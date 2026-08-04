AFP
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Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Kylian Mbappe yang 'luar biasa' setelah kampanye Piala Dunia 2026 yang menakjubkan
Rekor Piala Dunia berjatuhan untuk Mbappe
Mbappe sekali lagi mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola setelah penampilan pemecah rekor di panggung dunia. Presiden FIFA pun cepat menyoroti dampak pemain Prancis itu, dengan mencatat bahwa kapten Prancis itu juga mencetak beberapa rekor selama turnamen.
Infantino tidak menahan pujiannya untuk bintang Real Madrid tersebut, dengan mengunggah di Instagram untuk membagikan kekagumannya atas konsistensi dan bakat sang penyerang. Bos FIFA itu mencatat bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut kini telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah kompetisi itu, sekaligus penyerang tertajam bagi Prancis.
"Mbappé yang luar biasa meraih dua pencapaian di Piala Dunia, memenangkan Sepatu Emas untuk kedua kalinya secara beruntun berkat 10 gol yang dicetaknya selama turnamen di Amerika Utara!," tulis Infantino. "Kapten Prancis itu juga mencetak beberapa rekor, terutama dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah kompetisi itu dan tim nasional Prancis".
- Getty Images
Infantino berdiri bersama kapten Prancis
Meski sorotan sebagian besar tertuju pada kesuksesannya di lapangan, setelah turnamen berakhir situasinya tercoreng oleh insiden di luar lapangan yang tidak dapat diterima dan melibatkan figur politik. Infantino menggunakan pernyataan terpisah untuk menanggapi hujatan yang diarahkan kepada sang penyerang, dengan menyatakan bahwa ia secara tegas mengutuk pernyataan rasis yang dilontarkan kepada Mbappe oleh Senator Paraguay Celeste Amarilla.
Komentar tersebut, yang beredar luas secara online, memicu respons keras dari komunitas sepak bola dan para pejabat tinggi pemerintahan di seluruh dunia.
Presiden FIFA itu menegaskan bahwa seluruh dunia sepak bola dan masyarakat berdiri bersama kapten Prancis tersebut pada masa ini. Ia menegaskan kembali bahwa sepak bola harus tetap menjadi ruang yang inklusif dan aman bagi semua orang, serta berjanji bahwa badan pengatur itu akan melanjutkan upayanya untuk memberantas momok rasisme dari permainan ini maupun masyarakat secara lebih luas.
Memecahkan rekor gol Piala Dunia
Kecemerlangan individu Mbappe menjadi satu-satunya sisi positif bagi Prancis dalam turnamen yang berakhir dengan kekecewaan. Pemain berusia 27 tahun itu tampil klinis sepanjang fase gugur, dan pada akhirnya membawa total golnya di kompetisi tersebut ke level baru. Pada akhir pertandingan perebutan medali perunggu, Mbappe telah mencetak gol ke-22, yang secara resmi membuatnya melewati Lionel Messi untuk menjadi pemain paling produktif dalam sejarah Piala Dunia.
Merefleksikan pencapaian itu selama turnamen, Mbappe tetap rendah hati seperti biasanya meski dominasi statistiknya begitu besar. Ia mengatakan: "Messi akan mencetak gol, itu sudah pasti. Saya hanya mencoba membantu tim saya menang. Ketika Anda mencetak banyak gol di Piala Dunia, itu menempatkan Anda dalam kategori tertentu.
- AFP
Terhubung dengan publik Prancis
Terlepas dari statistik dan pujian dari badan pengatur sepak bola, Mbappe berupaya mempertahankan hubungan yang erat dengan para penggemar di tanah air. Setelah turnamen itu, ia merilis pesan menyentuh untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diterima selama perjuangan berat di seberang Atlantik. Dalam surat terbuka kepada publik Prancis, ia menekankan sifat kolektif dari perjalanan mereka meski sepanjang jalan ia meraih penghargaan individu.
Surat Mbappe dipenuhi emosi saat ia menulis: "Kalian tidak pernah mengecewakan kami, bahkan di momen-momen tersulit, bahkan ketika kami kurang layak mendapatkannya. Kami menulis kisah ini dengan jutaan tangan, bukan hanya 11 di lapangan, semuanya digerakkan oleh gairah yang sama."
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