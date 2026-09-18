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Presiden Eldense yang akan hengkang, Carolina Holguin, mengajukan permintaan khusus kepada Lionel Messi setelah pengambilalihan klub
Eksekutif tinggalkan klub bersejarah
Masa Holguin di Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat resmi berakhir setelah Messi menyelesaikan pengambilalihan klub divisi dua Spanyol itu. Sejak membeli saham dari Pascual Perez pada Oktober 2025, dia membantu tim utama putra meraih promosi kembali ke La Liga sambil mengembangkan tim putri dan akademi. Dia juga meminta para suporter untuk memberikan sambutan hangat kepada pemilik baru itu sejak hari pertamanya.
- (C)Getty Images
Serah terima membawa kedamaian sepenuhnya
Presiden yang lengser itu mundur dengan keyakinan penuh setelah menyerahkan kendali klub bersejarah tersebut kepada pesepakbola paling ikonis di dunia. Dalam pernyataan perpisahan resminya yang dirilis klub, ia mengungkapkan kebanggaannya atas serah terima itu: "Bagi saya, bisa menyerahkan kendali klub ini kepadanya hari ini adalah sumber kebanggaan yang luar biasa dan, yang terpenting, memberi saya ketenangan karena tahu bahwa saya meninggalkannya di tangan terbaik."
Selain restunya, ia juga mengirim permintaan langsung kepada pemilik yang akan datang: "Jagalah itu, hormati apa artinya bagi orang-orangnya dan, yang terpenting, bawalah mimpi-mimpi besar ke Elda."
Visi ambisius membungkam para pengkritik
Masa kepemimpinannya ditandai oleh tantangan operasional yang berat dan langkah-langkah kontroversial yang dirancang untuk melindungi kesehatan finansial klub. Menoleh kembali ke periode yang penuh tuntutan itu, ia mengakui telah mengambil "keputusan yang sulit, kompleks dan, pada beberapa kesempatan, cukup tidak populer."
Terlepas dari berbagai kesulitan di masa lalu itu, ia yakin bahwa "apa yang datang berikutnya bisa luar biasa" setelah menyerahkan klub kepada seorang pemain yang ia sebut sebagai "legenda hidup terbesar dalam sepak bola dunia."
- AgenciaLOF
Ujian tantangan Eibar terhadap tekad
Eldense kini harus kembali mengalihkan fokus ke lapangan saat mereka bersiap menjamu Eibar akhir pekan ini. Awal yang buruk membuat tim itu terpuruk di peringkat ke-16 Segunda Division, dengan hanya lima poin dari lima laga pembuka mereka. Meraih kemenangan kandang akan sangat penting untuk menjauh dari zona bahaya seiring babak baru dimulai di bawah kepemilikan baru.
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