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"Presiden adalah Presiden Amerika Serikat" - JT Batson dari Asosiasi Sepak Bola AS membahas keterlibatan Donald Trump dalam kasus kartu merah yang ditangguhkan milik Folarin Balogun
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'Lakukan apa yang diinginkan Presiden'
Batson berbicara kepada wartawan di Atlanta pada hari Kamis bersama Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA Arsène Wenger dan COO Asosiasi Sepak Bola AS Dan Helfrich; ketiganya memaparkan langkah-langkah selanjutnya bagi sepak bola Amerika pasca Piala Dunia. Selama diskusi tersebut, Batson ditanya mengenai proses yang menyebabkan pencabutan skorsing satu pertandingan Balogun menjelang laga Timnas AS melawan Belgia.
Beberapa hari menjelang pertandingan tersebut, yang berakhir dengan kekalahan USMNT 4-1, Trump dan pejabat pemerintah lainnya menjelaskan keterlibatan mereka, termasuk panggilan telepon presiden kepada Infantino. Intervensi tersebut mendapat kritik luas baik di dalam negeri maupun internasional, dengan Belgia merasa sangat dirugikan oleh keputusan FIFA.
Pada hari Kamis, Batson ditanya apakah keterlibatan Gedung Putih merupakan sebuah kesalahan dan apakah hal itu merupakan langkah yang terlalu berlebihan.
"Presiden berhak melakukan apa yang ingin dilakukannya," kata Batson. "Presiden adalah Presiden Amerika Serikat. Jelas, kami sangat berterima kasih atas semua dukungan dari para penggemar kami di seluruh negeri, di mana pun mereka berada, dan kami sangat antusias dengan hal itu. Kami tahu bahwa hal itu akan membuahkan hasil di masa depan."
Dia menambahkan: "Menurut saya, luapan dukungan semacam itu sungguh luar biasa, dan di banyak kesempatan, ponsel saya dibanjiri pesan ketika orang-orang merasa kami mendapat keputusan pelanggaran yang tidak adil atau mereka merasa ada peluang untuk perbaikan. Menurut saya, itu adalah tanda bahwa budaya sepak bola kami sedang berkembang. Orang-orang peduli, dan fakta bahwa hal-hal ini menembus batas, fakta bahwa orang-orang membicarakannya di acara radio olahraga dengan cara yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sepak bola, bagi saya, itu adalah tanda pertumbuhan olahraga kami."
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'Banyak suara bising dari luar'
Dalam wawancara dengan CBS pekan ini, Balogun sendiri mengatakan bahwa keputusan tersebut tampaknya membuat tim gelisah saat mereka berupaya menghadapi narasi dari luar yang berpusat pada keterlibatan Gedung Putih.
"Reaksi awal saya adalah saya senang bisa kembali ke tim," katanya kepada CBS, "tetapi ketika saya mulai merenungkannya, saya tahu hal itu akan menimbulkan banyak kontroversi, dan saya hampir bisa melihat sedikit kegelisahan di antara rekan-rekan setim saya, karena ini adalah sesuatu yang sangat unik."
Dia menambahkan: "Semakin dekat dengan pertandingan, saya berusaha fokus sebaik mungkin, tapi itu sulit. Banyak gangguan dari luar, dan itu sulit dihindari."
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Memandang ke Depan: Masa Depan Sepak Bola AS
Batson juga merefleksikan penampilan USMNT di Piala Dunia secara keseluruhan serta pelajaran yang dipetik dari program tersebut. Sebagai bagian dari pembahasan itu, U.S. Soccer menyatakan komitmennya untuk melangkah lebih maju, dimulai dengan perombakan sistem pembinaan pemuda yang pada akhirnya akan mengarah pada pendidikan yang lebih baik. Wenger, khususnya, berbicara panjang lebar mengenai pendidikan tersebut dan proses yang harus dilalui agar USMNT dapat menjadi bagian dari jajaran elit.
Bagi Batson, musim panas ini merupakan langkah menuju tujuan tersebut, bukan langkah terakhir.
"Ada banyak hal yang harus terpenuhi agar kami dapat terus memenangkan Piala Dunia di level putri, dan agar kami benar-benar mampu bersaing untuk meraihnya di level putra," katanya. "Fokus kami adalah menempatkan diri dalam posisi terbaik untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Tentu saja, performa tim senior kami penting, begitu pula kondisi tim nasional junior kami, kondisi jalur pengembangan kami secara lebih luas, kondisi identifikasi dan pengembangan bakat kami, serta kondisi kepelatihan kami.
"Saya rasa salah satu harapan kami adalah agar kami dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengedukasi para penggemar dan pemangku kepentingan kami mengenai semua hal yang penting. Kami ingin menjadi seperti Argentina, kami ingin menjadi seperti Spanyol, yang bersaing di final."
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Apakah Pochettino akan tetap bertahan?
Adapun siapa yang akan memimpin tim tersebut selanjutnya, hal itu masih belum ditentukan, kata Batson. Setelah Piala Dunia, baik pelatih kepala Mauricio Pochettino maupun Federasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) menyatakan akan ada masa refleksi sebelum kedua belah pihak memutuskan langkah ke depan. Masa tersebut masih berlangsung, kata Batson.
"Seperti yang telah kami sampaikan, kami akan mengambil jeda setelah Piala Dunia untuk beristirahat dan memulihkan diri," katanya. "Saya tidak sempat banyak beristirahat atau memulihkan diri, tetapi kami antusias dengan diskusi-diskusi ini. Mereka telah aktif dalam perencanaan jangka panjang. Sebagai contoh terbaru, kami aktif berdiskusi dengan Steve [Cherundolo] mengenai peran di tim U-23, dan kami menjadi bagian penting dari proses tersebut. Kami merasa optimis dengan posisi kami secara keseluruhan, dan kami menantikan diskusi-diskusi tersebut."
- Getty Images Sport
'Piala Dunia telah meraih kesuksesan yang luar biasa'
Meskipun Piala Dunia masih berlangsung, Batson dan Asosiasi Sepak Bola AS telah memiliki waktu sedikit lebih dari seminggu untuk merenungkan peran mereka dalam ajang tersebut. Bagi banyak orang, Piala Dunia ini merupakan puncak dari kerja keras bertahun-tahun, namun dari sudut pandang federasi, hal ini lebih dipandang sebagai tonggak sejarah lain dalam perjalanan menuju pertumbuhan.
Perjalanan tersebut masih berlanjut, terutama dengan semakin banyaknya turnamen yang akan diselenggarakan di AS dalam beberapa tahun mendatang.
"Dari sudut pandang U.S. Soccer, Piala Dunia 2026 telah sangat sukses dan secara mendasar mengubah arah perkembangan olahraga ini di Amerika Serikat," katanya. "Saat kita mengingat periode lima tahun antara tahun '94, '96, dan '99, serta bagaimana periode tersebut membuka era baru sepak bola di negara ini, kami merasa bahwa saat ini—pada musim panas ini—kami baru memasuki bulan pertama dari periode lima tahun berikutnya, Olimpiade LA 2028, dan Piala Dunia Wanita 2031, untuk pada akhirnya memastikan bahwa AS menjadi salah satu negara sepak bola terkemuka di dunia."
Piala Dunia musim panas ini akan ditutup pada hari Minggu dengan pertandingan antara Argentina dan Spanyol di New Jersey. Dari sudut pandang Tim Nasional Pria AS (USMNT), tim akan berkumpul kembali pada bulan September untuk pertandingan-pertandingan pertama mereka pasca-Piala Dunia.
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