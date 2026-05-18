Prediksi yang meleset jauh, tapi juga ada beberapa yang tepat sasaran! Inilah prediksi kami untuk musim Bundesliga 2025/26

Oleh Jochen Tittmar

Fakta bahwa Jobe Bellingham awalnya hanya duduk di bangku cadangan saat BVB meraih kemenangan yang kurang meyakinkan di Piala DFB di Essen, berkaitan dengan operasi gigi yang baru saja dijalaninya — dan bukan karena pemain baru yang dibeli seharga lebih dari 30 juta euro itu harus berjuang untuk mendapatkan tempatnya di tim utama Niko Kovac. Bahwa ia tidak perlu melakukannya, dibuktikan juga oleh penampilan yang kurang memuaskan dari "pesaing utamanya" saat ini, Felix Nmecha.

Sebaliknya: Saya yakin bahwa pemain muda asal Inggris ini akan langsung menjadi pemimpin di tim yang saat ini masih tanpa arah ini dan dengan cepat menjadi sosok yang tak tergantikan. Sejak kedatangannya, Bellingham telah memukau semua orang di BVB dengan kedewasaan, kepribadian, dan kejelasannya. Ia juga akan segera menunjukkannya di lapangan, seperti yang berhasil dilakukan saudaranya, Jude, setelah pindah ke Borussia.

Bellingham akan dengan cepat berkembang menjadi pemimpin tak terbantahkan tim ini dan memimpin dengan energi, gairah, daya lari, dan semangat juang yang tinggi. Satu-satunya pertanyaan yang masih terbuka bagi saya adalah di mana dia sebaiknya ditempatkan. Dia—seperti banyak pemain lain di skuad Dortmund—bukan gelandang bertahan murni maupun gelandang serang.

Kovac akan mencoba menempatkannya di posisi yang lebih ofensif pada awalnya. Jika masalah di lini tengah bertahan tidak dapat diatasi, saya juga bisa membayangkan bahwa Bellingham akan ditempatkan di sana. Terlepas dari itu: Ia akan menempuh jalur unik yang serupa dengan saudaranya dan suatu hari nanti akan memberikan Borussia sejumlah uang yang lumayan.