Presiden Atlético Madrid bertekad membalas dendam atas jadwal pertandingan Arsenal yang lebih awal, sementara pasukan Diego Simeone mengincar tiket ke final Liga Champions
Benturan budaya sebelum pertandingan
Perbedaan budaya antara Spanyol dan Inggris terlihat jelas saat makan malam. Saat berbicara kepada media di dekat Emirates Stadium sebelum pertemuan resmi dengan petinggi Arsenal, Cerezo mengungkapkan keterkejutannya atas jadwal makan malam prapertandingan tersebut. Pimpinan klub tersebut mengungkapkan bahwa makan siang dijadwalkan pada pukul 11.30 waktu setempat, sebuah kontras yang mencolok dengan kebiasaan makan siang di sore hari yang umum di Madrid. Melihat sisi lucu dari situasi tersebut, ia bercanda tentang kemungkinan balasan: "Ketika mereka datang ke Madrid, kami akan melakukannya pada pukul tiga sore."
Keyakinan terhadap skuad Simeone
Di luar obrolan seputar kuliner, fokus tetap tertuju pada tugas olahraga yang harus dihadapi pada hari Selasa ini. Tim asuhan Diego Simeone tiba di London dengan kedudukan imbang 1-1 setelah leg pertama yang menegangkan. Cerezo tetap yakin bahwa tim La Liga ini memiliki apa yang diperlukan. "Tekanan memang selalu ada, tapi kita harus tetap tenang dan sabar. Ini adalah pertandingan yang sulit. Dalam sembilan puluh menit, salah satu dari kedua tim akan lolos ke final dan ini akan rumit, tetapi kami terbiasa dengan pertandingan seperti ini dan pasti hasilnya akan baik. Dalam pertandingan seperti ini, kita selalu menderita, tetapi kami memiliki keyakinan penuh pada tim sehingga saya yakin hari ini kami akan menang. Di London, kami sudah melakukannya dan sekarang kami harus mengulangi sejarah dengan tim yang berbeda dan yang berikutnya adalah Bayern, sehingga kami mengulangi era-era lainnya," tambahnya.
Kondisi Fisik Julian Alvarez dan Impiannya di Eropa
Salah satu topik utama yang dibahas adalah kondisi kebugaran penyerang andalan Julian Alvarez, yang belakangan ini mengalami cedera pergelangan kaki. Namun, Cerezo memberikan kabar baik dengan menegaskan bahwa ia melihat sang pemain tampak dalam kondisi prima selama perjalanan ke London yang berlangsung pada Senin lalu.
Dengan penyerang tersebut masuk dalam starting XI, Atletico Madrid memiliki salah satu senjata paling mematikan mereka. Menekankan betapa pentingnya momen ini, ia menyimpulkan: "Ini adalah kesempatan bersejarah karena mencapai final berarti menorehkan sejarah. Kami datang dengan penuh harapan. Para pemain sangat bersemangat dan semua orang ingin berada di final."
Menyambut babak final
Jika Madrid berhasil mengalahkan Arsenal di ibu kota Inggris, mereka akan melaju untuk menghadapi lawan tangguh di babak puncak turnamen. Kemenangan tersebut akan memicu pertarungan seru melawan pemenang laga antara Bayern Munich dan Paris Saint-Germain, yang saat ini unggul 5-4 berkat hasil leg pertama di Prancis.