Mbappe sekali lagi mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola setelah penampilan pemecah rekor di panggung dunia. Presiden FIFA pun cepat menyoroti dampak pemain Prancis itu, dengan mencatat bahwa kapten Prancis itu juga mencetak beberapa rekor selama turnamen.

Infantino tidak menahan pujiannya untuk bintang Real Madrid tersebut, dengan mengunggah di Instagram untuk membagikan kekagumannya atas konsistensi dan bakat sang penyerang. Bos FIFA itu mencatat bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut kini telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah kompetisi itu, sekaligus penyerang tertajam bagi Prancis.

"Mbappé yang luar biasa meraih dua pencapaian di Piala Dunia, memenangkan Sepatu Emas untuk kedua kalinya secara beruntun berkat 10 gol yang dicetaknya selama turnamen di Amerika Utara!," tulis Infantino. "Kapten Prancis itu juga mencetak beberapa rekor, terutama dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah kompetisi itu dan tim nasional Prancis".



