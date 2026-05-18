Di antara hal-hal lain, kalian akan menemukan prediksi-prediksi berani tentang Eintracht Frankfurt, Niko Kovac, dan Nick Woltemade — namun, mana yang terbukti benar? Mari kita lihat kembali ...
Prediksi yang meleset jauh, tapi juga ada beberapa yang tepat sasaran! Inilah prediksi kami untuk musim Bundesliga 2025/26
Jobe Bellingham langsung menjadi pemimpin yang tak terbantahkan di BVB
Oleh Jochen Tittmar
Fakta bahwa Jobe Bellingham awalnya hanya duduk di bangku cadangan saat BVB meraih kemenangan yang kurang meyakinkan di Piala DFB di Essen, berkaitan dengan operasi gigi yang baru saja dijalaninya — dan bukan karena pemain baru yang dibeli seharga lebih dari 30 juta euro itu harus berjuang untuk mendapatkan tempatnya di tim utama Niko Kovac. Bahwa ia tidak perlu melakukannya, dibuktikan juga oleh penampilan yang kurang memuaskan dari "pesaing utamanya" saat ini, Felix Nmecha.
Sebaliknya: Saya yakin bahwa pemain muda asal Inggris ini akan langsung menjadi pemimpin di tim yang saat ini masih tanpa arah ini dan dengan cepat menjadi sosok yang tak tergantikan. Sejak kedatangannya, Bellingham telah memukau semua orang di BVB dengan kedewasaan, kepribadian, dan kejelasannya. Ia juga akan segera menunjukkannya di lapangan, seperti yang berhasil dilakukan saudaranya, Jude, setelah pindah ke Borussia.
Bellingham akan dengan cepat berkembang menjadi pemimpin tak terbantahkan tim ini dan memimpin dengan energi, gairah, daya lari, dan semangat juang yang tinggi. Satu-satunya pertanyaan yang masih terbuka bagi saya adalah di mana dia sebaiknya ditempatkan. Dia—seperti banyak pemain lain di skuad Dortmund—bukan gelandang bertahan murni maupun gelandang serang.
Kovac akan mencoba menempatkannya di posisi yang lebih ofensif pada awalnya. Jika masalah di lini tengah bertahan tidak dapat diatasi, saya juga bisa membayangkan bahwa Bellingham akan ditempatkan di sana. Terlepas dari itu: Ia akan menempuh jalur unik yang serupa dengan saudaranya dan suatu hari nanti akan memberikan Borussia sejumlah uang yang lumayan.
Eintracht Frankfurt menjadi runner-up
Oleh Justin Kraft
Di belakang FC Bayern, kekacauan yang terjadi sama parahnya dengan yang dialami sang juara bertahan itu sendiri. Proses transfer terhenti, sementara pesaing-pesaing yang memiliki kekuatan finansial besar, seperti dari Inggris dan Arab Saudi, membuat semakin sulit untuk memperkuat skuad dan mempertahankan pemain kunci.
Bayer Leverkusen sedang menghadapi awal yang baru, BVB sudah bertahun-tahun mencari hal yang sama, tapi sepertinya belum menemukannya, dan kandidat lain untuk lolos ke Liga Champions juga sedang terseok-seok. Ini adalah peluang besar bagi Eintracht Frankfurt.
Tentu saja, SGE juga kehilangan pilar-pilar penting. Omar Marmoush sudah hengkang pada musim dingin, Hugo Ekitike kini juga pergi. Ini pukulan telak dan masih harus dilihat apakah hal itu bisa diatasi. Namun, Frankfurt juga memiliki banyak kontinuitas dalam kerangka dasar yang telah terbukti. Itu bisa menjadi kartu joker besar. Sebab, Leipzig misalnya, juga harus menata ulang diri.
Jika Frankfurt memulai musim dengan baik, banyak hal yang bisa diraih. Bahkan, pada akhirnya, posisi runner-up.
Pada tahun 2026, tawaran untuk Nick Woltemade mencapai 30 juta euro
Oleh Daniel Buse
Kisah transfer musim panas yang tak kunjung usai ini menampilkan Nick Woltemade sebagai tokoh utamanya. Sudah sejak akhir Juni – atau sekitar dua bulan yang lalu – FC Bayern München telah mencapai kesepakatan dengan penyerang VfB Stuttgart tersebut mengenai kepindahannya. Sejauh ini, semuanya berjalan lancar dari sudut pandang Bayern. Namun, Stuttgart justru menjadi masalah bagi juara bertahan Jerman tersebut, karena mereka sama sekali tidak ingin melepas penyerang mereka dan tidak mau mundur dari tuntutan mereka yang dikabarkan sebesar 75 juta euro untuk Woltemade.
Dalam setahun, pihak Stuttgart akan sangat menyesali sikap mereka—karena saat itu tidak ada lagi yang bersedia membayar 65 juta euro, seperti yang tampaknya telah ditawarkan Bayern, untuk Woltemade. Bukan karena dia tiba-tiba lupa cara bermain sepak bola. Namun, setelah musim yang lumayan tapi sama sekali tidak luar biasa dari sang penyerang, saham terpanas di bursa transfer Bundesliga ini berubah menjadi saham yang biasa-biasa saja — dan harganya pun menjadi lebih murah.
Setelah kasus klasik "kepala terbuai", Woltemade akan kesulitan, kemudahan itu telah hilang, dan isu transfer kembali memanas dari waktu ke waktu. Apakah FC Bayern masih menginginkannya dalam setahun ke depan adalah pertanyaan besar. Namun, meskipun klub lain mengetuk pintu Stuttgart: VfB tidak akan pernah lagi mendapatkan uang sebanyak musim panas ini untuk bintang mereka.
Erik ten Hag sudah pasti akan hengkang dari Leverkusen paling lambat saat jeda musim dingin
Oleh Christian Guinin
Dengan kepergian Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Lukas Hradecky, Jonathan Tah, dan Odilon Kossounou, Bayer 04 Leverkusen pada musim panas ini hampir kehilangan seluruh fondasi musim juara mereka. Namun, menurut saya, yang lebih berat lagi adalah kepergian sang pelatih: Setelah lebih dari dua setengah tahun, Xabi Alonso mengundurkan diri dan mengikuti panggilan dari mantan klubnya, Real Madrid.
Sekarang, hanya berdasarkan fakta bahwa pelatih asal Spanyol itu berhasil membawa tim yang selama puluhan tahun tak pernah meraih gelar menjadi juara tiga kali selama masa jabatannya, kita bisa menyebut pencarian penggantinya sebagai tugas yang sulit. Namun, fakta bahwa pihak manajemen justru memilih Erik ten Hag, tampaknya semakin meredupkan antusiasme banyak penggemar B04 menjelang musim baru.
Selama masa jabatannya di Manchester, ten Hag tidak menunjukkan kualitas apa pun yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Di bawah kepemimpinannya, United tidak hanya kekurangan ide permainan dasar, tetapi penampilannya dalam situasi sulit serta komunikasinya di dalam tim—seperti yang terlihat dalam kasus-kasus seputar Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho—jauh dari ideal.
Saya sama sekali tidak percaya bahwa seorang pelatih yang, di luar masa kejayaannya di Ajax, tidak pernah benar-benar menorehkan prestasi gemilang di tempat lain, mampu membuat tim yang benar-benar baru ini bermain sepak bola dengan sukses. Oleh karena itu, akan sulit bagi Leverkusen untuk kembali lolos ke Liga Champions. Dan Ten Hag? Ia tidak akan lagi berada di pinggir lapangan paling lambat saat jeda musim dingin.
FC Augsburg harus turun ke babak play-off bersama Sandro Wagner
Oleh David Heermann
FC Augsburg selalu menjadi tim yang tidak terlalu diperhatikan, namun pada akhirnya tetap menduduki peringkat ke-15 atau lebih tinggi. Namun, hal itu kini telah berakhir! Augsburg harus turun ke babak play-off. Dan ada alasannya: Saya tidak percaya dengan hype seputar Sandro Wagner.
Tentu saja, Wagner bukanlah pelatih terburuk. Namun, dia bukanlah Julian Nagelsmann baru yang mampu merevolusi segala hal dari dasar atau menerapkan ide permainan yang hebat. Bagi saya, Wagner tampak seperti pelatih yang pragmatis sekaligus emosional, yang mampu membakar semangat sebuah klub. Namun, apakah FCA benar-benar bisa dibakar semangatnya?
Di Augsburg, suasana di stadion tidak buruk, namun di sisi lain sulit membayangkan bahwa WWK-Arena bisa dipenuhi emosi seperti misalnya Millerntor atau Stadion an der Alten Försterei.
Karena skuadnya sama sekali tidak luar biasa dan menurut saya setengah liga bisa terjerumus ke zona degradasi, tesis ini tentu saja berani - tetapi tidak sepenuhnya tidak realistis.
Bazoumana Toure akan pindah ke Inggris pada tahun 2026 dengan nilai transfer minimal 30 juta
Oleh Dennis Klose
Bazoumana Toure pindah dari Hammarby IF ke TSG Hoffenheim pada musim dingin lalu dengan biaya transfer sebesar sepuluh juta euro. Banyak yang bertanya-tanya saat itu: Mengapa harus mengeluarkan uang sebanyak itu untuk seorang pemain berusia 18 tahun dari liga Swedia?
Manajer Umum Hoffenheim, Andreas Schicker, meminta para penggemar untuk bersabar terhadap pemain sayap asal Pantai Gading ini: "Dia akan diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan tenang di Kraichgau dan mengambil langkah-langkah berikutnya dalam karier olahraganya."
Babak kedua musim itu menunjukkan bahwa Toure tidak punya waktu untuk disia-siakan: 13 penampilan, tiga assist, dan andil besar dalam menghindari degradasi menjadi hasilnya. Musim ini, pemain yang kini berusia 19 tahun itu sudah tak terpisahkan dari starting eleven—meski lini serang TSG sempat terdiri dari 14 pemain.
Beberapa orang mungkin belum mengenal pemain lincah ini. Namun "Bazou", begitu ia dipanggil di dalam tim, akan melanjutkan perkembangan pesatnya dan pindah ke Inggris pada musim panas 2026 dengan nilai transfer setidaknya 30 juta euro. Pemain yang cepat dan dinamis memang sangat diminati, terutama di Liga Premier.
Niko Kovac tidak akan bertahan sebagai pelatih BVB hingga akhir musim
Oleh Justin Kraft
Aktivitas yang mandek di bursa transfer, paruh kedua musim lalu yang telah menutupi berbagai masalah - di BVB, semuanya kembali siap. Yaitu untuk musim yang mengerikan. Sebagaimana Niko Kovac sempat diremehkan di awal, kini ia justru terlalu dipuji. Kovac pandai menanamkan mentalitas dasar dalam tim berdasarkan nilai-nilai kebajikan Jerman yang terkenal. Namun, ada alasan mengapa ia tidak pernah bertahan lama di klub mana pun.
Pelatih BVB ini biasanya cepat kehabisan tenaga. Tepatnya sejak saat kinerja mental yang dominan tidak lagi membuahkan hasil, karena ada kekurangan yang terlalu besar di bagian lain. Untuk sukses dalam jangka panjang di Dortmund, ia harus berhasil mengembangkan identitas permainan dan memperkuat struktur penguasaan bola. Sesuatu yang tidak berhasil ia lakukan di FC Bayern meskipun memiliki skuad yang kuat.
Kini ia harus bekerja dengan skuad yang komposisinya masih penuh tanda tanya. Hal ini disebabkan oleh masa lalu yang tidak memiliki arah yang jelas, serta musim panas 2025 yang penuh gejolak.
Mungkin saja Kovac kembali mengejutkan semua orang dan menunjukkan kemampuannya untuk belajar dibandingkan masa lalu. Namun, kemungkinan besar akan terjadi seperti ini: BVB kembali menjalani paruh pertama musim yang sangat tidak konsisten, terlalu lama berpegang pada anggapan bahwa hal itu juga berhasil di paruh kedua musim lalu—meskipun bahkan di sana terlihat bahwa secara permainan masih ada banyak ruang untuk perbaikan—dan kemudian bereaksi sangat terlambat di musim ini. Yaitu dengan Kovac tidak lagi berada di pinggir lapangan.
Deniz Undav menjadi top skor dengan lebih dari 25 gol
Oleh Aleksander Swiatek
Sepanjang musim panas, hampir hanya ada satu topik yang menjadi pembicaraan seputar VfB Stuttgart: Apa kabar Nick Woltemade? Namun hal itu akan segera berubah, karena dalam sembilan bulan ke depan, seorang pria akan menjadi wajah baru dari tim VfB yang kembali tampil gemilang: Deniz Undav.
Penyerang bertubuh kekar ini akhirnya tetap bugar sepanjang musim ini dan membuat Bundesliga ketakutan dengan tendangan kerasnya. Harry Kane? Serhou Guirassy? Woltemade?
Tak ada yang bisa menandingi perpaduan sempurna antara kekuatan fisik dan kecerdikan Undav, sehingga ia akan dinobatkan sebagai raja pencetak gol dengan setidaknya 25 gol. Jelas, setelah musim ini berakhir, para peminat akan mengantre untuk mendapatkannya.
Ole Werner akan menjadi pelatih pertama yang dipecat musim ini
Oleh Aleksander Swiatek
Jika mendengarkan pendapat para penggemar dan pakar, ada beberapa tim yang kembali menjadi sumber kekhawatiran musim ini. Namun bukan Leverkusen, Bremen, atau HSV yang menjadi yang pertama terpuruk (saya tidak akan membahas babak pertama Piala DFB), melainkan RB Leipzig.
Dengan hengkangnya Benjamin Sesko, sang pencetak gol andalan telah pergi, dan Xavi Simons tampaknya setidaknya secara mental sudah berada di Liga Premier. Kehilangan Yussuf Poulsen juga diperkirakan akan terasa menyakitkan - meskipun lebih pada aspek kekompakan tim daripada performa di lapangan. Di bangku pelatih, saya juga melihat tanda tanya besar.
Ya, Ole Werner telah meletakkan fondasi untuk promosi di Kiel dan berhasil menempatkan Bremen dengan baik di Bundesliga. Namun, sudah diketahui umum bahwa di bagian utara negara ini, standar yang harus dipenuhi tidak setinggi di klub yang didukung oleh produsen minuman bersoda bernilai miliaran euro.
Terlebih lagi, grup perusahaan yang sama kini telah menunjuk salah satu pelatih sepak bola paling sukses abad ini sebagai "Head of Global Soccer". Jadi, Werner tidak akan punya banyak waktu untuk beradaptasi di klub top pertamanya ini.
Oleh karena itu, skenarionya akan berjalan sebagai berikut: Werner akan menerima kekalahan telak bersama Leipzig pada laga pembuka di München dan hanya meraih maksimal satu kemenangan dari enam pertandingan berikutnya. Paling lambat setelah HSV membawa pulang tiga poin dari Leipzig pada pekan ke-7, senyum Jürgen Klopp yang cerah seperti pasta gigi putih akan memudar – dan RB akan menjadi klub pertama musim ini yang memecat pelatihnya.
Luis Diaz mencetak lebih banyak poin daripada Michael Olise
Oleh David Heermann
Bukan maksud saya di sini untuk mengatakan bahwa Michael Olise akan mengalami musim yang buruk. Dia akan tetap menjadi salah satu pemain yang paling berpengaruh di Bayern. Namun, saya percaya bahwa Luis Diaz diremehkan.
Ya, statistiknya di Liverpool FC memang tidak pernah luar biasa. Namun, hal itu juga disebabkan oleh Mohamed Salah, yang selalu mencatatkan angka fantastis baik dalam hal gol maupun assist. Meskipun demikian, pemain asal Kolombia ini adalah salah satu pilar tim kuat yang menjadi juara musim lalu.
Diaz memiliki potensi untuk mencetak banyak gol. Terutama karena di Bundesliga banyak tim yang jauh lebih mudah dihadapi daripada beberapa tim papan bawah di Premier League. Olise juga baru saja melewati tahun yang luar biasa, namun dia bersama Harry Kane adalah satu-satunya bintang penyerang Bayern yang dapat diandalkan musim lalu.
Saya bisa membayangkan akan ada persaingan internal kecil dalam hal mencetak gol di antara kedua pemain ini. Dan pada akhirnya, Diaz yang akan memenangkannya.
Merlin Polzin membawa HSV ke kompetisi Eropa
Oleh Ole Labes
Saat gagasan ini muncul di benak saya, musim masih empat minggu lagi dan pertandingan uji coba HSV masih terlihat seperti tim yang baru saja promosi. Harus diakui, segala hal yang terjadi sejak saat itu tidak benar-benar memberikan harapan akan masa depan Eropa yang gemilang bagi tim asal Hamburg ini.
Namun: Gelombang euforia setelah akhirnya berhasil promosi tidak akan surut di kota Hansa ini, meskipun persiapan mereka lemah. Transfer-transfer terlihat menjanjikan; dengan kedatangan Nicolai Remberg dari Kiel dan Nicolas Capaldo dari RB Salzburg, lini tengah diperkuat agar layak bersaing di Bundesliga. Rayan Philippe hampir sendirian mempertahankan Braunschweig di Liga 2, dan dengan kedatangan Yussuf Poulsen, pengalaman yang mumpuni akan hadir di Volksparkstadion.
Banyak hal akan sangat bergantung pada Jordan Torunarigha yang didatangkan sebagai kapten pertahanan baru. Pemain berusia 28 tahun ini terakhir terlihat masih jauh dari performa terbaiknya, alih-alih menstabilkan pertahanan. Untuk musim yang sukses, bek tengah ini harus membuktikan bahwa selama bertahun-tahun di Belgia, ia justru kurang dihargai.
Pada akhirnya, Pelatih Merlin Polzin juga harus membuktikan bahwa ia layak menjadi pelatih Bundesliga. Polzin mendapat dukungan penuh dari para penggemar, pemain, dan manajemen klub. Pemuda berusia 34 tahun ini telah memberikan identitas baru bagi tim dan menanamkan rasa percaya diri. Dengan Jean-Luc Dompe dan spesialis tendangan bebas Miro Muheim, sisi kiri Hamburg tak perlu malu-malu di Bundesliga.
Enam besar Bundesliga ditempati oleh FC Bayern, BVB, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, dan Leverkusen. Namun, persaingan di bawahnya masih terbuka lebar: Dengan perpaduan yang tepat antara euforia, atmosfer panas Volksparkstadion, dan keajaiban Polzin, segalanya bisa terjadi – meskipun persiapan pra-musim sepenuhnya membantah tesis ini.
Haris Tabakovic mencetak dua digit gol untuk Gladbach
Oleh David Heermann
Ya, penyerang pinjaman Gladbach, Haris Tabakovic, juga menunjukkan di Piala bahwa ia masih kesulitan. Namun, saya yakin bahwa pemain asal Bosnia ini akan mendapat umpan yang sangat baik dari pemain seperti Kevin Stöger, Robin Hack, dan Franck Honorat, sehingga ia bahkan bisa membuat orang melupakan Tim Kleindienst untuk sementara waktu.
Tabakovic telah menunjukkan kemampuannya sebagai pencetak gol di Austria Wien (42 pertandingan resmi, 21 gol) dan di Hertha BSC (39 pertandingan resmi, 25 gol). Masalahnya musim lalu? Ia bermain di klub yang benar-benar kacau.
Di Hoffenheim tidak ada konsistensi, hampir setiap pemain bolak-balik antara tribun, bangku cadangan, dan starting eleven. Performa rekan-rekan setimnya pun seringkali sangat buruk. Bagaimana mungkin dia bisa beradaptasi di klub baru dalam situasi seperti itu?
Saya yakin, di Borussia, kondisi untuk seorang penyerang tengah tidak terlalu buruk, karena kekuatan umpan dan tendangan bebas dari lini tengah dapat menciptakan peluang. Jika Tabakovic menerima umpan yang bagus, dia juga akan mencetak gol.
Werder Bremen finis di bawah HSV dan terdegradasi
Oleh Tim Ursinus
HSV dan Bremen sejauh ini belum menunjukkan performa yang memuaskan. Kedua skuad tersebut tidak seimbang - pertarungan untuk menghindari degradasi sudah tak terelakkan! Namun, SVW terlihat lebih kacau. Saya yakin bahwa Werder pada akhirnya bahkan akan finis di bawah rival abadinya dan tergelincir ke divisi dua - sebuah pendapat yang sudah saya sampaikan jauh sebelum tersingkirnya mereka dari Piala yang tidak terlalu mengejutkan.
Kini, saraf semua orang benar-benar sudah tegang. Kapten Marco Friedl menyebut adanya "tekanan besar" dan menyalahkan manajer olahraga Clemens Fritz atas perencanaan skuadnya - dan itu benar sekali! Hampir tidak ada pemain yang pergi yang digantikan, dan tidak ada pembicaraan tentang kedalaman skuad. Terutama di lini depan, ada kebutuhan mendesak untuk bertindak setelah kepergian Marvin Ducksch. Absennya pemain baru Maximilian Wöber selama berminggu-minggu dan keributan seputar penjaga gawang semakin menambah kegelisahan di Weser.
Meskipun Fritz mengumumkan perekrutan pemain baru, penundaan yang lama ini sangat dipertanyakan. Tugas bagi pelatih baru Horst Steffen di musim Bundesliga pertamanya sudah cukup berat, bahkan jika fase transfer berjalan lebih tenang.
Sementara skuad yang terlalu kecil masih harus beradaptasi dengan pendekatan baru, Steffen harus terlebih dahulu menyampaikan visinya kepada pemain-pemain baru yang sangat dibutuhkan. Tujuan utama setiap tim, yaitu membangun chemistry sebelum hari pertandingan pertama, sama sekali tidak terpenuhi.
Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga semua roda mulai berputar selaras. Jika laga pembuka pun gagal, "Kessel" mungkin akan segera meledak. Dan begitu terjebak dalam spiral penurunan, tidak akan mudah untuk keluar darinya. Ini pasti akan menjadi musim yang sangat panjang bagi Werder - atau seperti yang akan dikatakan pacar Mats Hummels, Nicola: "Ah, Brrreemen."
Dzenan Pejcinovic telah mencetak lebih dari sepuluh gol untuk Wolfsburg dan semakin mendekati timnas Jerman
Oleh Ole Labes
Dzenan siapa? Jika Anda tidak terlalu mengikuti liga junior Bundesliga atau Fortuna Düsseldorf tahun lalu, nama Dzenan Pejcinovic mungkin tidak begitu familiar. Namun, pemain tim nasional junior Jerman ini berpotensi menjadi penyerang utama VfL Wolfsburg di musim baru ini — dan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann sebaiknya mulai memperhatikan.
Saat berusia 17 tahun, penyerang ini pindah dari FC Augsburg ke kota otomotif tersebut dengan biaya transfer 1,25 juta euro. Ia memiliki postur tubuh yang sempurna dan, yang terpenting, profil yang lebih sempurna lagi untuk seorang penyerang tengah modern: tinggi 1,90 meter, penyelesaian akhir yang tajam dengan kedua kaki serta sundulan, ditambah sentuhan teknis yang apik.
SV Hemlingen, klub dari Oberliga, sudah bisa menyaksikan kemampuan ini di babak pertama Piala DFB dengan tiga gol dan satu assist - bahkan melawan lawan seperti itu, seorang penyerang harus mencetak empat gol terlebih dahulu. Maka, mencetak sepuluh gol di Bundesliga tentu saja bukan hal yang mustahil!
Dalam persaingan dengan Jonas Wind, Pejcinovic tampaknya unggul; pencetak gol terbanyak musim lalu, Mohamed Amoura, tampaknya akan meninggalkan Wolfsburg: Panggung sudah siap untuk musim pertama Pejcinovic sebagai pemain inti.
Dengan profilnya, ia juga bisa memainkan peran di timnas Jerman. Terutama para pemain andalan seperti Tim Kleindienst dan Niclas Füllkrug harus membuktikan kembali performa mereka. Mengapa tidak mencoba memperkenalkan seorang talenta sebagai pemain pengganti menjelang Piala Dunia?
Lennart Karl telah mengumpulkan sepuluh poin di FC Bayern
Oleh Justin Kraft
Banyak hal yang dibicarakan musim panas ini seputar skuad FC Bayern München. Salah satu alasan mengapa skuad ini dianggap kurang memiliki kedalaman adalah karena para pemain muda dari akademi sering diremehkan - bahkan oleh pihak manajemen sendiri. Tidak ada penjelasan lain untuk kegagalan beberapa talenta dalam beberapa tahun terakhir.
Untungnya, Bayern kini telah memutuskan untuk melakukan penghematan dan juga tidak benar-benar sepakat mengenai apa yang sebenarnya mereka inginkan. Hal ini menghasilkan peluang unik bagi Lennart Karl. Pemain berusia 17 tahun ini akan memanfaatkan peluang tersebut dan mengumpulkan setidaknya sepuluh poin di Bundesliga.
Karena dia memiliki segalanya: bakat, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan di München untuk menghindari semua keributan yang terjadi di sekitar Säbener Straße. Bahwa dia kini menempati posisi ketujuh atau bahkan keenam dalam skuad penyerang, akan membuahkan hasil bagi FC Bayern.