho

Getafe berupaya mewujudkan salah satu gebrakan transfer paling berani musim ini dengan memburu Sancho. Meski Getafe mungkin bukan tujuan yang lazim bagi pemain dengan profil seperti dia, klub tersebut dikenal sebagai tempat bagi pemain-pemain berbakat untuk menemukan kembali performa terbaik mereka di lingkungan berbeda. Getafe yakin kesepakatan dapat dicapai untuk membawa mantan bintang Borussia Dortmund itu ke Coliseum.

Selain memburu Sancho, Getafe juga mengupayakan kesepakatan untuk membawa Dani Parejo kembali ke ibu kota. Pengatur permainan Villarreal itu dianggap sebagai salah satu pemain paling konsisten dalam sejarah La Liga dan akan membawa segudang pengalaman ke lini tengah Getafe.