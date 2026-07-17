Presiden Barcelona, Laporta, sebelumnya telah menegaskan bahwa tawaran yang diajukan klubnya untuk merekrut penyerang asal Argentina tersebut tidak akan berlaku selamanya. Laporta secara terbuka menyatakan: "Kami tidak akan menuruti kehendak siapa pun. Kami yang menentukan ritme di sini. Kami telah mengajukan tawaran, tetapi ini bukan tawaran tanpa batas waktu, bukan pula tawaran tanpa batas."

"Kita lihat saja berapa lama tawaran itu tetap berlaku. Kami sudah menyatakan niat kami untuk merekrut pemain yang diminta oleh pelatih dan staf teknis. Kami sangat menyukainya dan menurut saya dia adalah pemain yang luar biasa."

Dia juga menambahkan: "Saya mengerti bahwa kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Ada sedikit kebingungan mengenai tawaran yang kami ajukan, dan saya telah mengklarifikasinya. Kami tidak memberikan tekanan lebih lanjut kepada mereka. Saya hanya menyatakan bahwa, selama mereka memiliki alternatif, tawaran ini tetap berlaku. Dan di situlah semuanya berakhir. Untuk saat ini, tidak ada perkembangan lebih lanjut."