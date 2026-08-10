Presiden FIFA Gianni Infantino dituduh melakukan 'penipuan' saat UEFA, CONCACAF, dan AFC melancarkan serangan bersama yang sensasional

Akar kemarahan itu terletak pada apa yang dalam surat tersebut disebut sebagai "kegagalan penilaian yang mendalam" terkait proyek FFE. Mereka secara khusus mengkritik tindakan Infantino dalam sebuah pertemuan di Rabat, Maroko, ketika ia diduga menyingkirkan anggota Dewan FIFA dan asosiasi anggota, dan justru hanya memanggil staf senior yang dipekerjakan langsung oleh FIFA.

Surat itu juga memperjelas bahwa pengakuan terbaru FIFA atas kesalahan prosedural terkait proses FFE sama sekali belum cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Surat itu menambahkan: "Itu tidak mengakui bahwa proposal itu sendiri pada dasarnya salah. Tetap tidak ada pengakuan bahwa upaya menjual kepentingan dalam Piala Dunia FIFA merupakan kegagalan penilaian yang mendalam.

"Bukan sekadar kesalahan prosedural, tetapi pelanggaran kepercayaan yang mendasar terhadap institusi-institusi yang memang menjadi tujuan keberadaan FIFA untuk dilayani."

Meski FIFA berkomitmen menyiapkan laporan untuk pertemuan Dewan berikutnya pada Oktober, ketiga konfederasi itu menuntut penyelidikan yang jauh lebih ketat dan transparan. Mereka berpendapat bahwa tinjauan internal saat ini tidak memiliki independensi yang diperlukan agar bisa dipercaya. Surat mereka menambahkan: "Ada kebisuan ketika seharusnya ada pertanggungjawaban, ada jarak ketika seharusnya ada keterbukaan." Ketegangan telah mencapai titik ketika peringatan hukum telah dikeluarkan, dengan UEFA secara eksplisit memperingatkan FIFA bahwa mereka tidak boleh menghapus atau memusnahkan dokumen apa pun yang terkait dengan rencana yang dibatalkan untuk kesepakatan investasi swasta tersebut.