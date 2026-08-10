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Presiden FIFA Gianni Infantino dituduh melakukan 'penipuan' saat UEFA, CONCACAF, dan AFC melancarkan serangan bersama yang sensasional
Infantino dituduh mengabaikan tugas
Perang saudara di jantung sepakbola dunia telah mencapai titik didih ketika UEFA, CONCACAF, dan AFC mengeluarkan surat terbuka yang tajam dan ditujukan kepada Infantino. Dokumen yang ditandatangani oleh presiden dan sekretaris jenderal dari tiga badan kontinental itu tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap administrasi FIFA saat ini.
Dalam serangan langsung terhadap perilaku pribadi Infantino, tiga konfederasi itu menyiratkan bahwa Infantino telah memprioritaskan kekuasaan pribadi di atas kepentingan kolektif asosiasi-asosiasi anggota, dengan menyatakan: "Ketika kepercayaan dirusak melalui penipuan, ketika seorang individu menempatkan dirinya di atas kolektif yang telah memberinya kewenangan, tugas itu telah ditinggalkan."
Pernyataan itu berlanjut: "Kepemimpinan dalam sepakbola bukanlah kepemilikan. Itu bukan tentang memegang, atau menuntut, kekuasaan untuk dipertahankan. Itu adalah tugas pengabdian kepada keluarga sepakbola yang mempercayakannya."
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Kontroversi FFE
Akar kemarahan itu terletak pada apa yang dalam surat tersebut disebut sebagai "kegagalan penilaian yang mendalam" terkait proyek FFE. Mereka secara khusus mengkritik tindakan Infantino dalam sebuah pertemuan di Rabat, Maroko, ketika ia diduga menyingkirkan anggota Dewan FIFA dan asosiasi anggota, dan justru hanya memanggil staf senior yang dipekerjakan langsung oleh FIFA.
Surat itu juga memperjelas bahwa pengakuan terbaru FIFA atas kesalahan prosedural terkait proses FFE sama sekali belum cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Surat itu menambahkan: "Itu tidak mengakui bahwa proposal itu sendiri pada dasarnya salah. Tetap tidak ada pengakuan bahwa upaya menjual kepentingan dalam Piala Dunia FIFA merupakan kegagalan penilaian yang mendalam.
"Bukan sekadar kesalahan prosedural, tetapi pelanggaran kepercayaan yang mendasar terhadap institusi-institusi yang memang menjadi tujuan keberadaan FIFA untuk dilayani."
Meski FIFA berkomitmen menyiapkan laporan untuk pertemuan Dewan berikutnya pada Oktober, ketiga konfederasi itu menuntut penyelidikan yang jauh lebih ketat dan transparan. Mereka berpendapat bahwa tinjauan internal saat ini tidak memiliki independensi yang diperlukan agar bisa dipercaya. Surat mereka menambahkan: "Ada kebisuan ketika seharusnya ada pertanggungjawaban, ada jarak ketika seharusnya ada keterbukaan." Ketegangan telah mencapai titik ketika peringatan hukum telah dikeluarkan, dengan UEFA secara eksplisit memperingatkan FIFA bahwa mereka tidak boleh menghapus atau memusnahkan dokumen apa pun yang terkait dengan rencana yang dibatalkan untuk kesepakatan investasi swasta tersebut.
Ancaman kompetisi tandingan
Mungkin perkembangan paling signifikan adalah ancaman yang kian nyata akan terjadinya perpecahan total dalam lanskap sepakbola global. Menurut Telegraph, diskusi awal sudah berlangsung antara UEFA, CONCACAF, dan AFC mengenai pembentukan kompetisi tandingan jika Infantino tetap menjabat. Meski para pihak belum memberikan rincian spesifik tentang seperti apa turnamen-turnamen itu nantinya atau kapan mereka bisa dimulai, penyebutan langkah semacam itu saja sudah menjadi opsi nuklir dalam kebuntuan mereka dengan FIFA.
UEFA menjadi pihak yang paling vokal dalam penolakannya, sebelumnya mengancam akan memboikot semua kompetisi FIFA. Terlepas dari upaya FIFA untuk membela rekam jejak Infantino, badan sepakbola Eropa itu menegaskan bahwa pembelaan tersebut "tidak mengubah apa pun" terkait potensi penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia mendatang atau ajang lain yang disahkan FIFA.
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Rumah yang terbelah dan ujian yang akan datang
Namun, terlepas dari kuatnya surat bersama tersebut, penentangan terhadap Infantino tidak sepenuhnya bulat di dalam konfederasi itu sendiri. Meski pimpinan CONCACAF dan AFC telah menandatangani surat tersebut, sejumlah negara anggotanya sudah secara terbuka menyatakan dukungan kepada presiden FIFA saat ini. Di Amerika Utara, Meksiko telah menyatakan dukungan untuk Infantino, sementara di Asia, delapan negara, termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, Sri Lanka, Lebanon, Kuwait, Mongolia, Filipina, dan Bhutan, secara resmi telah mendukungnya.
Ujian nyata pertama dari pemberontakan yang mulai memanas ini tinggal kurang dari sebulan lagi. Piala Dunia Wanita U-20 FIFA dijadwalkan dimulai di Polandia, dengan diikuti lima negara Eropa, termasuk Inggris. Meski UEFA telah menggulirkan gagasan boikot, penerapannya tetap menjadi ranjau logistik dan politik. Prancis sudah memberi indikasi bahwa mereka masih berencana tampil di turnamen tersebut, menurut BBC, yang menyoroti potensi retaknya front persatuan itu.
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