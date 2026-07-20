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Presiden Argentina Javier Milei menetapkan hari libur nasional meskipun tim Lionel Messi dkk kalah di final Piala Dunia
Milei menggelar perayaan yang tak terduga
Pemerintah Argentina mengambil langkah tak terduga dengan mengizinkan skuad tersebut memilih hari libur nasional untuk memperingati partisipasi mereka dalam turnamen tersebut. Meskipun harus menelan kekalahan 1-0 dari Spanyol pada babak perpanjangan waktu akibat gol yang dicetak Ferran Torres, upaya tim secara keseluruhan mendapat pujian tinggi. Keputusan ini terbilang tidak biasa mengingat Albiceleste gagal mempertahankan gelar juara dunia mereka setelah menampilkan performa yang kurang meyakinkan dan tidak mampu melepaskan satu pun tembakan ke gawang di New York.
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Presiden mengesahkan keputusan mengenai susunan tim
Pengumuman resmi tersebut dengan cepat memicu perdebatan publik yang sengit, terutama karena tim asuhan Lionel Scaloni hanya finis sebagai runner-up. Presiden sendiri memilih untuk tidak menghadiri acara puncak tersebut secara langsung karena sifatnya yang percaya takhayul.
Dalam postingannya di X, Milei menyatakan: "Mengingat kekhawatiran terkait perayaan atas prestasi yang diraih Tim Nasional Argentina, saya menginformasikan kepada masyarakat bahwa, tergantung pada keputusan para Pemain dan Staf Teknis mengenai hari perayaan tersebut, hari itu akan dinyatakan sebagai hari libur nasional."
Para penggemar yang bingung mempertanyakan liburan tersebut
Kebijakan tersebut menimbulkan kebingungan luas di kalangan warga setempat yang merasa bahwa merayakan posisi runner-up tidak pantas, bahkan ada yang menduga adanya kesalahan teknis. Banyak pendukung berpendapat bahwa para pemain lebih memilih untuk kembali fokus pada klub masing-masing daripada ikut serta dalam parade.
Membela upaya Lionel Messi dan rekan-rekan setimnya, Milei menambahkan dalam sebuah postingan terpisah: "Terima kasih banyak, para pemain. [Kami berjuang] hingga akhir dengan sepatu di kaki. Argentina selalu di puncak."
- Getty Images
Masa depan Messi masih belum pasti
Staf pelatih kini harus segera mengalihkan fokus mereka untuk mengasah bakat-bakat baru guna menggantikan para pemain senior yang akan mundur dari sepak bola internasional. Diperkirakan Messi telah memainkan Piala Dunia keenam dan terakhirnya, meskipun bintang Inter Miami tersebut belum mengonfirmasi bahwa ia akan pensiun dari tim nasional Argentina pada usia 39 tahun.
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