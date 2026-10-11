Pertandingan La Liga Rayo Vallecano melawan Athletic Club dipastikan dihentikan secara permanen setelah 13 menit waktu bermain aktif akibat protes suporter yang intens. Pendukung tuan rumah melempar kelereng dan pesawat kertas berisi pesan anti-direksi ke lapangan, memaksa dua penghentian awal sebelum keputusan final diambil.

Alih-alih mengekspresikan kekecewaan, penonton di Vallecas merayakan penghentian pertandingan itu sebagai sebuah kemenangan, menyanyikan 'La Vida Pirata' dan bertepuk tangan untuk para pemain Athletic Club atas kesabaran mereka.

Presiden Raul Martin Presa meninggalkan stadion tanpa memberikan pernyataan publik apa pun.