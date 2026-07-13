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Presiden Barcelona, Joan Laporta, memuji Lionel Messi atas penampilannya yang 'luar biasa' bersama Argentina di Piala Dunia 2026 dan memberikan penilaiannya terhadap penampilan Lamine Yamal dan Anthony Gordon
Messi kembali memimpin serangan Argentina
Karier panjang Messi yang luar biasa menjadi sorotan utama Piala Dunia 2026, di mana pemain berusia 39 tahun ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak dan mengantarkan Argentina menuju peluang meraih gelar juara lagi. Terlepas dari usianya, bintang Inter Miami ini telah mencetak delapan gol hanya dalam enam pertandingan, membuktikan bahwa kondisi fisiknya tetap prima meski kariernya sudah mendekati babak akhir. Penyerang veteran ini juga telah menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 21 gol.
- Getty Images Sport
Laporta terpesona oleh keajaiban Messi
Laporta tak bisa menyembunyikan kekagumannya atas peran besar Messi bagi Argentina selama turnamen di Amerika Utara. Pemain legendaris bernomor punggung 10 itu sekali lagi menjadi motor penggerak bagi Albiceleste, mengantarkan mereka melewati babak gugur dengan ketepatan yang tajam—seperti yang menjadi ciri khasnya selama era Barcelona.
Saat berbicara kepada media di Dallas, Laporta tak segan-segan memuji ikon Blaugrana tersebut. “Penampilan Messi di Piala Dunia ini luar biasa. Delapan gol, beberapa di antaranya berkualitas tinggi, dan bakatnya selalu bersinar. Argentina bermain untuk Messi dan merupakan tim yang kompak; mereka beruntung memiliki Leo yang selalu memastikan kemenangan bagi mereka,” kata presiden Barca tersebut.
Yamal dan skuad Barcelona saat ini
Laporta juga menyempatkan diri untuk memuji para bintang Barcelona saat ini yang tengah mencuri perhatian di kancah internasional, termasuk ikon timnas Spanyol, Yamal. Laporta mencatat bahwa kesuksesan para pemain klubnya merupakan sumber kebanggaan yang luar biasa bagi institusi Catalan tersebut saat mereka menatap musim baru.
Menyikapi penampilan para bintang mudanya, Laporta menyatakan: "Saya memberikan dukungan penuh kepada semua pemain Barca yang berlaga di Piala Dunia. Saya tahu bahwa kesuksesan mereka adalah kesuksesan kami, dan menurut saya Lamine tampil luar biasa di Piala Dunia ini. Dia terpilih sebagai MVP dalam beberapa pertandingan. Yang lainnya juga tampil sangat baik. Pedri, [Dani] Olmo, [Pau] Cubarsi… mereka semua bermain dengan sangat baik."
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Gordon menjadi perbincangan
Laporta juga memuji penampilan Gordon, yang baru saja menyelesaikan kepindahannya ke Barcelona dari Newcastle pada awal musim panas ini. Pemain timnas Inggris tersebut berhasil menarik perhatian presiden berkat kontribusi kreatifnya bagi Inggris selama perjalanan mereka hingga semifinal Piala Dunia.
Menanggapi penampilan pemain sayap asal Inggris tersebut, Laporta menambahkan: "Saya melihat dia tampil gemilang. Beberapa hari yang lalu saat melawan Norwegia, dia memberikan umpan untuk salah satu gol Bellingham, dan umpan Gordon itu sangat bagus."
Inggris akan menghadapi juara bertahan Argentina di semifinal, sementara Yamal dan Spanyol akan berhadapan dengan Prancis.
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