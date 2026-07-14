Berikut ini penilaian pemain untuk pertandingan Prancis vs Spanyol, semifinal pertama Piala Dunia 2026. Di Dallas, pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk La Roja, dengan gol dicetak oleh Oyarzabal melalui tendangan penalti—yang diberikan akibat pelanggaran yang dilakukan Digne terhadap Yamal—dan Pedro Porro. Pada hari Minggu pukul 21.00, mereka akan menghadapi Argentina atau Inggris, yang besok akan bertanding di Atlanta untuk semifinal kedua.
Diterjemahkan oleh
Prancis-Spanyol, penilaian CM: Olise, Digne, dan Rabiot tampil mengecewakan, Mbappé hanya pemimpin di atas kata-kata. Rodri tampil gemilang, Pedro Porro tak pernah mendapat kesempatan bermain
PENILAIAN TIM PERANCIS
MAIGNAN 6: tidak ada penyelamatan, dua tembakan yang mengarah ke gawangnya, dan kebobolan dua gol. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Permainannya tidak sempurna saat menguasai bola.
KOUNDE' 5,5: Di sisi pertahanannya, Baena tidak menimbulkan masalah serius; ia bisa mengambil risiko, namun kurang berani saat menyerang, karena khawatir dengan kelemahan di lini tengah. Seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan ketenangan.
SALIBA 6: Pertandingannya, tanpa gejolak berarti, berlangsung kurang dari tiga puluh menit; masalah punggung memaksanya menyerah. Keluarnya dia mengubah Prancis, cara mereka menafsirkan pertandingan, bertahan, dan melakukan serangan balik (30' LACROIX 4,5: Dia memiliki fisik yang kuat namun jelas kesulitan bergerak melawan pemain-pemain Spanyol yang bertubuh mungil. Tindakan keras tidak berhasil. Tidak berkontribusi dalam fase pembangunan serangan)
UPAMECANO 4,5: di area pertahanannya, koordinasi sering terputus. Ia tampil menentukan saat menghadapi Yamal dengan tekel yang luar biasa, namun salah mengantisipasi waktu saat menghadapi Olmo pada gol 2-0. Ia ikut terpuruk bersama seluruh lini pertahanan.
DIGNE 4: Kesalahan fatal saat menghadapi Yamal, disertai tendangan keras yang berujung penalti, tidak dapat diterima bagi pemain sekelasnya. Sejak kesalahan itu, ia tak pernah bisa bangkit; di babak kedua, ia hanya jadi lawan latihan bagi Yamal, yang secara sepak bola mempermalukannya. Bola? Ia hanya melihatnya di awal dan akhir pertandingan, di tengah kekacauan dan ketakutan (72' THEO HERNANDEZ6: masuk dan berusaha menekan, tapi tak banyak membantu)
TCHOUAMENI5: tidak berfungsi sebagai penghalang, tidak membangun serangan, berlari mengejar bola seperti anak kecil di taman. Ia tidak memahami timing tekanan, tidak tahu kapan harus intervensi, kapan harus menutup ruang. Sembilan puluh menit mengembara dalam kegelapan, mencari secercah harapan, secercah cahaya.
RABIOT 4: Ingat kan di kartun-kartun ada gelembung dengan bintang-bintang saat seorang karakter terkena pukulan di kepala? Nah, bagi pemain Milan ini, segalanya berputar persis seperti itu. Dia terjebak dalam permainan umpan-umpan cepat Spanyol dan sama sekali tidak mengerti apa-apa. Sudah mendapat kartu kuning, dia berisiko mendapat kartu merah karena tekel keras terhadap Fabian. Barton mengampuninya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia diganti dengan tepat saat jeda babak pertama (46' KONE 5: salinan persis dari penampilan Tchouameni. Spanyol di lini tengah selalu memiliki satu pemain lebih banyak, dia berlari tanpa arah)
DEMBELE' 5: sangat kesulitan menemukan posisi, tidak mendukung lini tengah, tidak pernah menciptakan ancaman. Individualitas demi kepentingan tim: kali ini tidak.
OLISE 4: permulaan yang gugup, tekel buruk terhadap Rodri yang pantas mendapat kartu oranye (bahkan bukan kuning), dan terlalu banyak umpan yang salah. Deschamps memindahkannya ke sayap kanan, dengan Dembelé di tengah, tapi situasinya tak membaik. Ia hanya berlari-lari kecil di lapangan, bermain di bawah ritme, dan radar emosinya tak menangkap apa-apa. Pertandingan yang hambar. Di Dallas, peluangnya untuk menjadi pemenang Ballon d’Or berikutnya pun sirna (72' CHERKI 5,5: tidak banyak berkontribusi)
BARCOLA 6: dia satu-satunya yang mencoba menciptakan peluang, mendapat kesempatan bagus tapi bola lepas dari kakinya hanya beberapa meter dari Unai Simon (57' DOUE' 5: masuk lapangan dan langsung kehilangan jejak Pedro Porro, yang tak menyia-nyiakan peluang di hadapan Maignan. Kesalahan fatal, cukup untuk mendapat nilai buruk. Dia bisa membuka kembali peluang, tapi butuh waktu lama untuk menuntaskan peluang)
MBAPPE' 5: babak pertama tanpa tendangan ke gawang dan hanya 14 sentuhan bola. Pertandingan yang suram yang ia coba hidupkan dengan beberapa tendangan dari luar kotak penalti, namun tanpa hasil. Ia berakhir dalam pusaran permainan biasa-biasa saja dan kegelisahan. Ia memimpikan akhir yang berbeda, final ketiga dalam kariernya. Ia akan menontonnya di TV, dikhianati juga oleh rekan-rekannya. Namun kali ini, dialah yang paling bertanggung jawab: pemimpin hanya di balik layar. Kegelisahan di akhir pertandingan tidak dapat dibenarkan.
DESCHAMPS 5: Keempat pemain di lini depan tidak membantu dalam fase pertahanan, hasilnya adalah dominasi total Spanyol, yang selalu unggul dalam penguasaan bola. Olise terlalu lama di lapangan, Barcola tidak pantas diganti. Ia meninggalkan bangku cadangan dengan kekecewaan yang sulit diatasi. Pertandingan terakhir akan menjadi perebutan tempat ketiga/keempat pada hari Sabtu, tetapi apakah ada yang benar-benar peduli?
PENILAIAN TIM NASIONAL SPANYOL
UNAI SIMON 7: Pada menit ke-42, ia melakukan keluar dari gawang yang tepat waktu untuk menghalau Mbappé yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju kotak penalti timnya. Selama lebih dari satu jam pertandingan, ia hanya menjadi penonton pasif, hingga akhirnya harus mengotori sarung tangannya untuk pertama kalinya saat menggagalkan tendangan silang Mbappé yang berujung tendangan sudut. Penyelamatan terhadap Doué pada menit ke-81 mungkin kurang sempurna secara teknis, namun sangat efektif. Ia juga tampil presisi dan tanpa cela saat keluar dari gawang, memberikan rasa aman tambahan bagi barisan pertahanan yang paling jarang kebobolan di turnamen ini
PEDRO PORRO 8: waspada dan fokus dalam menutup ruang untuk mengendalikan lawan yang merepotkan seperti Barcola, ia juga tak segan melakukan beberapa serangan ke depan untuk mendampingi Yamal di sayap kanan. Ia memulai dan menyelesaikan aksi gol 2-0 dengan luar biasa, dimulai sebagai bek sayap, kemudian bermain di tengah sebagai gelandang, dan akhirnya menyelesaikannya sebagai penyerang, yang tak ragu saat berhadapan satu lawan satu dengan Maignan. Gol keduanya di Piala Dunia ini, yang dimainkan pada level yang sangat tinggi. (dari menit ke-83 LLORENTE sv)
CUBARSI' 7,5: Sejak debutnya bersama Barcelona dan kemudian tampil di tim nasional, ia selalu mengesankan dengan kemudahan yang ditunjukkannya sebagai pemain kelahiran 2007 dalam beradaptasi di kompetisi paling ketat, bahkan melawan lawan yang jauh lebih berpengalaman dan mapan. Piala Dunia ini dan pertandingan ini tidak terkecuali. Selain penampilan defensif yang cermat, ia juga menyuguhkan sentuhan-sentuhan apik seperti umpan akurat milimeter demi milimeter kepada Yamal, yang hanya terpaut beberapa sentimeter saja dari gol yang akan membuat skor menjadi 3-0.
LAPORTE 8: Ia adalah pemimpin lini pertahanan; dialah yang mengarahkan pergerakan maju dan mundur, termasuk Cubarsì, serta tepat dan rapi dalam mengatasi situasi-situasi paling sulit. Ia menangkis segala serangan yang datang ke wilayahnya dan tidak goyah sekalipun saat tekanan Prancis semakin gencar dan putus asa. Jauh lebih unggul sebagai bek tengah terbaik di Piala Dunia ini.
CUCURELLA 7,5: Umpan silang panjang yang berasal dari kaki kirinya itulah yang kemudian, berkat permainan cerdik Yamal dan kesalahan fatal Digne, berujung pada penalti yang membuat skor menjadi 1-0. Ia mendapat kartu kuning secara naif akibat pelanggaran di garis samping terhadap Olise. Tingkat agresivitas dan konsentrasinya meningkat di babak kedua; ia tak pernah bisa dilewati lawan dan juga tampil krusial saat menggagalkan tendangan berbahaya Mbappé dari tepi kotak penalti.
FABIAN RUIZ 7,5: sekali lagi dipilih daripada Pedri yang tampil kurang meyakinkan di Piala Dunia ini, mantan pemain Napoli ini tampil solid baik dalam hal fisik maupun penguasaan bola. Ia nyaris mencetak gol kedua (2-0) di kotak penalti (menit ke-38), namun Upamecano berhasil menyelamatkan situasi di detik-detik terakhir. Ia semakin menonjol terutama di babak kedua, saat Spanyol tidak puas hanya mengelola keunggulan yang diraih di babak pertama, melainkan terus mencari dan akhirnya berhasil mencetak gol kedua. (mulai menit 77: MERINO sv)
RODRI 8: sang “profesor” yang terinspirasi oleh gaya sepak bola Pep Guardiola telah kembali ke performa terbaiknya, setelah tampaknya berhasil mengatasi semua dampak dari cedera lutut parah yang dialaminya pada tahun 2024. Ia adalah pemain serba bisa bagi Spanyol, selalu tepat waktu dalam membaca dan memutus jalur umpan serta mencegat bola, sebelum kembali menjadi sumber utama dalam membangun serangan bagi rekan-rekannya.
YAMAL 6,5: Tendangan penalti yang menentukan kemenangan Spanyol setidaknya 50% berkatnya, mengingat sisanya disebabkan oleh tindakan tak masuk akal dari Digne. Namun, dia lah yang pantas mendapat pujian karena percaya pada umpan silang yang tampaknya tak berbahaya dari Cucurella dan membuat bek sayap Prancis itu melakukan kesalahan. Ia juga tampil menonjol di akhir babak pertama melalui kerja sama satu-dua dengan Dani Olmo yang nyaris berbuah gol kedua dari Fabian Ruiz. Permainannya semakin meningkat di babak kedua, membuktikan bahwa kondisi fisiknya terus membaik. Hanya keputusan wasit garis yang sangat ketat yang menghalangi kemungkinan skor menjadi 3-0.
DANI OLMO 7,5: Meskipun kurang menonjol dibandingkan penampilan-penampilannya sebelumnya, ia muncul saat dibutuhkan, seperti dalam kombinasi umpan-umpan pendek yang indah bersama Yamal yang membuat Fabian Ruiz mendapat peluang berbahaya untuk menembak dari posisi yang sangat baik. Di babak kedua, permainannya meningkat pesat, mengatur tempo dan ritme permainan, serta melakukan kombinasi segitiga yang luar biasa untuk melepaskan Pedro Porro mencetak gol menjadi 2-0. (dari menit 77 digantikan oleh PEDRI, nilai tidak diberikan)
BAENA 7: Ia merupakan gambaran nyata dari semangat pengorbanan dan kesediaan para pemain Spanyol untuk mengabdi pada sebuah ide, sebuah sistem permainan yang juga membawa keberuntungan bagi si peri dari Atlético Madrid. Ia berlari seolah mewakili tiga orang, membantu Cucurella mengontrol Dembélé terlebih dahulu dan kemudian Olise, tanpa ragu untuk menusuk dari belakang Koundé ketika situasi memungkinkan. (mulai menit ke-84 NICO WILLIAMS sv)
OYARZABAL 7: dengan gol ini, ia telah mencetak 5 gol di Piala Dunia ini, dan total 14 gol bersama tim nasional Spanyol hanya dalam musim ini. Dia sering diremehkan, sangat diremehkan. Bukan hanya karena statistiknya sebagai penyerang tengah sejati (yang sebenarnya bukan posisinya), tetapi terutama karena perannya sebagai penghubung yang melayani rekan-rekannya dan kecerdasannya dalam selalu menempatkan diri di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. (mulai menit ke-74 FERRAN TORRES 6): nyaris mencetak gol ketiga lewat sundulan yang pada menit ke-78 seharusnya bisa lebih cepat mengunci kemenangan.
Pelatih DE LA FUENTE 8: memenangkan pertandingan dengan benar-benar memberikan pelajaran kepada Deschamps dan tim Prancis yang tampak tak terkalahkan. Penguasaan bola dan dominasi di lini tengah menjadi kunci kemenangan yang tidak pernah terancam dan tidak pernah dipertanyakan. Sebuah pelajaran sepak bola yang sesungguhnya.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami