Prediksi terobosan Premier League untuk JJ Gabriel, wonderkid Manchester United, yang dibandingkan dengan bintang Barcelona Lamine Yamal

Wes Brown, yang kemudian menjadi juara Premier League dan Liga Champions bersama United, telah berbicara kepada Metro tentang Gabriel dan kapan dia bisa dilepas ke tim senior: “Bakatnya ada. Bakat yang luar biasa.

“Ini soal timing dengan JJ Gabriel. Bagi United, ini soal membawanya pada waktu yang tepat di mana dia bisa tampil baik dan dihargai. Contoh terbaik adalah apa yang dilakukan Barcelona dengan Lamine Yamal. Bakatnya sudah ada, kita tahu itu sekarang. Jika kamu membawanya terlalu dini dan tidak berhasil, pintu bisa tertutup sedikit. Semua orang tahu seberapa berbakatnya kamu, tapi kesempatan bisa berkurang.

“Yang ingin saya katakan, melihat Gabriel, dia tak kenal takut, dia selalu berusaha menciptakan sesuatu. Cara dia meluncur melewati pemain lain sungguh luar biasa.

“Musim depan dia pasti akan menjadi bagian dari perbincangan, tapi ini soal timing. Jangan menekannya dan mengatakan ‘kami butuh kamu’ karena pada usia seperti itu, kamu tidak butuh itu. Dia hanya perlu menikmati sepak bolanya dan ketika kesempatan datang, nikmatilah. Tapi itu akan terjadi baginya.”