Ketika ditanya berapa lama Ronaldo bisa bermain di Arab Saudi, setelah menyaksikan langsung standar di sana, Poyet, yang berbicara bekerja sama dengan Gambling.com, panduan tepercaya untuk situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “Sampai dia menginginkannya.

“Karena begini, Liga Arab Saudi punya sesuatu yang sangat jelas dan sangat bagus jika semua orang tahu. Tim-tim yang bisa berupaya keras untuk mendapatkan pemain spesial, mereka benar-benar melakukannya dan mereka membuat perbedaan. Bahkan beberapa tim lain sedang mengubah strategi saat ini, yang sangat bagus, tetapi tetap membayar sangat besar. Lalu ada tim-tim yang tidak bisa merekrut. Dan ketika Anda bermain melawan mereka, itu tidak adil.

“Saya berada di sana selama sebulan dan saya sangat senang saya pergi ke sana selama sebulan karena saya mengunjungi Arab Saudi pada 2024 untuk melihatnya dari dalam. Saya menonton beberapa pertandingan, tetapi Anda tahu, sebagai pelatih, Anda memahami dan berpikir, ‘Oke, saya bisa melakukan itu, saya bisa melakukan itu’. Tetapi kemudian dalam latihan, itu perkara yang berbeda.

“Dan bulan itu memberi saya gambaran yang jelas tentang ketika Anda pergi ke sebuah tim, apa yang akan Anda dapatkan, bagaimana Anda bisa bermain, bagaimana Anda bisa menggunakan sumber daya Anda. Dan ketika Anda pergi ke tim lain, dengan Ronaldo, maka Anda punya situasi yang berbeda.

“Jadi bagi saya ini sangat jelas. Dan mungkin orang-orang dari luar tidak menyadari itu. Ada empat tim yang berbasis pemerintah secara finansial. Ada tiga atau empat tim lain yang privat. Mereka mendorong dengan luar biasa, salah satunya bersama Brendan Rodgers. Standarnya sangat, sangat bagus dan fasilitas serta stadionnya juga sangat bagus, stadion-stadion baru, luar biasa. Lalu ada enam atau tujuh tim yang akan bermain untuk menghindari degradasi.

“Dan tim-tim itu, jika Anda kehilangan dua pemain asing yang bisa Anda miliki di tim, Anda tamat, Anda terdegradasi. Anda tidak boleh kehilangan siapa pun. Dan situasi seperti itu rumit karena juga sebagian besar tim mencari pengalaman. Tetapi pengalaman berarti usia tertentu dan cuacanya terlalu panas serta Anda perlu berlari dan itu adalah permainan.

“Jadi ini rumit. Tetapi Ronaldo, maksud saya, ketika saya melihat dia, tidak banyak pemain seperti dia secara fisik. Jelas, dia lebih lambat. Dia tahu itu. Jelas, Anda mulai kehilangan sedikit kelincahan. Dia tahu itu. Dan itulah mengapa dia mungkin bermain di sana.

“Dengar, jangan terlalu jauh membandingkannya dengan [Lionel] Messi. Messi bermain di MLS, Anda bisa menempatkan itu di divisi-divisi top dunia. Jadi ada momen tertentu untuk liga tertentu dan Ronaldo masih bisa bermain.

“Saya pikir dia bertahan. Saya tidak berpikir waktunya pensiun akan datang sebelum 1.000 gol. Tidak mungkin. Itu akan gila.”