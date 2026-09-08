AFP
Diterjemahkan oleh
Presiden Como Mirwan Suwarso menyerahkan kursi VIP kepada para suporter tertua untuk debut bersejarah klub di Liga Champions
Sebuah gestur loyalitas untuk para pendukung setia Como
Kebangkitan Como menjadi salah satu kisah paling memikat dalam sepakbola Eropa, bertransformasi dari kasta bawah piramida Italia menuju gemerlap Liga Champions dalam waktu singkat yang memecahkan rekor. Sementara klub yang didukung Djarum Group itu sangat fokus pada ekspansi internasional dan modernisasi merek globalnya, jajaran petinggi tidak melupakan komunitas lokal yang menjaga nyala klub tetap hidup selama puluhan tahun masa sulit.
Menghadapi stadion yang penuh sesak di Stadio Giuseppe Sinigaglia dan permintaan tiket yang sangat besar, jauh melampaui kapasitas stadion saat ini, Suwarso dan sesama direktur memilih melepaskan kursi mereka sendiri di area VIP. Keputusan ini diambil bukan demi publisitas, melainkan untuk menghormati loyalitas lintas generasi dari para suporter yang tetap bersama klub melewati kebangkrutan dan kompetisi amatir.
- Getty Images Sport
Mengapresiasi seumur hidup dukungan Lariani
Kriteria untuk menerima kursi eksekutif eksklusif ini sangat spesifik: klub mencari suporter yang lahir pada 1950 atau sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang sudah hadir jauh sebelum era saat ini yang dipenuhi perekrutan superstar dan sorotan media global, mewakili sejarah hidup klub. Dalam pernyataan menyentuh yang dirilis melalui akun Instagram resminya, Suwarso menjelaskan motivasi di balik langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.
"Stadion sudah terjual habis. Dengan kapasitas yang dikurangi dan jumlah tiket yang tersedia terbatas, sayangnya kami tidak bisa mengakomodasi semua orang yang ingin berada di sana," tulis Suwarso di media sosial. "Namun, beberapa petinggi klub dan saya telah memutuskan untuk melepas kursi kami untuk pertandingan ini. Kami ingin kursi-kursi itu diberikan kepada para suporter yang menunggu paling lama: mereka yang lahir pada 1950 atau sebelumnya, yang mengikuti Como melalui setiap liga dan era."
Menavigasi keterbatasan stadion dan regulasi UEFA
Kedermawanan dewan direksi itu datang pada saat kursi di Sinigaglia sangat terbatas. Stadion tersebut telah menjalani renovasi besar-besaran sepanjang musim panas untuk memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan UEFA untuk kompetisi Eropa. Pekerjaan ini mencakup rekonstruksi total Curva Ovest, pemasangan ulang dan pelebaran lapangan, serta peningkatan signifikan pada sistem lampu sorot, fasilitas media, dan layanan hospitality. Meski ada peningkatan tersebut, klub tetap harus menghadapi kendala regulasi yang kompleks, yang justru mengurangi jumlah suporter yang diizinkan masuk pada malam laga Eropa dibandingkan dengan pertandingan domestik Serie A.
Meski stadion itu dapat menampung lebih dari 12.000 penonton untuk pertandingan liga, UEFA membatasi kapasitasnya menjadi sekitar 11.000 untuk Liga Champions. Pengurangan ini terutama disebabkan oleh sektor "Distinti", yang memiliki struktur tubular yang tidak memenuhi spesifikasi keselamatan dan kenyamanan yang diwajibkan untuk ajang yang disahkan UEFA.
- Getty Images Sport
Prospek taktik dan kegugupan saat debut
Di atas lapangan, tantangannya sama beratnya karena mereka akan menghadapi tim Jerman yang sarat talenta. Meski atmosfernya akan sangat bergelora, ada kekhawatiran bahwa besarnya momen ini bisa memengaruhi para pemain. Skuad ini sebagian besar belum berpengalaman di level ini, dengan hanya sembilan pemain yang sebelumnya pernah merasakan aksi Liga Champions. Namun, antusiasme terus tumbuh seiring performa para bintang muda seperti Nico Paz dan potensi masuknya Moise Kean ke starting XI. Kean, yang datang dengan sesuatu yang harus dibuktikan, sudah memberi dampak pada tahap awal musim domestik. Dengan para pemain senior seperti Baturina dan Chalobah yang menjadi tulang punggung pengalaman Eropa, Como berharap bisa menyalurkan energi pendukung tuan rumah mereka untuk menciptakan kejutan melawan tim tamu asal Jerman, yang merupakan langganan penantang di babak gugur.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami