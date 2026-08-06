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Presiden Besiktas konfirmasi perburuan target Manchester United Dusan Vlahovic saat penolakan Mohamed Salah dijelaskan
Negosiasi Besiktas dengan Vlahovic
Perburuan Vlahovic mengalami perkembangan signifikan setelah presiden Besiktas Serdal Adali secara terbuka mengakui minat klub terhadap mantan striker Juventus tersebut. Berbicara kepada media Turki Fanatik, Adali memberikan pembaruan yang transparan tentang strategi perekrutan klub, dengan mengonfirmasi bahwa penyerang Serbia itu merupakan target utama klub Super Lig tersebut.
Sang presiden menegaskan bahwa klub bergerak secara metodis untuk mengamankan tambahan pemain berkualitas demi memperkuat skuad mereka untuk kampanye mendatang, dengan mengatakan: "Kami melanjutkan transfer sesuai rencana yang telah kami tetapkan pada awal musim. Vlahovic? Kami sedang mengupayakannya, kami sedang mendiskusikannya. Brahim Diaz tidak ada dalam rencana kami."
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Dilema penyerang Manchester United
Meski Besiktas menjadi pihak yang paling terang-terangan melakukan pendekatan, Manchester United tetap kuat dikaitkan dengan Vlahovic sebagai solusi potensial atas ketidakpastian mereka di lini serang. Setan Merah saat ini sedang menangani situasi yang rumit terkait Joshua Zirkzee, yang kesulitan menemukan performa konsisten. Pemain Belanda itu kesulitan mendapatkan menit bermain, yang memicu spekulasi intens bahwa ia bisa menuju pintu keluar hanya satu tahun setelah bergabung dengan klub.
United dikabarkan terbuka untuk mengesahkan kepindahan Zirkzee dengan status pinjaman, dengan Juventus secara ironis muncul sebagai tujuan paling mungkin bagi mantan pemain Bologna itu. Jika Zirkzee kembali ke Italia, United akan ditinggal lubang besar di lini depan yang harus segera diisi. Vlahovic menjadi target ideal bagi raksasa Premier League itu, meski mereka belum meresmikan minatnya selagi situasi Zirkzee masih belum terselesaikan.
Kebenaran di balik kaitan dengan Mohamed Salah
Adali secara khusus bersikap defensif terkait reputasi klub di bursa transfer, membantah segala anggapan bahwa rival seperti Trabzonspor yang berhasil merekrut Mohamed Salah mencerminkan kegagalan Besiktas untuk mendapatkan penyerang Mesir tersebut. Sang presiden menegaskan bahwa setiap keputusan yang dibuat dewan direksi telah diperhitungkan dan Besiktas tetap menjadi tujuan yang tidak mudah ditolak para pemain.
"Saat itu, saya tidak mendengar apa yang diteriakkan para suporter. Itu tidak ada dalam rencana atau program kami," jelas Adalı. "Kami butuh waktu untuk menyesuaikan rencana. Ketika waktunya tiba, beberapa hal akan menjadi jauh lebih jelas. Lalu orang-orang akan sangat memahami mengapa transfer ini tidak terwujud. Kita sedang membicarakan pemain yang tidak kami datangkan, bukan pemain yang tidak bisa kami dapatkan," jelas Adali.
"Saya mendoakan dia meraih segala kesuksesan. Tidak benar bahwa ada perubahan situasi yang dramatis atau kami tidak bisa mendapatkannya. Tidak ada hal seperti itu. Sejak saya memimpin, tidak ada seorang pun yang berhasil mengambil pemain dari Besiktas."
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Pembaruan skuad dan debut Trossard
Terlepas dari potensi kedatangan Vlahovic, Besiktas sudah aktif mendatangkan talenta Premier League ke Istanbul. Leandro Trossard, pemain internasional Belgia dari Arsenal, menjadi rekrutan paling menonjol pada musim panas sejauh ini. Meski ada sedikit keterlambatan administratif terkait pendaftarannya, Adali cepat meyakinkan basis suporter bahwa penyerang serbabisa itu akan segera tersedia untuk dipilih, memberi dorongan besar bagi opsi kreativitas serangan tim.
Menanggapi kekhawatiran seputar dokumen Trossard, Adali mengonfirmasi: "Dia akan berada di lapangan pada pertandingan kedua. Jangan biarkan siapa pun berkecil hati."
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