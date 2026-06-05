Presiden Fenerbahçe dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan perjudian ilegal beberapa hari menjelang pemilihan di klub Turki tersebut

Pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa lain, Emre Eren dan Azade Zeynep Haksal, dari dakwaan yang sama. Meskipun hukuman berat telah dijatuhkan kepada para terdakwa lainnya, tim Saran berharap putusan tersebut dapat dibatalkan.

Yigit menambahkan: "Dalam konteks ini, kami menginformasikan kepada publik bahwa proses banding akan diajukan dan kami akan mengikuti proses hukum hingga akhir. Kami tetap yakin sepenuhnya bahwa keadilan akan menang setelah penilaian akhir dan bahwa semua klien kami akan dibebaskan. Hormat kami."