Dalam pernyataan yang luar biasa, Hussein merinci dugaan tekanan tersebut melalui media sosial: "Tidak ada kekurangan masalah terkait FIFA. Saya mulai dengan menjelaskan apa saja sebagian dari masalah tersebut dari perspektif federasi, khususnya bagi Yordania yang akan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya.

"Pertama, membawa suporter kami ke AS: tidak semuanya mendapatkan visa, meskipun mereka memiliki tiket, yang juga kami ketahui dijual dengan harga selangit. Kedua, kami dikenai pajak oleh pemerintah AS melalui FIFA atas partisipasi kami. Uang yang seharusnya diberikan kepada pemain dan staf."

Tuduhan itu berlanjut, menyentuh soal hadiah finansial dari turnamen sebelumnya yang masih belum dibayarkan meski kekayaan FIFA sangat besar. Hussein menambahkan: "Ketiga, kami telah menunggu uang hadiah untuk para pemain kami sejak Desember untuk Piala Arab di Qatar, yang merupakan ajang FIFA. Uang yang seharusnya diterima tim kami karena telah mencapai final masih belum juga diberikan, sementara pada saat yang sama FIFA membanggakan berapa miliar yang mereka miliki sebagai cadangan.

"Jelas bahwa masalah sebenarnya ada pada kepemimpinan. Selama berbulan-bulan, FIFA menolak membantu kami dalam masalah ini maupun urusan lainnya, sampai secara lisan disampaikan kepada saya selama Piala Dunia bahwa jika saya mendukung Infantino, hal itu akan sangat membantu federasi kami.

"Kami di Yordania bangga menjunjung nilai-nilai etika. Kami tidak mendukungnya sebelumnya dan tentu tidak akan melakukannya sekarang. Namun seluruh situasi ini sama saja dengan pemerasan dan kami menolak untuk tunduk pada hal itu."