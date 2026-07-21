Presiden CONMEBOL menyatakan bahwa Piala Dunia 2030 akan menjadi 'turnamen yang diikuti 64 tim'

Dalam sebuah postingan di platform X, Dominguez menyatakan: "Pada tahun 2030, Piala Dunia akan digelar di Uruguay, Argentina, dan Paraguay—ini merupakan peluang besar bagi dunia sepak bola untuk merayakan Centenary Piala Dunia melalui turnamen yang diikuti 64 tim."

Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari FIFA mengenai hal ini, Presiden Infantino sebelumnya telah mengindikasikan kesediaannya untuk mengevaluasi perluasan lebih lanjut. Berbicara kepada stasiun televisi Swiss Blue Sport, Infantino menyatakan: "Ini tentu saja merupakan isu yang akan ditinjau dan dibahas di komite-komite terkait setelah Piala Dunia ini.

"Saat menyelenggarakan Piala Dunia, penting untuk menyelenggarakannya bagi seluruh dunia. Bukan hanya Eropa dan Amerika Selatan, tetapi seluruh dunia, secara efektif. Setiap negara harus bisa bermimpi untuk ikut serta dalam Piala Dunia.

"Kita dapat melihat bahwa kualitas tim-tim sangat tinggi, dan semakin meningkat di seluruh penjuru dunia. Jika negara-negara kecil tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia, mereka juga akan kehilangan motivasi untuk terus berkembang."