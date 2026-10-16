AFP
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Presiden Getafe Angel Torres mengonfirmasi negosiasi mengejutkan untuk merekrut pemain sayap Inggris Jadon Sancho
Klub kecil asal Madrid rencanakan manuver transfer ambisius
Getafe berupaya mewujudkan salah satu gebrakan transfer paling berani musim ini dengan memburu Sancho. Meski Getafe mungkin bukan tujuan yang lazim bagi pemain dengan profil seperti dia, klub tersebut dikenal sebagai tempat bagi pemain-pemain berbakat untuk menemukan kembali performa terbaik mereka di lingkungan berbeda. Getafe yakin kesepakatan dapat dicapai untuk membawa mantan bintang Borussia Dortmund itu ke Coliseum.
Selain memburu Sancho, Getafe juga mengupayakan kesepakatan untuk membawa Dani Parejo kembali ke ibu kota. Pengatur permainan Villarreal itu dianggap sebagai salah satu pemain paling konsisten dalam sejarah La Liga dan akan membawa segudang pengalaman ke lini tengah Getafe.
- AFP
Torres ungkap perekrutan Sancho dan Parejo sekaligus
Torres mengungkap kabar itu kepada publik sesaat sebelum timnya berlaga di Conference League di Craiova. Ia mengungkapkan bahwa fondasi untuk sebuah kesepakatan sudah mulai disiapkan. Ini menunjukkan keseriusan klub yang berbasis di Madrid tersebut untuk naik di klasemen kasta tertinggi Liga Spanyol. Sang presiden menyatakan bahwa negosiasi penting ini memasuki tahap krusial dan bisa rampung sebelum akhir bulan.
Berbicara tentang rencana ambisius klubnya, Torres secara terbuka menyebut nama-nama yang tengah dipertimbangkan. "Kami sedang bernegosiasi dengan Sancho, seperti yang kami lakukan tiga atau empat bulan lalu. Parejo juga bisa menjadi opsi lain. Kami seharusnya bisa memastikan pekan depan apakah negosiasi ini akan kami rampungkan atau tidak," kata presiden Getafe itu kepada Movistar Plus.
Kendala finansial dalam kesepakatan Sancho
Meski minat klub asal Spanyol itu nyata, kesepakatan masih terkendala selisih besar antara anggaran klub dan tuntutan sang pemain. Sancho dilaporkan tetap menginginkan gaji sekitar empat juta euro, angka yang akan menjadi investasi sangat besar bagi klub sekelas Getafe. Sang presiden tengah mencari solusi finansial kreatif agar transfer ini tidak membahayakan keberlanjutan klub dalam jangka panjang di tengah ketatnya aturan keuangan La Liga.
Menurut AS, untuk memfasilitasi kesepakatan tersebut, Torres siap menggunakan mekanisme finansial serupa dengan yang dipakai untuk mendatangkan Dani Carvajal, yakni jaminan pribadi atau dukungan dari sang presiden sendiri. Dengan memanfaatkan jaminan keuangan pribadinya, Getafe berharap dapat menutup selisih tersebut dan memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditetapkan otoritas liga.
- Getty Images Sport
Pencarian Sancho akan awal baru dalam kariernya
Bagi Sancho, kepindahan ke Madrid menjadi kesempatan penting untuk memulihkan citranya setelah beberapa tahun yang sulit. Pemain berusia 26 tahun itu kesulitan tampil konsisten sejak masa-masa terbaiknya di Borussia Dortmund. Belakangan, sejumlah peluang pindah ke berbagai liga Eropa juga tidak terwujud. Menemukan klub yang menjadikannya tumpuan serangan di bawah pelatih dengan tuntutan tinggi seperti Jose Bordalas bisa menjadi dorongan yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali karier profesionalnya.
Statusnya sebagai pemain tanpa klub belakangan ini membuat perwakilannya menawarkan jasanya kepada berbagai klub, termasuk klub Rusia Krasnodar, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai.
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