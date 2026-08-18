Dalam perkembangan dramatis yang menyita perhatian sepakbola Brasil, presiden Corinthians Osmar Stabile secara resmi mengonfirmasi perpanjangan kontrak Memphis Depay. Pengumuman itu disampaikan pada Senin larut malam, mengakhiri spekulasi selama berminggu-minggu mengenai masa depan jangka panjang sang penyerang di Amerika Selatan. Kesepakatan baru ini akan membuat pemain berusia 32 tahun itu bertahan di klub hingga musim panas 2028, memberikan dorongan signifikan bagi skuad saat mereka menjalani jadwal domestik dan kontinental yang padat.

Diperkirakan Memphis akan melapor ke CT Joaquim Grava pada Selasa pagi, tempat ia akan kembali bergabung dengan rekan-rekan setimnya di bawah arahan pelatih Fernando Diniz saat mereka mempersiapkan pertandingan-pertandingan mendatang. Stabile mengonfirmasi bahwa tahap-tahap administratif terakhir sedang diselesaikan untuk segera meresmikan kesepakatan tersebut. Stabile mengatakan kepada wartawan: "Dokumentasinya sedang diunggah. Begitu itu diunggah ke sistem, saya akan menandatanganinya."