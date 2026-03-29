Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Presiden CAF mengenai Piala Afrika di Maroko: "Pesan saya untuk Senegal? Kita semua adalah orang Afrika, sepak bola harus mempersatukan. Kami akan menghormati keputusan CAS"

Pernyataan dari ketua Federasi Sepak Bola Afrika.

Kasus Piala Afrika yang diberikan oleh CAF kepada Maroko tanpa pertandingan terus menjadi perbincangan.

Di sela-sela rapat Komite Eksekutif yang digelar hari ini, Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) Patrice Motsepe berbicara mengenai peristiwa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, terutama setelah Senegal mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Berikut ini, kata-katanya: "Kita harus melupakan masa lalu. Kita harus terus bekerja untuk mengembangkan sepak bola. Kita harus mendukung setiap negara yang akan berlaga di Piala Dunia. Pesan saya kepada warga Senegal adalah: kami bersama kalian, kami mendukung kalian. Kita semua adalah orang Afrika. Saya telah menyampaikan pesan yang sama kepada orang-orang Maroko. Banyak warga Senegal tinggal di Maroko. Kita tidak akan menggunakan sepak bola untuk memecah belah orang, melainkan untuk mempersatukan."

  • Keputusan TAS akan dipatuhi

    Selanjutnya, Motsepe menambahkan bahwa ia akan berkunjung ke Senegal dalam beberapa pekan mendatang, sambil menekankan bahwa tidak akan ada komentar mengenai keputusan yang akan diambil oleh CAS, menyusul banding yang diajukan oleh pihak Senegal terkait keputusan CAF untuk mencabut gelar Piala Afrika yang telah mereka menangkan di lapangan: "Apa pun keputusan CAS, kami akan menghormatinya."

  • APA YANG TERJADI

    Mari kita mundur sejenak dan merangkum apa yang telah terjadi hingga saat ini.

    Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) telah memberikan kemenangan secara otomatis (dan trofi) kepada Maroko dalam final Piala Afrika, setelah Senegal meninggalkan lapangan menyusul keputusan penalti yang diberikan kepada tim Maroko. CAF telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan aturan mana yang dilanggar dan alasan mengapa mereka menganggap perlu menerapkan keputusan tersebut.

    Selanjutnya, federasi sepak bola Senegal memutuskan untuk mengajukan banding ke CAS guna membatalkan keputusan tersebut dan mempertahankan gelar juara yang diraih di lapangan.

Friendlies
Morocco crest
Morocco
MAR
Paraguay crest
Paraguay
PAR