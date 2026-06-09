Prediksi Cristiano Ronaldo sebagai 'pesaing utama' dilontarkan oleh sesama warga negaranya saat sang GOAT Portugal bersiap untuk penampilan terakhirnya di panggung Piala Dunia

Menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sorotan tetap tertuju pada Cristiano Ronaldo. Bintang Al-Nassr ini diprediksi akan memecahkan lebih banyak rekor di panggung dunia, dan mantan pemain timnas Portugal, Beto, berpendapat bahwa meskipun ini mungkin menjadi Piala Dunia terakhirnya, hal itu belum tentu menandai akhir dari karier internasionalnya secara keseluruhan.

Beto, yang pernah berbagi ruang ganti dengan Ronaldo muda di Sporting CP, mengatakan kepada Lusa: "Piala Dunia akan menjadi yang terakhir bagi Cristiano, tetapi saya tidak tahu apakah ini akan menjadi kompetisi besar terakhirnya, karena dia menjaga dirinya dengan baik dan sangat fokus pada profesinya."

Dia menambahkan: "Harapan selalu positif, dia membuat perbedaan dan, bagi saya, di dalam kotak penalti, dia terus membuat perbedaan besar dan dapat membantu Portugal. Sekarang, sendirian tidak ada yang bisa memenangkan apa pun dan diperlukan kerja sama tim yang baik, bukan hanya Ronaldo."



