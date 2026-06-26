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Elliot Anderson England 2026 World Cup CroatiaGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Premier League yang luar biasa: Manchester City mendatangkan Anderson dari Nottingham Forest, kesepakatan senilai 134 juta

Manchester City
Transfers
Nottingham Forest
E. Anderson

Gelandang tim nasional Inggris itu akan bermain untuk The Citizens; hari ini ia menjalani serangkaian kunjungan di Amerika Serikat

Seperti dilaporkan Fabrizio Romano di X, Manchester City telah menjadwalkan pemeriksaan medis untuk Elliot Anderson di New York hari ini. Transaksi ini akan menelan biaya sebesar 116 juta poundsterling (134 juta euro), tanpa bonus, dan semuanya telah disepakati dengan Nottingham Forest.


  • Elliot Anderson, gelandang kelahiran tahun 2002, sepanjang kariernya hingga saat ini telah bermain untuk Newcastle, Bristol Rovers, dan Nottingham Forest. Bersama Nottingham, dalam dua musim terakhir Anderson telah tampil dalam 96 pertandingan dan mencetak 6 gol. Bersama tim nasional Inggris, ia telah mengoleksi 11 penampilan, termasuk dua pertandingan pertama yang dilakoni Inggris di Piala Dunia yang sedang berlangsung.

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