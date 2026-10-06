Jordan menyarankan untuk mengambil opsi ekstrem terkait masa depan kasta tertinggi sepakbola Inggris. Berbicara di acara White and Jordan milik talkSPORT, komentator yang vokal itu berpendapat bahwa regulasi dasar kompetisi tersebut sudah sangat ketinggalan zaman dibandingkan dengan kekayaan model kepemilikan modern.

Ketika klub-klub memamerkan kekuatan finansial mereka pada musim panas ini dengan total belanja transfer gabungan mencapai £3,5 miliar, Jordan tetap tidak yakin bahwa penyesuaian kecil pada buku aturan akan cukup. Ia merasa seluruh strukturnya harus dibongkar untuk mengakomodasi sifat canggih entitas yang didukung negara seperti Manchester City.