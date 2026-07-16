"Presiden adalah Presiden Amerika Serikat" - JT Batson dari Asosiasi Sepak Bola AS membahas keterlibatan Donald Trump dalam kasus kartu merah yang ditangguhkan milik Folarin Balogun

Batson berbicara kepada wartawan di Atlanta pada hari Kamis bersama Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA Arsène Wenger dan COO Asosiasi Sepak Bola AS Dan Helfrich; ketiganya memaparkan langkah-langkah selanjutnya bagi sepak bola Amerika pasca Piala Dunia. Selama diskusi tersebut, Batson ditanya mengenai proses yang menyebabkan pencabutan skorsing satu pertandingan Balogun menjelang laga Timnas AS melawan Belgia.

Beberapa hari menjelang pertandingan tersebut, yang berakhir dengan kekalahan USMNT 4-1, Trump dan pejabat pemerintah lainnya menjelaskan keterlibatan mereka, termasuk panggilan telepon presiden kepada Infantino. Intervensi tersebut mendapat kritik luas baik di dalam negeri maupun internasional, dengan Belgia merasa sangat dirugikan oleh keputusan FIFA.

Pada hari Kamis, Batson ditanya apakah keterlibatan Gedung Putih merupakan sebuah kesalahan dan apakah hal itu merupakan langkah yang terlalu berlebihan.

"Presiden berhak melakukan apa yang ingin dilakukannya," kata Batson. "Presiden adalah Presiden Amerika Serikat. Jelas, kami sangat berterima kasih atas semua dukungan dari para penggemar kami di seluruh negeri, di mana pun mereka berada, dan kami sangat antusias dengan hal itu. Kami tahu bahwa hal itu akan membuahkan hasil di masa depan."

Dia menambahkan: "Menurut saya, luapan dukungan semacam itu sungguh luar biasa, dan di banyak kesempatan, ponsel saya dibanjiri pesan ketika orang-orang merasa kami mendapat keputusan pelanggaran yang tidak adil atau mereka merasa ada peluang untuk perbaikan. Menurut saya, itu adalah tanda bahwa budaya sepak bola kami sedang berkembang. Orang-orang peduli, dan fakta bahwa hal-hal ini menembus batas, fakta bahwa orang-orang membicarakannya di acara radio olahraga dengan cara yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sepak bola, bagi saya, itu adalah tanda pertumbuhan olahraga kami."