Prediksi terobosan Premier League untuk JJ Gabriel, wonderkid Manchester United, yang dibandingkan dengan bintang Barcelona Lamine Yamal
Mengapa Gabriel belum melakukan debutnya di tim senior Manchester United?
Gabriel baru saja genap berusia 15 tahun pada Oktober 2025, artinya ia saat ini tidak dapat tampil di ajang Premier League. Ia sebenarnya bisa mewakili United di ajang FA Cup musim ini, namun Setan Merah harus menelan kekalahan di babak ketiga melawan Brighton dalam kompetisi tersebut.
Situasi tersebut membuat Gabriel tetap berada di jenjang akademi untuk saat ini, dengan kontribusi yang mengesankan di level muda. Ia telah tampil menonjol dalam pertandingan U18 Premier League dan FA Youth Cup.
Gabriel disamakan dengan wonderkid Barcelona, Yamal.
Dia dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola, dengan Manchester United bekerja keras untuk memastikan bahwa mereka yang akan mendapatkan manfaat dari potensi yang tak diragukan lagi. Klub-klub besar Eropa seperti Barcelona dikabarkan tertarik pada Gabriel.
Persyaratan profesional sedang disiapkan untuk pemain muda ini, dengan harapan dia akan mengikuti jejak yang sama seperti yang dilalui oleh Yamal, runner-up Ballon d’Or 2025, di Catalunya.
Yamal melakukan debutnya di Barca pada usia 15 tahun, sementara Max Dowman juga berusia 15 tahun saat menembus tim utama Arsenal musim ini. Gabriel siap untuk mengetuk pintu serupa di Old Trafford, dengan seorang lulusan akademi lainnya memprediksi dia akan menembus hambatan tersebut.
Ketika Gabriel didukung untuk melakukan debutnya di Premier League.
Wes Brown, yang kemudian menjadi juara Premier League dan Liga Champions bersama United, telah berbicara kepada Metro tentang Gabriel dan kapan dia bisa dilepas ke tim senior: “Bakatnya ada. Bakat yang luar biasa.
“Ini soal timing dengan JJ Gabriel. Bagi United, ini soal membawanya pada waktu yang tepat di mana dia bisa tampil baik dan dihargai. Contoh terbaik adalah apa yang dilakukan Barcelona dengan Lamine Yamal. Bakatnya sudah ada, kita tahu itu sekarang. Jika kamu membawanya terlalu dini dan tidak berhasil, pintu bisa tertutup sedikit. Semua orang tahu seberapa berbakatnya kamu, tapi kesempatan bisa berkurang.
“Yang ingin saya katakan, melihat Gabriel, dia tak kenal takut, dia selalu berusaha menciptakan sesuatu. Cara dia meluncur melewati pemain lain sungguh luar biasa.
“Musim depan dia pasti akan menjadi bagian dari perbincangan, tapi ini soal timing. Jangan menekannya dan mengatakan ‘kami butuh kamu’ karena pada usia seperti itu, kamu tidak butuh itu. Dia hanya perlu menikmati sepak bolanya dan ketika kesempatan datang, nikmatilah. Tapi itu akan terjadi baginya.”
Apakah Rooney akan mengikuti jejak Gabriel untuk masuk ke tim utama Manchester United?
Gabriel saat ini bermain bersama Kai Rooney, putra dari Wayne Rooney, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United. Keduanya dijuluki sebagai bintang masa depan Red Devils, dengan bakat mereka yang jelas akan menambah kekuatan lini serang yang sudah mencakup pemain seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, dan Bruno Fernandes.
