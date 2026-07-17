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Presiden Atlético Madrid menyatakan, 'Joan Laporta tahu di mana Julian Álvarez akan bermain musim depan,' setelah Barcelona menetapkan batas waktu transfer
Masa depan Alvarez memicu ketegangan
Presiden Atlético, Cerezo, kembali angkat bicara mengenai masa depan Alvarez di tengah minat yang sangat besar dari raksasa Catalan, Barcelona. Penyerang timnas Argentina tersebut secara terbuka telah mengajukan permohonan transfer selama ajang Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung. Terlepas dari sikap sang pemain, Atlético tetap sangat teguh untuk mempertahankan striker tersebut di bawah asuhan Diego Simeone, sekaligus membantah segala rumor mengenai kepindahannya ke rival mereka di La Liga pada bursa transfer musim panas nanti.
- AFP/Josep Lago
Laporta mengeluarkan peringatan terkait transfer
Presiden Barcelona, Laporta, sebelumnya telah menegaskan bahwa tawaran yang diajukan klubnya untuk merekrut penyerang asal Argentina tersebut tidak akan berlaku selamanya. Laporta secara terbuka menyatakan: "Kami tidak akan menuruti kehendak siapa pun. Kami yang menentukan ritme di sini. Kami telah mengajukan tawaran, tetapi ini bukan tawaran tanpa batas waktu, bukan pula tawaran tanpa batas."
"Kita lihat saja berapa lama tawaran itu tetap berlaku. Kami sudah menyatakan niat kami untuk merekrut pemain yang diminta oleh pelatih dan staf teknis. Kami sangat menyukainya dan menurut saya dia adalah pemain yang luar biasa."
Dia juga menambahkan: "Saya mengerti bahwa kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Ada sedikit kebingungan mengenai tawaran yang kami ajukan, dan saya telah mengklarifikasinya. Kami tidak memberikan tekanan lebih lanjut kepada mereka. Saya hanya menyatakan bahwa, selama mereka memiliki alternatif, tawaran ini tetap berlaku. Dan di situlah semuanya berakhir. Untuk saat ini, tidak ada perkembangan lebih lanjut."
Cerezo menepis ultimatum Barcelona
Menanggapi ultimatum tersebut, Cerezo memberikan tanggapan tegas kepada media dan menegaskan kembali hak kepemilikan klub atas sang pemain, yang kontraknya masih berlaku hingga Juni 2030. "Joan Laporta adalah teman baik, dia presiden yang hebat, dan dia tahu betul—sama seperti kalian semua—di mana Julian Alvarez akan bermain tahun depan," ungkap Cerezo.
Ketika ditanya apakah petinggi klub bersedia memaafkan tindakan sang penyerang yang memicu spekulasi tersebut, ia menambahkan: "Dalam hidup ini, kita semua pernah melakukan kesalahan, segalanya bisa dimaafkan. Saya tegaskan bahwa dia adalah pemain Atletico de Madrid."
- Getty Images
Pertandingan final Piala Dunia
Kepastian mengenai masa depan mantan pemain Manchester City ini diperkirakan baru akan terungkap setelah tugasnya bersama tim nasional berakhir. Alvarez saat ini sedang bersiap untuk membela Argentina saat mereka berhadapan dengan Spanyol dalam final Piala Dunia hari Minggu nanti. Ajang bergengsi di Amerika Utara ini diprediksi akan menjadi pertarungan yang sangat sengit sebelum sang penyerang kembali untuk menentukan masa depannya dalam jangka panjang di level klub.
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