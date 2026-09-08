Kriteria untuk menerima kursi eksekutif eksklusif ini sangat spesifik: klub mencari suporter yang lahir pada 1950 atau sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang sudah hadir jauh sebelum era saat ini yang dipenuhi perekrutan superstar dan sorotan media global, mewakili sejarah hidup klub. Dalam pernyataan menyentuh yang dirilis melalui akun Instagram resminya, Suwarso menjelaskan motivasi di balik langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.

"Stadion sudah terjual habis. Dengan kapasitas yang dikurangi dan jumlah tiket yang tersedia terbatas, sayangnya kami tidak bisa mengakomodasi semua orang yang ingin berada di sana," tulis Suwarso di media sosial. "Namun, beberapa petinggi klub dan saya telah memutuskan untuk melepas kursi kami untuk pertandingan ini. Kami ingin kursi-kursi itu diberikan kepada para suporter yang menunggu paling lama: mereka yang lahir pada 1950 atau sebelumnya, yang mengikuti Como melalui setiap liga dan era."