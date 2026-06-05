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Presiden Fenerbahçe dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan perjudian ilegal beberapa hari menjelang pemilihan di klub Turki tersebut
Saran dijatuhi hukuman penjara
Sebuah pengadilan di Istanbul telah menjatuhkan vonis dua tahun enam bulan penjara kepada Presiden Fenerbahçe, Saran, dan saudaranya, Alan Kenan. Keduanya, yang tidak hadir dalam sidang di Pengadilan Pidana Tingkat Pertama ke-23 Istanbul, juga dikenai denda masing-masing sekitar £9.000. Tindakan hukum ini dilakukan menyusul dakwaan yang menyatakan bahwa iklan perjudian ilegal ditayangkan selama pertandingan sepak bola yang disiarkan melalui grup media milik Saran.
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Tim hukum berjanji akan mengajukan banding
Perwakilan hukum Federasi Sepak Bola Turki menuntut hukuman, sementara pengacara pembela mendesak agar terdakwa dibebaskan. Menyusul putusan tersebut, penasihat hukum Saran, Serdar Yigit, mengeluarkan pernyataan: "Dalam konteks putusan yang diumumkan hari ini, kami menyambut baik putusan yang dijatuhkan terhadap klien kami yang merupakan eksekutif di Grup Saran dan telah dibebaskan. Putusan yang dijatuhkan terhadap Bapak Sadettin Saran dan Bapak Kenan Saran belum final, dan akan dievaluasi oleh pengadilan yang lebih tinggi setelah mengajukan banding."
Pihak pembela tetap bersikukuh bahwa terdakwa tidak bersalah
Pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa lain, Emre Eren dan Azade Zeynep Haksal, dari dakwaan yang sama. Meskipun hukuman berat telah dijatuhkan kepada para terdakwa lainnya, tim Saran berharap putusan tersebut dapat dibatalkan.
Yigit menambahkan: "Dalam konteks ini, kami menginformasikan kepada publik bahwa proses banding akan diajukan dan kami akan mengikuti proses hukum hingga akhir. Kami tetap yakin sepenuhnya bahwa keadilan akan menang setelah penilaian akhir dan bahwa semua klien kami akan dibebaskan. Hormat kami."
- X/Fenerbahce
Pemilu semakin dekat di tengah gejolak
Fenerbahce kini harus menghadapi skandal administratif ini menjelang pemilihan dewan direksi luar biasa yang akan digelar akhir pekan ini. Perubahan ini terjadi setelah musim liga yang mengecewakan, di mana mereka finis di posisi kedua dengan 74 poin, dan harus menyerahkan gelar Super Lig kepada rival mereka, Galatasaray, dengan selisih tiga poin. Meskipun Saran yang akan mengundurkan diri tidak mencalonkan diri kembali, pertarungan dua kubu untuk menentukan arah masa depan klub akan berlangsung antara mantan ketua Aziz Yildirim dan penantangnya, Hakan Safi.