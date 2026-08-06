Presiden Besiktas konfirmasi perburuan target Manchester United Dusan Vlahovic saat penolakan Mohamed Salah dijelaskan

Adali secara khusus bersikap defensif terkait reputasi klub di bursa transfer, membantah segala anggapan bahwa rival seperti Trabzonspor yang berhasil merekrut Mohamed Salah mencerminkan kegagalan Besiktas untuk mendapatkan penyerang Mesir tersebut. Sang presiden menegaskan bahwa setiap keputusan yang dibuat dewan direksi telah diperhitungkan dan Besiktas tetap menjadi tujuan yang tidak mudah ditolak para pemain.

"Saat itu, saya tidak mendengar apa yang diteriakkan para suporter. Itu tidak ada dalam rencana atau program kami," jelas Adalı. "Kami butuh waktu untuk menyesuaikan rencana. Ketika waktunya tiba, beberapa hal akan menjadi jauh lebih jelas. Lalu orang-orang akan sangat memahami mengapa transfer ini tidak terwujud. Kita sedang membicarakan pemain yang tidak kami datangkan, bukan pemain yang tidak bisa kami dapatkan," jelas Adali.

"Saya mendoakan dia meraih segala kesuksesan. Tidak benar bahwa ada perubahan situasi yang dramatis atau kami tidak bisa mendapatkannya. Tidak ada hal seperti itu. Sejak saya memimpin, tidak ada seorang pun yang berhasil mengambil pemain dari Besiktas."