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Presiden CONMEBOL menyatakan bahwa Piala Dunia 2030 akan menjadi 'turnamen yang diikuti 64 tim'
Klaim pemimpin Amerika Selatan
Presiden CONMEBOL, Dominguez, memicu spekulasi luas setelah menyatakan di media sosial bahwa Piala Dunia 2030 akan diikuti oleh 64 negara. Edisi peringatan seratus tahun ini dijadwalkan akan diselenggarakan bersama oleh Spanyol, Maroko, dan Portugal, disertai dengan tiga pertandingan pembuka seremonial di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Pernyataan mengejutkan ini muncul tak lama setelah turnamen 2026 di Amerika Utara berhasil meluncurkan format 48 tim, yang berakhir dengan Spanyol dinobatkan sebagai juara.
- AFP
Para pemimpin membahas perkembangan turnamen
Dalam sebuah postingan di platform X, Dominguez menyatakan: "Pada tahun 2030, Piala Dunia akan digelar di Uruguay, Argentina, dan Paraguay—ini merupakan peluang besar bagi dunia sepak bola untuk merayakan Centenary Piala Dunia melalui turnamen yang diikuti 64 tim."
Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari FIFA mengenai hal ini, Presiden Infantino sebelumnya telah mengindikasikan kesediaannya untuk mengevaluasi perluasan lebih lanjut. Berbicara kepada stasiun televisi Swiss Blue Sport, Infantino menyatakan: "Ini tentu saja merupakan isu yang akan ditinjau dan dibahas di komite-komite terkait setelah Piala Dunia ini.
"Saat menyelenggarakan Piala Dunia, penting untuk menyelenggarakannya bagi seluruh dunia. Bukan hanya Eropa dan Amerika Selatan, tetapi seluruh dunia, secara efektif. Setiap negara harus bisa bermimpi untuk ikut serta dalam Piala Dunia.
"Kita dapat melihat bahwa kualitas tim-tim sangat tinggi, dan semakin meningkat di seluruh penjuru dunia. Jika negara-negara kecil tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia, mereka juga akan kehilangan motivasi untuk terus berkembang."
Perubahan format memengaruhi kalender
Usulan untuk menggelar Piala Dunia dengan 64 tim akan mengubah total struktur turnamen dengan menyelenggarakan 128 pertandingan, dua kali lipat dari total pertandingan dalam format klasik 32 tim. Sistem ini kemungkinan akan membagi fase pembukaan menjadi 16 grup yang masing-masing terdiri dari empat tim, sehingga jumlah pertandingan pada babak penyisihan grup akan meningkat dari 72 menjadi 96 pertandingan. Memperpanjang kompetisi menjadi enam minggu berisiko memperburuk konflik jadwal dengan klub-klub, karena para pemain harus berkomitmen hingga dua bulan penuh, termasuk persiapan pra-turnamen.
- Getty
FIFA mempertimbangkan berbagai kendala dalam proses perluasan
Badan-badan pengurus FIFA dijadwalkan akan menggelar serangkaian rapat komite internal untuk mengevaluasi secara menyeluruh kelayakan usulan perluasan tersebut. Otoritas sepak bola dunia ini dihadapkan pada dilema yang rumit antara komersialisasi turnamen dan penolakan keras dari serikat pemain serta klub terkait beban kerja para atlet. Keputusan akhir mengenai format kompetisi diperkirakan akan diumumkan secara resmi pada Kongres FIFA mendatang.
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