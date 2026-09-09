Presiden Barcelona Joan Laporta kirim peringatan tegas kepada Real Madrid dan Jose Mourinho terkait drama wasit

Laporta secara aktif memilih untuk meredakan ketegangan setelah frustrasi terbaru Madrid terkait keputusan wasit. Presiden Barca itu berbicara kepada media dalam jamuan makan siang dewan menjelang laga pembuka Liga Champions klubnya melawan Feyenoord. Real Madrid menelan kekalahan pertama mereka musim ini dalam kekalahan 1-0 dari Real Betis, laga yang diwarnai kontroversi.

Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti krusial, yang memicu klaim murka dari klub ibu kota bahwa tendangan penalti itu seharusnya diulang. Madrid berargumen bahwa bek Real Betis Marc Bartra masuk ke area penalti sebelum bola ditendang. Namun, Komite Teknis Wasit kemudian mengonfirmasi bahwa ofisial pertandingan telah mengambil keputusan yang benar dan posisi Bartra sepenuhnya sah.