Politikus tersebut sangat percaya pada takhayul. Selain bersikeras mengisolasi diri di kediaman resminya, kepala negara Argentina itu mengungkapkan bahwa ia selalu mengenakan jaket yang persis sama di setiap pertandingan, kecuali selama beberapa menit yang sangat disesalinya saat melawan Swiss—ketika La Albiceleste kebobolan gol penyama kedudukan sehingga skor menjadi 1-1, sebelum akhirnya meraih kemenangan 3-1 setelah perpanjangan waktu.

Saat berbicara kepada stasiun radio lokal El Observador, Milei menegaskan: “Tidak mungkin. Saya akan terus menonton semua pertandingan dari Olivos. Karena cuacanya dingin dan saya tidak menyalakan pemanas, saya mengenakan jaket dengan warna-warna perusahaan minyak. Pada hari pertandingan melawan Swiss, saya merasa sangat panas. Saya melepasnya, dan kami kebobolan gol. Saya memakainya kembali, dan sejak itu saya tidak pernah melepasnya lagi.”