Seperti dilaporkan Fabrizio Romano di X, Manchester City telah menjadwalkan pemeriksaan medis untuk Elliot Anderson di New York hari ini. Transaksi ini akan menelan biaya sebesar 116 juta poundsterling (134 juta euro), tanpa bonus, dan semuanya telah disepakati dengan Nottingham Forest.
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Premier League yang luar biasa: Manchester City mendatangkan Anderson dari Nottingham Forest, kesepakatan senilai 134 juta
Elliot Anderson, gelandang kelahiran tahun 2002, sepanjang kariernya hingga saat ini telah bermain untuk Newcastle, Bristol Rovers, dan Nottingham Forest. Bersama Nottingham, dalam dua musim terakhir Anderson telah tampil dalam 96 pertandingan dan mencetak 6 gol. Bersama tim nasional Inggris, ia telah mengoleksi 11 penampilan, termasuk dua pertandingan pertama yang dilakoni Inggris di Piala Dunia yang sedang berlangsung.