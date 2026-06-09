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Prediksi Cristiano Ronaldo sebagai 'pesaing utama' dilontarkan oleh sesama warga negaranya saat sang GOAT Portugal bersiap untuk penampilan terakhirnya di panggung Piala Dunia
Memprediksi Masa Depan Ronaldo di Tim Nasional
Menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sorotan tetap tertuju pada Cristiano Ronaldo. Bintang Al-Nassr ini diprediksi akan memecahkan lebih banyak rekor di panggung dunia, dan mantan pemain timnas Portugal, Beto, berpendapat bahwa meskipun ini mungkin menjadi Piala Dunia terakhirnya, hal itu belum tentu menandai akhir dari karier internasionalnya secara keseluruhan.
Beto, yang pernah berbagi ruang ganti dengan Ronaldo muda di Sporting CP, mengatakan kepada Lusa: "Piala Dunia akan menjadi yang terakhir bagi Cristiano, tetapi saya tidak tahu apakah ini akan menjadi kompetisi besar terakhirnya, karena dia menjaga dirinya dengan baik dan sangat fokus pada profesinya."
Dia menambahkan: "Harapan selalu positif, dia membuat perbedaan dan, bagi saya, di dalam kotak penalti, dia terus membuat perbedaan besar dan dapat membantu Portugal. Sekarang, sendirian tidak ada yang bisa memenangkan apa pun dan diperlukan kerja sama tim yang baik, bukan hanya Ronaldo."
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Harapan yang tinggi terhadap Selecao
Portugal memasuki turnamen ini dengan skuad yang termasuk paling berbakat dalam sejarah mereka, sehingga Beto menempatkan mereka di antara para pesaing utama untuk merebut trofi. Meskipun belum pernah mendominasi Piala Dunia—prestasi terbaik mereka adalah finis di peringkat ketiga pada tahun 1966—semakin banyak yang meyakini bahwa tim asuhan Roberto Martinez akhirnya mampu melaju hingga akhir.
"Harapan sangat tinggi, karena Portugal memiliki skuad pemain yang fantastis, dengan banyak opsi dan kelompok yang sangat solid. Mereka seharusnya, dan saya yakin akan memanfaatkan peluang besar ini di Piala Dunia ini," jelas mantan bek tersebut.
"Selain Portugal, ada Spanyol, Prancis, Argentina, dan, hati-hati, Jerman serta Inggris. Mereka adalah tim-tim yang menurut saya bisa memberikan perlawanan, mengingat selalu ada kejutan dalam kompetisi-kompetisi ini."
Tulang punggung tim
Meskipun Ronaldo tetap menjadi ikon tim, Beto menegaskan bahwa kesuksesan kampanye ini akan bergantung pada inti pemain yang solid dan tampil di performa terbaiknya. Agar Portugal dapat melewati fase grup yang berisi DR Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia, mantan pemain Sporting ini yakin para pemimpin kunci harus tampil lebih baik bersama sang pemenang Ballon d'Or lima kali.
"Diogo Costa harus tampil sangat baik, di lini belakang ada Ruben Dias, di lini tengah Bruno Fernandes, Vitinha, dan Joao Neves, serta di lini depan Cristiano," kata Beto. "Kemudian, semua pemain di sekitar mereka, yang memiliki karier fantastis, harus memanfaatkan momen kolektif ini dan melampaui batas kemampuan mereka. Bagi Portugal, ini harus menjadi kompetisi untuk mengatasi rintangan."
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Menghadapi Tantangan Grup K
Perjalanan ini dimulai di Houston pada 17 Juni, di mana Portugal akan menghadapi Republik Demokratik Kongo dalam laga pembuka Grup K. Di bawah asuhan Roberto Martinez, yang akan memimpin tim dalam turnamen terakhirnya sebelum kontraknya berakhir, Selecao harus melewati grup yang sulit yang juga mencakup Uzbekistan dan Kolombia. Fokus tetap tertuju pada Piala Dunia 2026, terlepas dari masa depan sang pelatih atau gangguan dari luar.
"Fokusnya harus pada kompetisi ini," kata Beto menyimpulkan, membela kepemimpinan Martinez. "Pelatih akan selalu dipertanyakan, tetapi Martinez berpengalaman, ini bukan kali pertama dia berada di Piala Dunia, dan dia harus mengelola dengan baik serta tetap fokus dan konsentrasi. Itulah yang saya yakini akan dilakukan pelatih."