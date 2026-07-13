Presiden Barcelona, Joan Laporta, memuji Lionel Messi atas penampilannya yang 'luar biasa' bersama Argentina di Piala Dunia 2026 dan memberikan penilaiannya terhadap penampilan Lamine Yamal dan Anthony Gordon

Laporta tak bisa menyembunyikan kekagumannya atas peran besar Messi bagi Argentina selama turnamen di Amerika Utara. Pemain legendaris bernomor punggung 10 itu sekali lagi menjadi motor penggerak bagi Albiceleste, mengantarkan mereka melewati babak gugur dengan ketepatan yang tajam—seperti yang menjadi ciri khasnya selama era Barcelona.

Saat berbicara kepada media di Dallas, Laporta tak segan-segan memuji ikon Blaugrana tersebut. “Penampilan Messi di Piala Dunia ini luar biasa. Delapan gol, beberapa di antaranya berkualitas tinggi, dan bakatnya selalu bersinar. Argentina bermain untuk Messi dan merupakan tim yang kompak; mereka beruntung memiliki Leo yang selalu memastikan kemenangan bagi mereka,” kata presiden Barca tersebut.