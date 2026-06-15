Setelah membahas permintaan Krosche, ada isu lain yang sangat sensitif, yaitu terkait posisi Eintracht Frankfurt, sebagaimana dikonfirmasi oleh presiden klub: sang eksekutif memiliki kontrak hingga 30 Juni 2028 dengan klub Jerman tersebut, hasil perpanjangan kontrak yang ditandatangani pada 2024, dan ia juga merupakan bagian dari dewan direksi klub. Oleh karena itu, klub Jerman tersebut seharusnya melepas eksekutif tersebut ke Milan, namun untuk melakukannya, mereka meminta kompensasi yang tidak sedikit, yaitu angka antara 7,5 hingga 10 juta euro.











