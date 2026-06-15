Presiden Eintracht: "Tidak ada pihak dari Milan yang menghubungi kami terkait Krosche, dia tetap di sini". Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membebaskannya

Markus Krösche ke Milan? Pimpinan Eintracht Frankfurt membantahnya: "Tidak ada yang menghubungi kami, kami tidak mendapat sinyal bahwa dia ingin meninggalkan Eintracht." Mathias Beck, ketua dewan pengawas klub Jerman tersebut, memberikan komentar kepada Bild terkait rumor kemungkinan kepergian sang eksekutif, yang menjadi incaran Milan untuk posisi direktur teknis klub Rossoneri: "Dari pihak AC Milan, tidak ada yang menghubungi kami mengenai Markus Krösche. Dan kami, sebagai dewan eksekutif Eintracht, setelah berdiskusi dengan Markus Krösche, tidak memiliki indikasi apa pun yang menunjukkan bahwa dia ingin meninggalkan Eintracht sebelum kontraknya berakhir pada 2028".