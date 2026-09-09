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Joan Laporta AFP/Josep Lago
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Presiden Barcelona Joan Laporta kirim peringatan tegas kepada Real Madrid dan Jose Mourinho terkait drama wasit

Barcelona
Real Madrid
J. Mourinho
LaLiga

Presiden Barcelona Joan Laporta menolak terlibat dalam perang kata-kata dengan Real Madrid menyusul keluhan terbaru Jose Mourinho tentang kepemimpinan wasit. Berbicara menjelang laga pembuka Liga Champions timnya melawan Feyenoord, Laporta justru memilih menyoroti target ambisius klubnya untuk musim ini.

  • Laporta menghindari perang soal perwasitan dengan Madrid

    Laporta secara aktif memilih untuk meredakan ketegangan setelah frustrasi terbaru Madrid terkait keputusan wasit. Presiden Barca itu berbicara kepada media dalam jamuan makan siang dewan menjelang laga pembuka Liga Champions klubnya melawan Feyenoord. Real Madrid menelan kekalahan pertama mereka musim ini dalam kekalahan 1-0 dari Real Betis, laga yang diwarnai kontroversi.

    Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti krusial, yang memicu klaim murka dari klub ibu kota bahwa tendangan penalti itu seharusnya diulang. Madrid berargumen bahwa bek Real Betis Marc Bartra masuk ke area penalti sebelum bola ditendang. Namun, Komite Teknis Wasit kemudian mengonfirmasi bahwa ofisial pertandingan telah mengambil keputusan yang benar dan posisi Bartra sepenuhnya sah.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho mempertanyakan ofisial VAR

    Pada hari-hari setelah kekalahan itu, pelatih Madrid Mourinho secara signifikan memperbesar keluhan klub. Pelatih asal Portugal itu secara terbuka mempertanyakan sistem VAR dan meragukan apakah para ofisial benar-benar memahami buku peraturan dengan tepat. Meski retorika keras datang dari rival sengit mereka, Laporta menolak terpancing. Ia mengirimkan pesan yang tenang tetapi tegas kepada Mourinho dan hierarki Real Madrid, dengan menetapkan batas-batas yang jelas untuk perilaku institusional.

    "Apa yang dilakukan pihak lain, pada prinsipnya, selama mereka tidak melampaui batas rasa hormat dan keharmonisan institusional, bukan masalah," jelas Laporta, seperti dikutip oleh El Desmarque. "Biarkan mereka melakukan apa yang mereka anggap tepat."

  • Barcelona fokus pada dominasi domestik

    Sebelum membahas kontroversi Madrid, Laporta memanfaatkan kesempatan untuk memuji skuad yang dibangun direktur olahraga Deco. Ia menyatakan kepuasan yang sangat besar terhadap grup tersebut dan mendukung mereka untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar tertinggi.

    "Kami memiliki skuad yang hebat dan sangat kompetitif, kami sangat senang," ujar sang presiden. "Untuk memenangkan gelar liga ketiga secara beruntun, yang akan luar biasa. Kami menargetkan untuk tetap menjadi 'Raja Piala', yang juga akan sangat bagus. Kami menargetkan untuk memenangkan Piala Super untuk mengirimkan pesan di pertengahan musim, menunjukkan bahwa kami ada di sini untuk berjuang memperebutkan gelar liga. Dan, tentu saja, tahun ini kami ingin memenangkan Liga Champions."

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  • Hansi FlickGetty Images

    Apa berikutnya untuk Barcelona?

    Setelah laga Liga Champions melawan Feyenoord, tim asuhan Hansi Flick akan kembali beraksi di La Liga melawan Levante di Ciutat de Valencia akhir pekan ini. Dengan catatan sempurna berupa empat kemenangan liga, Barcelona akan berusaha memperpanjang tren positif tersebut.

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