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Prediksi pensiun Cristiano Ronaldo yang 'gila' dibuat oleh Gus Poyet saat GOAT Portugal yang 'lebih lambat' itu diberi tahu bahwa ia bisa bermain di Liga Pro Saudi selama yang ia inginkan
Apakah Ronaldo yang telah mengoleksi 233 caps bersama Portugal sudah habis?
Muncul pertanyaan apakah mantan penyerang Manchester United dan Real Madrid itu, setelah mencatatkan 233 caps, masih seharusnya masuk dalam rencana tim nasional Portugal. Ia kesulitan memberikan dampak yang diinginkan di level tersebut saat tampil di Piala Dunia 2026, meski ia bukan satu-satunya anggota skuad Roberto Martinez yang mengalami hal serupa.
Tampil di ajang utama FIFA untuk ketujuh kalinya telah dikesampingkan, meski turnamen itu akan digelar di Portugal, Spanyol, dan Maroko pada 2030, karena Ronaldo pada saat itu sudah berusia pertengahan 40-an.
Euro 2028 mungkin saja masih memungkinkan, jika api kompetitifnya tetap menyala terang, tetapi fokusnya diperkirakan akan dipersempit ke urusan klub. Saat ini, CR7 tengah mengupayakan kontrak, yang masih menjadi yang paling menguntungkan di sepakbola dunia, hingga musim panas 2027.
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Kontrak Al-Nassr menipis di tengah perburuan 1.000 gol
Keputusan soal apa yang akan terjadi selanjutnya segera harus dibuat. Apakah ia akan menyepakati perpanjangan kontrak lagi di Riyadh, mungkin kesepakatan 12 bulan yang bergulir, atau mengambil tantangan baru sebelum memutuskan gantung sepatu?
Poyet, yang sempat menjalani periode singkat sebagai pelatih Al-Khaleej musim lalu, percaya bahwa Ronaldo bisa tetap terdaftar sebagai pemain Al-Nassr untuk masa yang akan datang. Putranya, Cristiano Jr, terus menapaki jenjang akademi di sana dan bisa segera menjadi rekan setim di tim utama.
Ada juga urusan kecil soal 1.000 gol kompetitif yang perlu diperhitungkan dalam persamaan tersebut. Ia hanya kurang 21 gol lagi untuk mencapai target itu dan akan berharap bisa menyentuh angka luar biasa tersebut sebelum musim 2026-27 berakhir.
Berapa lama Ronaldo bisa bermain di Liga Pro Saudi?
Ketika ditanya berapa lama Ronaldo bisa bermain di Arab Saudi, setelah menyaksikan langsung standar di sana, Poyet, yang berbicara bekerja sama dengan Gambling.com, panduan tepercaya untuk situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “Sampai dia menginginkannya.
“Karena begini, Liga Arab Saudi punya sesuatu yang sangat jelas dan sangat bagus jika semua orang tahu. Tim-tim yang bisa berupaya keras untuk mendapatkan pemain spesial, mereka benar-benar melakukannya dan mereka membuat perbedaan. Bahkan beberapa tim lain sedang mengubah strategi saat ini, yang sangat bagus, tetapi tetap membayar sangat besar. Lalu ada tim-tim yang tidak bisa merekrut. Dan ketika Anda bermain melawan mereka, itu tidak adil.
“Saya berada di sana selama sebulan dan saya sangat senang saya pergi ke sana selama sebulan karena saya mengunjungi Arab Saudi pada 2024 untuk melihatnya dari dalam. Saya menonton beberapa pertandingan, tetapi Anda tahu, sebagai pelatih, Anda memahami dan berpikir, ‘Oke, saya bisa melakukan itu, saya bisa melakukan itu’. Tetapi kemudian dalam latihan, itu perkara yang berbeda.
“Dan bulan itu memberi saya gambaran yang jelas tentang ketika Anda pergi ke sebuah tim, apa yang akan Anda dapatkan, bagaimana Anda bisa bermain, bagaimana Anda bisa menggunakan sumber daya Anda. Dan ketika Anda pergi ke tim lain, dengan Ronaldo, maka Anda punya situasi yang berbeda.
“Jadi bagi saya ini sangat jelas. Dan mungkin orang-orang dari luar tidak menyadari itu. Ada empat tim yang berbasis pemerintah secara finansial. Ada tiga atau empat tim lain yang privat. Mereka mendorong dengan luar biasa, salah satunya bersama Brendan Rodgers. Standarnya sangat, sangat bagus dan fasilitas serta stadionnya juga sangat bagus, stadion-stadion baru, luar biasa. Lalu ada enam atau tujuh tim yang akan bermain untuk menghindari degradasi.
“Dan tim-tim itu, jika Anda kehilangan dua pemain asing yang bisa Anda miliki di tim, Anda tamat, Anda terdegradasi. Anda tidak boleh kehilangan siapa pun. Dan situasi seperti itu rumit karena juga sebagian besar tim mencari pengalaman. Tetapi pengalaman berarti usia tertentu dan cuacanya terlalu panas serta Anda perlu berlari dan itu adalah permainan.
“Jadi ini rumit. Tetapi Ronaldo, maksud saya, ketika saya melihat dia, tidak banyak pemain seperti dia secara fisik. Jelas, dia lebih lambat. Dia tahu itu. Jelas, Anda mulai kehilangan sedikit kelincahan. Dia tahu itu. Dan itulah mengapa dia mungkin bermain di sana.
“Dengar, jangan terlalu jauh membandingkannya dengan [Lionel] Messi. Messi bermain di MLS, Anda bisa menempatkan itu di divisi-divisi top dunia. Jadi ada momen tertentu untuk liga tertentu dan Ronaldo masih bisa bermain.
“Saya pikir dia bertahan. Saya tidak berpikir waktunya pensiun akan datang sebelum 1.000 gol. Tidak mungkin. Itu akan gila.”
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Aktor Hollywood? Ronaldo memikirkan masa depan
Ronaldo sudah beberapa kali memberi isyarat bahwa pensiun kini mulai menjadi bagian dari pikirannya, dengan adanya penerimaan bahwa, bahkan sebagai sosok yang tampak seperti manusia super, ia tidak bisa terus bermain selamanya.
Ada banyak jalur menarik yang bisa ia jajaki setelah karier bermain yang memecahkan rekor itu berakhir, dengan banyak pihak memprediksi ia akan menuju Hollywood dan mencoba peruntungannya di industri film blockbuster. Masih ada target yang harus dicapai sebelum hari itu tiba, dengan Al-Nassr dan Liga Pro Saudi ingin ia tetap menjadi bagian dari proyek mereka masing-masing selama mungkin.
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