Prancis-Spanyol, penilaian CM: Olise, Digne, dan Rabiot tampil mengecewakan, Mbappé hanya pemimpin di atas kata-kata. Rodri tampil gemilang, Pedro Porro tak pernah mendapat kesempatan bermain

MAIGNAN 6: tidak ada penyelamatan, dua tembakan yang mengarah ke gawangnya, dan kebobolan dua gol. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Permainannya tidak sempurna saat menguasai bola.





KOUNDE' 5,5: Di sisi pertahanannya, Baena tidak menimbulkan masalah serius; ia bisa mengambil risiko, namun kurang berani saat menyerang, karena khawatir dengan kelemahan di lini tengah. Seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan ketenangan.





SALIBA 6: Pertandingannya, tanpa gejolak berarti, berlangsung kurang dari tiga puluh menit; masalah punggung memaksanya menyerah. Keluarnya dia mengubah Prancis, cara mereka menafsirkan pertandingan, bertahan, dan melakukan serangan balik (30' LACROIX 4,5: Dia memiliki fisik yang kuat namun jelas kesulitan bergerak melawan pemain-pemain Spanyol yang bertubuh mungil. Tindakan keras tidak berhasil. Tidak berkontribusi dalam fase pembangunan serangan)





UPAMECANO 4,5: di area pertahanannya, koordinasi sering terputus. Ia tampil menentukan saat menghadapi Yamal dengan tekel yang luar biasa, namun salah mengantisipasi waktu saat menghadapi Olmo pada gol 2-0. Ia ikut terpuruk bersama seluruh lini pertahanan.





DIGNE 4: Kesalahan fatal saat menghadapi Yamal, disertai tendangan keras yang berujung penalti, tidak dapat diterima bagi pemain sekelasnya. Sejak kesalahan itu, ia tak pernah bisa bangkit; di babak kedua, ia hanya jadi lawan latihan bagi Yamal, yang secara sepak bola mempermalukannya. Bola? Ia hanya melihatnya di awal dan akhir pertandingan, di tengah kekacauan dan ketakutan (72' THEO HERNANDEZ6: masuk dan berusaha menekan, tapi tak banyak membantu)





TCHOUAMENI5: tidak berfungsi sebagai penghalang, tidak membangun serangan, berlari mengejar bola seperti anak kecil di taman. Ia tidak memahami timing tekanan, tidak tahu kapan harus intervensi, kapan harus menutup ruang. Sembilan puluh menit mengembara dalam kegelapan, mencari secercah harapan, secercah cahaya.





RABIOT 4: Ingat kan di kartun-kartun ada gelembung dengan bintang-bintang saat seorang karakter terkena pukulan di kepala? Nah, bagi pemain Milan ini, segalanya berputar persis seperti itu. Dia terjebak dalam permainan umpan-umpan cepat Spanyol dan sama sekali tidak mengerti apa-apa. Sudah mendapat kartu kuning, dia berisiko mendapat kartu merah karena tekel keras terhadap Fabian. Barton mengampuninya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia diganti dengan tepat saat jeda babak pertama (46' KONE 5: salinan persis dari penampilan Tchouameni. Spanyol di lini tengah selalu memiliki satu pemain lebih banyak, dia berlari tanpa arah)





DEMBELE' 5: sangat kesulitan menemukan posisi, tidak mendukung lini tengah, tidak pernah menciptakan ancaman. Individualitas demi kepentingan tim: kali ini tidak.





OLISE 4: permulaan yang gugup, tekel buruk terhadap Rodri yang pantas mendapat kartu oranye (bahkan bukan kuning), dan terlalu banyak umpan yang salah. Deschamps memindahkannya ke sayap kanan, dengan Dembelé di tengah, tapi situasinya tak membaik. Ia hanya berlari-lari kecil di lapangan, bermain di bawah ritme, dan radar emosinya tak menangkap apa-apa. Pertandingan yang hambar. Di Dallas, peluangnya untuk menjadi pemenang Ballon d’Or berikutnya pun sirna (72' CHERKI 5,5: tidak banyak berkontribusi)





BARCOLA 6: dia satu-satunya yang mencoba menciptakan peluang, mendapat kesempatan bagus tapi bola lepas dari kakinya hanya beberapa meter dari Unai Simon (57' DOUE' 5: masuk lapangan dan langsung kehilangan jejak Pedro Porro, yang tak menyia-nyiakan peluang di hadapan Maignan. Kesalahan fatal, cukup untuk mendapat nilai buruk. Dia bisa membuka kembali peluang, tapi butuh waktu lama untuk menuntaskan peluang)





MBAPPE' 5: babak pertama tanpa tendangan ke gawang dan hanya 14 sentuhan bola. Pertandingan yang suram yang ia coba hidupkan dengan beberapa tendangan dari luar kotak penalti, namun tanpa hasil. Ia berakhir dalam pusaran permainan biasa-biasa saja dan kegelisahan. Ia memimpikan akhir yang berbeda, final ketiga dalam kariernya. Ia akan menontonnya di TV, dikhianati juga oleh rekan-rekannya. Namun kali ini, dialah yang paling bertanggung jawab: pemimpin hanya di balik layar. Kegelisahan di akhir pertandingan tidak dapat dibenarkan.





DESCHAMPS 5: Keempat pemain di lini depan tidak membantu dalam fase pertahanan, hasilnya adalah dominasi total Spanyol, yang selalu unggul dalam penguasaan bola. Olise terlalu lama di lapangan, Barcola tidak pantas diganti. Ia meninggalkan bangku cadangan dengan kekecewaan yang sulit diatasi. Pertandingan terakhir akan menjadi perebutan tempat ketiga/keempat pada hari Sabtu, tetapi apakah ada yang benar-benar peduli?



