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Premier League harus 'dibubarkan dan dibentuk ulang', kata mantan pemilik Crystal Palace Simon Jordan di tengah skandal keuangan Manchester City
Seruan untuk reformasi drastis Premier League
Jordan menyarankan untuk mengambil opsi ekstrem terkait masa depan kasta tertinggi sepakbola Inggris. Berbicara di acara White and Jordan milik talkSPORT, komentator yang vokal itu berpendapat bahwa regulasi dasar kompetisi tersebut sudah sangat ketinggalan zaman dibandingkan dengan kekayaan model kepemilikan modern.
Ketika klub-klub memamerkan kekuatan finansial mereka pada musim panas ini dengan total belanja transfer gabungan mencapai £3,5 miliar, Jordan tetap tidak yakin bahwa penyesuaian kecil pada buku aturan akan cukup. Ia merasa seluruh strukturnya harus dibongkar untuk mengakomodasi sifat canggih entitas yang didukung negara seperti Manchester City.
- Getty Images Sport
Mengapa buku peraturan saat ini sudah usang
Jordan meyakini kesuksesan komersial luar biasa dari kompetisi ini telah membutakan para eksekutif terhadap realitas investasi modern. Ia menegaskan bahwa sekadar mengutak-atik regulasi yang sudah ada selama lebih dari satu abad adalah upaya yang sia-sia.
"Sebenarnya, satu-satunya cara untuk mengembangkan permainan ini adalah membubarkan Premier League, membangunnya kembali dengan seperangkat aturan yang benar-benar baru dan sesuai kebutuhan, alih-alih sekadar menambal aturan yang sudah ada selama 125 tahun dan terus berupaya menyempurnakannya agar cocok dengan model kepemilikan yang kini jauh lebih canggih," kata Jordan.
Mencabut gelar tidak membawa manfaat bagi siapa pun
Manchester City saat ini terancam menerima sanksi berat jika dinyatakan bersalah atas dugaan pelanggaran finansial mereka. Hukuman yang mungkin dijatuhkan berkisar dari larangan transfer hingga degradasi, sementara beberapa pihak mengusulkan agar City dicabut tiga gelar liga yang mereka menangi antara 2009 dan 2018. Namun, Jordan menepis gagasan pencabutan gelar sebagai solusi yang produktif bagi olahraga ini. "Sekadar penasaran, apa yang dicapai dari itu? Mereka sudah dihajar," jawab Jordan ketika ditanya soal pencabutan penghargaan tersebut. Ia menambahkan: "Saya tidak berpikir itu sia-sia. Saya hanya tidak tahu apa yang dicapai dari itu. Ini soal apa yang kita lakukan sekarang ke depannya."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Manchester City?
Manchester City saat ini masih menunggu berakhirnya pertarungan hukum yang sedang berlangsung dengan Premier League. Putusan akhir dari komisi independen kemungkinan akan membentuk lanskap masa depan tata kelola sepakbola Inggris, dan berpotensi memaksa kompetisi itu untuk akhirnya memodernisasi regulasi financial fair play-nya untuk selamanya.
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