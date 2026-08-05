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Presiden FIFA Gianni Infantino dituduh melakukan 'pemerasan' oleh ketua FA Yordania saat tekanan untuk mundur meningkat
Tuduhan mengejutkan tentang tindakan tidak etis
Dalam perkembangan sensasional yang mengguncang sepakbola dunia, presiden Federasi Sepakbola Yordania, Pangeran Ali bin Hussein, menuduh Infantino menggunakan "pemerasan" untuk mengamankan dukungan politik. Tuduhan itu mencuat melalui pernyataan luar biasa yang memerinci bagaimana FIFA diduga menahan dana dan bantuan krusial sambil menuntut dukungan bagi masa jabatan keempat Infantino sebagai presiden.
- Getty Images Sport
Hadiah uang yang ditahan dan kekhawatiran etis
Dalam pernyataan yang luar biasa, Hussein merinci dugaan tekanan tersebut melalui media sosial: "Tidak ada kekurangan masalah terkait FIFA. Saya mulai dengan menjelaskan apa saja sebagian dari masalah tersebut dari perspektif federasi, khususnya bagi Yordania yang akan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya.
"Pertama, membawa suporter kami ke AS: tidak semuanya mendapatkan visa, meskipun mereka memiliki tiket, yang juga kami ketahui dijual dengan harga selangit. Kedua, kami dikenai pajak oleh pemerintah AS melalui FIFA atas partisipasi kami. Uang yang seharusnya diberikan kepada pemain dan staf."
Tuduhan itu berlanjut, menyentuh soal hadiah finansial dari turnamen sebelumnya yang masih belum dibayarkan meski kekayaan FIFA sangat besar. Hussein menambahkan: "Ketiga, kami telah menunggu uang hadiah untuk para pemain kami sejak Desember untuk Piala Arab di Qatar, yang merupakan ajang FIFA. Uang yang seharusnya diterima tim kami karena telah mencapai final masih belum juga diberikan, sementara pada saat yang sama FIFA membanggakan berapa miliar yang mereka miliki sebagai cadangan.
"Jelas bahwa masalah sebenarnya ada pada kepemimpinan. Selama berbulan-bulan, FIFA menolak membantu kami dalam masalah ini maupun urusan lainnya, sampai secara lisan disampaikan kepada saya selama Piala Dunia bahwa jika saya mendukung Infantino, hal itu akan sangat membantu federasi kami.
"Kami di Yordania bangga menjunjung nilai-nilai etika. Kami tidak mendukungnya sebelumnya dan tentu tidak akan melakukannya sekarang. Namun seluruh situasi ini sama saja dengan pemerasan dan kami menolak untuk tunduk pada hal itu."
Pemberontakan global dan ancaman hukum
Waktu munculnya tuduhan-tuduhan ini tidak bisa lebih buruk bagi Infantino, yang sudah terpukul oleh gagalnya rencana penjualan Piala Dunia yang kontroversial yang akan membuat investor swasta mengambil saham dalam turnamen tersebut. UEFA mengambil sikap agresif, tidak hanya menyerukan agar presiden itu mundur tetapi juga memperingatkan agar bukti terkait apa pun tidak dihancurkan. Badan pengatur sepakbola Eropa itu bahkan telah mengeluarkan pemberitahuan hukum resmi kepada bos FIFA tersebut, menuntut agar semua dokumen yang terkait dengan anak perusahaan komersial yang gagal itu dipertahankan. Tekanan terus meningkat karena kini diperkirakan 91 negara menentang berlanjutnya kekuasaan Infantino.
- Getty
Infantino berjuang untuk bertahan hidup
Merespons krisis yang kian membesar, Infantino menggelar pertemuan darurat di Maroko untuk menangani pemberontakan internal di dalam stafnya sendiri, menurut Sky News. Dampak dari kegagalan proyek senilai $20 miliar itu membuat reputasinya hancur berantakan, dengan UEFA menyatakan sama sekali tidak memiliki kepercayaan.
Terlepas dari seruan yang terus membesar agar ia lengser, Infantino belum memberi indikasi bahwa ia akan mengundurkan diri secara sukarela. Namun, sifat tuduhan pemerasan dari Yordania menambah dimensi baru yang lebih kelam dalam pertarungan politik ini. Ketika semakin banyak asosiasi anggota mempertimbangkan posisi mereka, kemungkinan digelarnya Kongres FIFA luar biasa dan pemungutan suara formal mosi tidak percaya kini membayangi di depan mata.
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