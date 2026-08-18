AFP
Diterjemahkan oleh
Presiden Corinthians mengonfirmasi perpanjangan kontrak untuk Memphis Depay setelah mantan penyerang Manchester United itu menyetujui pemotongan gaji
Stabile mengonfirmasi terobosan di Parque Sao Jorge
Dalam perkembangan dramatis yang menyita perhatian sepakbola Brasil, presiden Corinthians Osmar Stabile secara resmi mengonfirmasi perpanjangan kontrak Memphis Depay. Pengumuman itu disampaikan pada Senin larut malam, mengakhiri spekulasi selama berminggu-minggu mengenai masa depan jangka panjang sang penyerang di Amerika Selatan. Kesepakatan baru ini akan membuat pemain berusia 32 tahun itu bertahan di klub hingga musim panas 2028, memberikan dorongan signifikan bagi skuad saat mereka menjalani jadwal domestik dan kontinental yang padat.
Diperkirakan Memphis akan melapor ke CT Joaquim Grava pada Selasa pagi, tempat ia akan kembali bergabung dengan rekan-rekan setimnya di bawah arahan pelatih Fernando Diniz saat mereka mempersiapkan pertandingan-pertandingan mendatang. Stabile mengonfirmasi bahwa tahap-tahap administratif terakhir sedang diselesaikan untuk segera meresmikan kesepakatan tersebut. Stabile mengatakan kepada wartawan: "Dokumentasinya sedang diunggah. Begitu itu diunggah ke sistem, saya akan menandatanganinya."
- Getty Images Sport
Konsesi finansial membuka jalan bagi kesepakatan itu
Jalan menuju perpanjangan kontrak ini jauh dari kata mudah, karena klub pada awalnya kesulitan menyeimbangkan tuntutan finansial dalam kontrak sang pemain dengan keterbatasan anggaran internal mereka. Namun, titik terang muncul ketika Depay menyetujui pengurangan besar pada pendapatannya demi memastikan dirinya tetap bertahan di Sao Paulo. Stabile mengakui kesediaan sang pemain untuk berkompromi, yang menjadi faktor krusial dalam kemampuan klub untuk melanjutkan proses perpanjangan kontrak meski sebelumnya sempat ragu.
Merinci aspek finansial dalam negosiasi tersebut, Stabile menyoroti penurunan signifikan pada total nilai kontrak. "Dia menurunkannya secara signifikan, saya tidak ingin membicarakan angka, tetapi dia menurunkan kontrak itu secara signifikan. Dari yang saya rasakan dan dari pekerjaan yang kami lakukan, baik secara hukum, administratif, maupun finansial, kami memungkinkan untuk membayar kontrak ini," jelasnya.
Dukungan dari CORI dan tanggung jawab bersama
Keputusan untuk memperpanjang kontrak tidak diambil presiden secara sepihak. Dalam upaya memastikan transparansi dan tanggung jawab bersama, Stabile meminta persetujuan resmi dari Council of Orientation (CORI). Dewan tersebut bertemu di Parque Sao Jorge pada Senin sore untuk mengevaluasi syarat-syarat dalam kesepakatan baru itu, dan pada akhirnya memberikan persetujuan mereka untuk perpanjangan tersebut.
Pada awalnya, klub merilis pernyataan resmi yang mengklaim bahwa mereka tidak akan menandatangani kontrak baru karena risiko finansial. Namun, kombinasi tekanan besar dari basis penggemar Corinthians dan kesediaan Depay untuk menegosiasikan ulang membuat posisi itu berbalik total. Dengan melibatkan Cori, Stabile berhasil membagi tanggung jawab institusional atas investasi besar yang dibutuhkan untuk mempertahankan pemain dengan status seperti Depay.
- Getty Images Sport
Dampak langsung dan tantangan Libertadores yang akan datang
Dengan masa depannya kini sudah aman, perhatian beralih ke seberapa cepat Memphis bisa kembali beraksi secara kompetitif. Waktu perpanjangan kontrak ini sangat krusial saat Corinthians bersiap menghadapi fase gugur Conmebol Libertadores. Klub berharap dengan sang penyerang segera kembali berlatih, ia akan tersedia untuk dipilih pada laga mendatang melawan Rosario Central. Reaksi suporter terhadap kabar ini sangat positif, karena Depay dengan cepat menjadi pusat identitas permainan menyerang tim sejak tiba di Brasil.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami