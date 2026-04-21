Preferensi transfer musim panas Julian Alvarez terungkap saat Barcelona, Arsenal, dan PSG berebut pemain andalan Atletico Madrid
Klub raksasa Catalan mengincar dua pemain sekaligus
Barcelona telah mengidentifikasi Alvarez dan Alessandro Bastoni sebagai dua target utama mereka untuk memperkuat tulang punggung skuad pada bursa transfer musim panas mendatang. Mundo Deportivo memperoleh informasi bahwa kedua pemain tersebut sangat berminat untuk bergabung dengan juara La Liga tersebut. Meskipun Alvarez masih terikat kontrak di Metropolitano hingga 2030, sang penyerang telah membuka peluang untuk hengkang setelah serangkaian wawancara yang mengisyaratkan masa depannya.
Alvarez hanya fokus pada Barcelona
Alvarez juga menjadi incaran Arsenal dan PSG, namun ia menilai proyek-proyek tersebut kurang menarik dibandingkan pindah ke Blaugrana. Alvarez tidak tertarik untuk kembali ke Liga Premier setelah masa baktinya di Manchester City, sementara ia juga merasa kurang tertarik karena pengaruh Ligue 1 di kancah internasional yang terbatas. Sebaliknya, ia memandang dirinya sebagai pilihan utama untuk menggantikan Robert Lewandowski di Barca dan sangat tertarik dengan proyek olahraga yang dipimpin oleh Hansi Flick.
Bastoni memberikan ultimatum kepada Barcelona
Upaya untuk mendatangkan Bastoni juga semakin gencar, karena bek asal Italia itu dilaporkan telah memberi tahu Inter Milan bahwa ia hanya akan meninggalkan klub tersebut untuk bergabung dengan Barcelona. Pemain berusia 27 tahun itu telah menepis minat yang terus-menerus dari Liverpool dan klub-klub Premier League lainnya, karena lebih memilih gaya hidup dan visi taktis Flick di Spanyol. Akibatnya, Bastoni siap membantu memfasilitasi kepindahannya dengan menegosiasikan biaya pelepasan yang lebih rendah dari Nerazzurri, yang diperkirakan akan meminta antara €70 juta dan €80 juta.
Flick akan memberikan persetujuan akhir
Dimulainya negosiasi resmi untuk Alvarez bergantung pada persetujuan definitif yang diberikan Flick kepada direktur olahraga Deco setelah rapat perencanaan skuad yang telah dijadwalkan. Barcelona akan menunggu hingga gelar La Liga secara matematis dipastikan sebelum memulai pembicaraan resmi, sementara Atletico tetap fokus pada pertandingan semifinal Liga Champions mereka. Meskipun menghadapi kendala keuangan, Blaugrana menetapkan batas anggaran sebesar €100 juta untuk Alvarez, dengan mengandalkan keinginan kuat sang pemain untuk mengenakan jersey tersebut sebagai daya tawar yang signifikan.