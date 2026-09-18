Presiden Eldense yang akan hengkang, Carolina Holguin, mengajukan permintaan khusus kepada Lionel Messi setelah pengambilalihan klub

Presiden yang lengser itu mundur dengan keyakinan penuh setelah menyerahkan kendali klub bersejarah tersebut kepada pesepakbola paling ikonis di dunia. Dalam pernyataan perpisahan resminya yang dirilis klub, ia mengungkapkan kebanggaannya atas serah terima itu: "Bagi saya, bisa menyerahkan kendali klub ini kepadanya hari ini adalah sumber kebanggaan yang luar biasa dan, yang terpenting, memberi saya ketenangan karena tahu bahwa saya meninggalkannya di tangan terbaik."

Selain restunya, ia juga mengirim permintaan langsung kepada pemilik yang akan datang: "Jagalah itu, hormati apa artinya bagi orang-orangnya dan, yang terpenting, bawalah mimpi-mimpi besar ke Elda."



