Presiden CAF mengenai Piala Afrika di Maroko: "Pesan saya untuk Senegal? Kita semua adalah orang Afrika, sepak bola harus mempersatukan. Kami akan menghormati keputusan CAS"

Kasus Piala Afrika yang diberikan oleh CAF kepada Maroko tanpa pertandingan terus menjadi perbincangan.

Di sela-sela rapat Komite Eksekutif yang digelar hari ini, Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) Patrice Motsepe berbicara mengenai peristiwa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, terutama setelah Senegal mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Berikut ini, kata-katanya: "Kita harus melupakan masa lalu. Kita harus terus bekerja untuk mengembangkan sepak bola. Kita harus mendukung setiap negara yang akan berlaga di Piala Dunia. Pesan saya kepada warga Senegal adalah: kami bersama kalian, kami mendukung kalian. Kita semua adalah orang Afrika. Saya telah menyampaikan pesan yang sama kepada orang-orang Maroko. Banyak warga Senegal tinggal di Maroko. Kita tidak akan menggunakan sepak bola untuk memecah belah orang, melainkan untuk mempersatukan."