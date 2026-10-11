PGS Photo Agency
Diterjemahkan oleh
'Presa, pergi sekarang juga!' - suporter Rayo Vallecano merayakan pertandingan yang ditangguhkan seperti sebuah kemenangan
Pertandingan dibatalkan setelah aksi pembangkangan terorganisasi dari suporter
Pertandingan La Liga Rayo Vallecano melawan Athletic Club dipastikan dihentikan secara permanen setelah 13 menit waktu bermain aktif akibat protes suporter yang intens. Pendukung tuan rumah melempar kelereng dan pesawat kertas berisi pesan anti-direksi ke lapangan, memaksa dua penghentian awal sebelum keputusan final diambil.
Alih-alih mengekspresikan kekecewaan, penonton di Vallecas merayakan penghentian pertandingan itu sebagai sebuah kemenangan, menyanyikan 'La Vida Pirata' dan bertepuk tangan untuk para pemain Athletic Club atas kesabaran mereka.
Presiden Raul Martin Presa meninggalkan stadion tanpa memberikan pernyataan publik apa pun.
Kelompok suporter melontarkan tuntutan pengunduran diri yang pedas
Menyusul penghentian tersebut, platform kelompok suporter Rayo mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa protes itu mencerminkan frustrasi yang telah berlangsung bertahun-tahun terkait pengelolaan fasilitas, konsesi stadion, dan kepindahan sementara ke Butarque.
"Apa yang terjadi adalah cerminan dari kejenuhan yang memuncak. Presa, pergi sekarang," bunyi pernyataan itu.
"Situasi ini tidak berkelanjutan. Rayismo tidak akan membiarkannya."
Pemain, termasuk Ivan Balliu, berbicara langsung kepada para fans di luar stadion, meyakinkan suporter bahwa skuad memahami frustrasi mereka.
Athletic Club pulang ke kandang saat penutupan venue mengancam
Athletic Bilbao mengonfirmasi skuad mereka telah kembali ke Bilbao setelah La Liga memverifikasi bahwa pertandingan tidak akan dimainkan pada hari Minggu. Tim Basque itu mengumumkan pengembalian dana tiket penuh untuk para suporter tandang, sementara pemain Inaki Williams menyebut skuad tetap tidak mengetahui apa yang terjadi selama insiden kacau tersebut.
Rayo Vallecano kini menghadapi potensi penutupan stadion selama satu hingga tiga pertandingan oleh Komite Disipliner RFEF.
Laga tersebut diperkirakan akan dijadwalkan ulang tanpa penonton pada tanggal yang akan ditentukan kemudian.
Fokus beralih ke derby melawan Getafe saat sanksi dinantikan
Karena polisi tidak dapat menjamin keamanan di dalam Vallecas, pelatih Rayo Benat San Jose mengonfirmasi skuad akan kembali berlatih pada hari Minggu. Tim akan mengalihkan fokus ke derby tandang berikutnya melawan Getafe pada 19 Oktober.
La Liga mengecam perilaku tersebut dan mengonfirmasi tanggal baru untuk pertandingan itu akan diumumkan pada waktunya.
Rayo Vallecano menunggu putusan disipliner resmi dari otoritas sepak bola Spanyol.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami