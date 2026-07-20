Presiden Argentina Javier Milei menetapkan hari libur nasional meskipun tim Lionel Messi dkk kalah di final Piala Dunia

Pengumuman resmi tersebut dengan cepat memicu perdebatan publik yang sengit, terutama karena tim asuhan Lionel Scaloni hanya finis sebagai runner-up. Presiden sendiri memilih untuk tidak menghadiri acara puncak tersebut secara langsung karena sifatnya yang percaya takhayul.

Dalam postingannya di X, Milei menyatakan: "Mengingat kekhawatiran terkait perayaan atas prestasi yang diraih Tim Nasional Argentina, saya menginformasikan kepada masyarakat bahwa, tergantung pada keputusan para Pemain dan Staf Teknis mengenai hari perayaan tersebut, hari itu akan dinyatakan sebagai hari libur nasional."