Premier League yang luar biasa: Manchester City mendatangkan Anderson dari Nottingham Forest, kesepakatan senilai 134 juta

Elliot Anderson, gelandang kelahiran tahun 2002, sepanjang kariernya hingga saat ini telah bermain untuk Newcastle, Bristol Rovers, dan Nottingham Forest. Bersama Nottingham, dalam dua musim terakhir Anderson telah tampil dalam 96 pertandingan dan mencetak 6 gol. Bersama tim nasional Inggris, ia telah mengoleksi 11 penampilan, termasuk dua pertandingan pertama yang dilakoni Inggris di Piala Dunia yang sedang berlangsung.