Markus Krösche ke Milan? Pimpinan Eintracht Frankfurt membantahnya: "Tidak ada yang menghubungi kami, kami tidak mendapat sinyal bahwa dia ingin meninggalkan Eintracht." Mathias Beck, ketua dewan pengawas klub Jerman tersebut, memberikan komentar kepada Bild terkait rumor kemungkinan kepergian sang eksekutif, yang menjadi incaran Milan untuk posisi direktur teknis klub Rossoneri: "Dari pihak AC Milan, tidak ada yang menghubungi kami mengenai Markus Krösche. Dan kami, sebagai dewan eksekutif Eintracht, setelah berdiskusi dengan Markus Krösche, tidak memiliki indikasi apa pun yang menunjukkan bahwa dia ingin meninggalkan Eintracht sebelum kontraknya berakhir pada 2028".
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Presiden Eintracht: "Tak ada pihak dari Milan yang menghubungi kami terkait Krosche, dia tetap di sini". Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membebaskannya
PEMIMPIN BIDANG TEKNIS DAN DIREKTUR OLAHRAGA
Milan terus mencari sosok baru untuk memimpin bidang teknis: Timmo Hardung, yang saat ini menjabat sebagai direktur olahraga di klub Jerman, juga berpotensi bergabung dengan Rossoneri. Sementara itu, I Diavolo telah mengisi posisi kosong pertama dalam struktur organisasinya dengan Ruben Amorim yang dipilih sebagai pelatih baru. Pejabat asal Jerman itu memang tertarik dengan gagasan untuk bekerja di klub Rossoneri, namun dalam pembicaraan dengan Cardinale, ia meminta kebebasan penuh dalam segala hal, termasuk pemilihan staf pendukungnya.
KONTRAK DAN GANTI RUGI
Setelah membahas permintaan Krosche, ada isu lain yang sangat sensitif, yaitu terkait posisi Eintracht Frankfurt, sebagaimana dikonfirmasi oleh presiden klub: sang eksekutif memiliki kontrak hingga 30 Juni 2028 dengan klub Jerman tersebut, hasil perpanjangan kontrak yang ditandatangani pada 2024, dan ia juga merupakan bagian dari dewan direksi klub. Oleh karena itu, klub Jerman tersebut seharusnya melepas eksekutif tersebut ke Milan, namun untuk melakukannya, mereka meminta kompensasi yang tidak sedikit, yaitu angka antara 7,5 hingga 10 juta euro.
"TIDAK ADA KOMENTAR"
Kicker melaporkan ketertarikan Milan terhadap direktur teknis Eintracht Frankfurt yang, saat dihubungi oleh majalah olahraga Jerman tersebut, mengelak dari pertanyaan mengenai masa depannya dan menolak mengomentari rumor tersebut.